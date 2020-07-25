Почему во время битвы под Москвой союзники перестали бомбить Германию?

В соцсетях огромное количество споров по поводу своевременности поставок Ленд-лиза в СССР. Почему они пошли только когда стало ясно, что блицкриг не удался и Красная армия погнала вермахт от Москвы?Возможно, пониманию этого может помочь анализ бомбардировок союзников Германии в начале второй мировой войны. Советские специалисты ещё в 1942 году проанализировали что и как бомбардировали союзники в Европе.Эта аналитическая записка из недр служебных кабинетов во время войны не вышла – ссориться с союзниками и обвинять их в «двойной игре» тогда не хотели.После перестройки про нее вообще долго не вспоминали – надо было клеймить СССР, а анализ бомбардировок союзников указывал на другое: анализ показал в период 1939 – 1942 г. британские ВВС почти не бомбили Берлин и Мюнхен, наносили авиаудары «с каким-то подозрительным выбором», избегая германских объектов, в которые были вложены британские и американские капиталы.Более того, начиная с периода наиболее ожесточённых боев на советско-германском фронте, английская авиация почти совершенно прекращает налёты на Германию.Союзнички ждут: чья возьмет и не хотят мешать «цивилизованному западу» расправиться с «совком».В ноябре 1941 г. налёты английской авиации на германские города совершенно прекратились. Вермахт подошел к Москве. Британские ВВС совершенно перестали беспокоить господина Гитлера.Ситуация повторялась и позже: как только третий рейх начинал брать верх, и в Красной армии назревала кризисная ситуация – англичане переставали не докучать Гитлеру своими полетами.Была в английских бомбардировках ещё одна особенность: британские ВВС совершенно не бомбили промышленность, производящую вооружение сухопутной армии, используемое Германией в первую очередь против СССР.Казалось бы, все правильно: Британская империя воюет с третьим рейхом, в основном на море и в воздухе, поэтому выбор понятен. Но в 1941 – 1942 году, если верить британским историкам и мемуаристам активно велась сухопутная война в Северной Африке.Но даже при этом союзники воевали с Германией руководствуясь принципом «не навреди».Стоит ли удивляться, что в решающий момент, когда решалась судьба блицкрига, Красная армия воевала в меньшинстве и почти исключительно своим оружием?А когда блицкриг не удался, при «игре в долгую» козырей было больше у противников Гитлера, чем у него и у его друзей в Англии и США…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10442042.html