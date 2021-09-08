Кто внушает русофобию Европе. Пламен Пасков
На чём основан Европейский Союз? Почему хотят деиндустриализировать старый свет? Кто дирижирует русофобией в Европе?
01:50 Ряд экспертов, анализируя политику Европы в отношении к России отмечают, что она зашла в тупик. Старые схемы и механизмы взаимодействия исчерпали себя
Для таких стран, как Германия, Франция, Италия политика в отношении России не является ключевым вопросом сохранения элитами своего положения во власти
В странах Прибалтики, Польше, Чехии, ряде других восточноевропейских государств, русофобия является способом выживания нынешних элит, это их главный ресурс, который востребован в США. Кто же на самом деле диктует Европе политику в отношении к России?
37:46 События вокруг «Северного потока — 2» показывают, что крупный европейский бизнес заинтересован в том, чтобы взаимовыгодные проекты торгово-экономического сотрудничества с Россией шли без осложнений. Однако этому процессу мешают разного рода "довески", как с Европейской стороны, так и со стороны России.
О чём говорит, подобное поведение на таком высоком уровне?
Зачем внушать…..
Пусть пoчитают рoссийские сoцсети….
Сплoшь ненавидящие ЕС кретинапатры….
Пишут тoлькo гадoсти o ЕС.
В зoмбoящике тoлькo гадoсти o ЕС.