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Почему во время битвы под Москвой союзники перестали бомбить Германию?

10:39. 25 июля 2020 217 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В соцсетях огромное количество споров по поводу своевременности поставок Ленд-лиза в СССР. Почему они пошли только когда стало ясно, что блицкриг не удался и Красная армия погнала вермахт от Москвы?

Возможно, пониманию этого может помочь анализ бомбардировок союзников Германии в начале второй мировой войны. Советские специалисты ещё в 1942 году проанализировали что и как бомбардировали союзники в Европе.


Эта аналитическая записка из недр служебных кабинетов во время войны не вышла – ссориться с союзниками и обвинять их в «двойной игре» тогда не хотели.

После перестройки про нее вообще долго не вспоминали – надо было клеймить СССР, а анализ бомбардировок союзников указывал на другое: анализ показал в период 1939 – 1942 г. британские ВВС почти не бомбили Берлин и Мюнхен, наносили авиаудары «с каким-то подозрительным выбором», избегая германских объектов, в которые были вложены британские и американские капиталы.

Более того, начиная с периода наиболее ожесточённых боев на советско-германском фронте, английская авиация почти совершенно прекращает налёты на Германию.

Союзнички ждут: чья возьмет и не хотят мешать «цивилизованному западу» расправиться с «совком».

В ноябре 1941 г. налёты английской авиации на германские города совершенно прекратились. Вермахт подошел к Москве. Британские ВВС совершенно перестали беспокоить господина Гитлера.

Ситуация повторялась и позже: как только третий рейх начинал брать верх, и в Красной армии назревала кризисная ситуация – англичане переставали не докучать Гитлеру своими полетами.

Была в английских бомбардировках ещё одна особенность: британские ВВС совершенно не бомбили промышленность, производящую вооружение сухопутной армии, используемое Германией в первую очередь против СССР.

Казалось бы, все правильно: Британская империя воюет с третьим рейхом, в основном на море и в воздухе, поэтому выбор понятен. Но в 1941 – 1942 году, если верить британским историкам и мемуаристам активно велась сухопутная война в Северной Африке.

Но даже при этом союзники воевали с Германией руководствуясь принципом «не навреди».

Стоит ли удивляться, что в решающий момент, когда решалась судьба блицкрига, Красная армия воевала в меньшинстве и почти исключительно своим оружием?

А когда блицкриг не удался, при «игре в долгую» козырей было больше у противников Гитлера, чем у него и у его друзей в Англии и США…



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10442042.html

Метки: вов, вторая мировая война, история ссср, союзники

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1580 1216
    Леонид 25 июля 2020 в 11:34

    Такая традиция исторически: “англичанка гадит” всегда и везде, где только может, людям, живущим на русских просторах…

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    2
  • 11717 10323
    Руса 25 июля 2020 в 13:30

    Союзниками- громко сказано. Гитлер об”явил войну США 11 декабря
    1941 года, уже после контрнаступления Красной Армии под Москвой.
    Но даже после этого США начали бомбить Германию стратегическими
    бомбардировщиками лишь в 1943 году.
    Поэтому бомбардировки промышленных об”ектов и городов Третьего рейха в 1941 году осуществляла Британия, но они, как правило, в то
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    и не наносили существенного ущерба. У англичан в начале войны очень мало было современных бомбардировщиков, прицеливающих устройств и бомб. Тактика ковровых бомбардировок тогда еще не применялась.

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