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Кто внушает русофобию Европе. Пламен Пасков

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На чём основан Европейский Союз? Почему хотят деиндустриализировать старый свет? Кто дирижирует русофобией в Европе?

01:50 Ряд экспертов, анализируя политику Европы в отношении к России отмечают, что она зашла в тупик. Старые схемы и механизмы взаимодействия исчерпали себя
Для таких стран, как Германия, Франция, Италия политика в отношении России не является ключевым вопросом сохранения элитами своего положения во власти
В странах Прибалтики, Польше, Чехии, ряде других восточноевропейских государств, русофобия является способом выживания нынешних элит, это их главный ресурс, который востребован в США. Кто же на самом деле диктует Европе политику в отношении к России?
37:46 События вокруг «Северного потока — 2» показывают, что крупный европейский бизнес заинтересован в том, чтобы взаимовыгодные проекты торгово-экономического сотрудничества с Россией шли без осложнений. Однако этому процессу мешают разного рода "довески", как с Европейской стороны, так и со стороны России.
О чём говорит, подобное поведение на таком высоком уровне?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e2mHeOTrNVU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27524 4806
    Русофил 50 мин. назад

      Зачем внушать…..
      Пусть пoчитают рoссийские сoцсети….
      Сплoшь ненавидящие ЕС кретинапатры….
      Пишут тoлькo гадoсти o ЕС.
      В зoмбoящике тoлькo гадoсти o ЕС.

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