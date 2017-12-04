„Героическая” высадка союзников в Нормандии



Аналогичные деятели нашлись бы и для Бельгии, Голландии, Дании ну и всех прочих больших и малых стран Западной Европы (как они нашлись для стран Восточной Европы).



Естественно, Германия не была бы разделена на четыре оккупационные зоны, следовательно, единое немецкое государство образовалось бы не в 90-х, а в 40-х, да и называлось бы оно не ФРГ, а ГДР.



Не оказалось бы в этом гипотетическом мире и места для НАТО (кто бы в него вошел кроме США и Англии?), а вот в Варшавский договор объединил бы всю Европу. В конечном итоге Холодная война, если бы она вообще состоялась, носила бы совсем другой характер, и имела бы совсем другой исход. Впрочем, я вовсе не собираюсь доказывать, что все было бы именно так, а не иначе.



Но в том, что итоги Второй мировой были бы другими, сомнений нет. Ну а битва, которая во многом определила ход послевоенного развития, по праву должна считаться главной битвой войны. Вот только битвой ее назвать можно с большой натяжкой.

Атлантический вал

Так называлась немецкая система обороны на западе. По фильмам и компьютерным играм этот вал представляется чем-то очень мощным – ряды противотанковых ежей, за ними бетонные ДОТы с пулеметами и орудиями, бункеры для живой силы и т.д.



Однако вспомните, приходилось ли вам где-нибудь видеть фотографию, на которой все это было бы видно? На самой известной и широко тиражируемой фотографии НДО видны десантные баржи и бредущие по пояс в воде американские солдаты, причем снято это со стороны берега.



Нам удалось разыскать фотографии мест высадки, которые вы здесь видите. Солдаты высаживаются на совершенно пустой берег, где кроме нескольких противотанковых ежей нет никаких оборонительных сооружений. Так что же все-таки представлял собой Атлантический вал?



Впервые это название прозвучало осенью 1940 года, когда в короткие сроки были сооружены четыре дальнобойные батареи на побережье Па-де-Кале. Правда, предназначались они не для отражения десанта, а для нарушения судоходства в проливе.



Только в 1942 году, после неудачной высадки канадских рейнджеров под Дьеппом началось строительство оборонительных сооружений, главным образом все там же, на побережье Ла-Манша (предполагалось, что именно здесь произойдет высадка союзников), на остальные же участки рабочая сила и материалы выделялись по остаточному принципу.



Оставалось же не так уж и много, особенно после активизации налетов на Германию союзной авиации (пришлось строить бомбоубежища для населения и промышленных предприятий). В результате сооружения Атлантического вала были готовы в целом процентов на 50, ну а непосредственно в Нормандии и того меньше.



Более-менее был готов к обороне единственный участок, тот, который впоследствии получил наименование плацдарм "Омаха". Однако и он выглядел совсем не так, как это изображено в хорошо известной вам игре.



Подумайте сами, какой смысл располагать бетонные укрепления на самом берегу? Конечно, установленные там орудия могут обстреливать десантные суда, а пулеметным огнем можно поражать солдат противника, когда они бредут по пояс в воде.



Но стоящие прямо на берегу бункеры прекрасно видны неприятелю, так что он без особого труда может подавить их корабельной артиллерией. Поэтому непосредственно у среза воды создаются только пассивные оборонительные сооружения (минные поля, бетонные надолбы, противотанковые ежи).



За ними, желательно по гребням дюн или холмов, отрываются окопы, а на обратных склонах холмов сооружаются блиндажи и другие укрытия, где пехота может переждать артналет или бомбежку. Ну а еще дальше, иногда в нескольких километрах от берега, создаются закрытые артиллерийские позиции (вот тут-то и можно увидеть мощные бетонные казематы, которые нам так любят показывать в кино).

Примерно по такому плану и была выстроена оборона в Нормандии, но, повторюсь, основная ее часть была создана только на бумаге.



Например, мин было выставлено около трех миллионов, однако по самым скромным подсчетам нужно было не менее шестидесяти миллионов. Артиллерийские позиции были в основном готовы, однако орудия были установлены далеко не всюду.



Расскажу такую историю: задолго до начала вторжения французское движение Сопротивления доложило, что на батарее Merville немцы установили четыре морских 155-мм орудия. Дальность стрельбы этих орудий могла достигать 22 км, так что возникала опасность обстрела военных кораблей, поэтому было принято решение уничтожить батарею любой ценой.



Эта задача была возложена на 9-й батальон 6-й парашютной дивизии, который готовился к ней почти три месяца. Был построен очень точный макет батареи, и бойцы батальона день за днем атаковали его со всех сторон.



Наконец наступил день D, с большим шумом и гамом батальон захватил батарею и обнаружил там… четыре французских 75-мм пушки на железных колесах (времен Первой мировой). Позиции действительно были сделаны под 155-мм орудия, но вот самих орудий у немцев не было, так что они поставили то, что оказалось под рукой.



Надо сказать, что арсенал Атлантического вала вообще состоял главным образом из трофейных пушек. На протяжении четырех лет немцы методично стаскивали туда все, что досталось им от разбитых армий. Там были чешские, польские, французские и даже советские орудия, причем ко многим из них имелся весьма ограниченный запас снарядов.



Примерно так же обстояло дело и со стрелковым вооружением, в Нормандию попадало либо трофейное, либо снятое с вооружения на Восточном фронте. Всего в 37-й армии (а именно на нее пришлась основная тяжесть сражения) использовалось 252 типа боеприпасов, причем 47 из них были давно сняты с производства.

Личный состав

Теперь поговорим о том, кому же именно пришлось отражать вторжение англо-американцев. Начнем с командного состава. Наверняка вы помните однорукого и одноглазого полковника Штауфенберга, совершившего неудачное покушение на Гитлера.



А задавались ли вы вопросом, почему такой инвалид не был уволен вчистую, а продолжал служить, пусть и в армии резерва? Да потому, что к 44-му году требования к годности в Германии были значительно снижены, в частности, утрата глаза, руки, тяжелая контузия и т.п. уже не являлись основанием для увольнения со службы высшего и среднего офицерского состава.



Конечно, на Восточном фронте проку от таких монстров было бы немного, но зато была возможность затыкать ими дыры в частях, дислоцировавшихся на Атлантическом вале. Так что примерно 50% командного состава там относилось к категории "ограниченно годен".



Не обошел фюрер своим вниманием и рядовой состав. Возьмем для примера 70-ю пехотную дивизию, более известную как "дивизия белого хлеба".



Она целиком состояла из солдат, страдающих разного рода заболеваниями желудка, из-за чего им приходилось постоянно находиться на диете (естественно с началом вторжения диету соблюдать стало затруднительно, так что дивизия эта сама собой исчезла).



В других частях были целые батальоны из солдат, страдающих плоскостопием, болезнями почек, диабетом и т.д. В сравнительно спокойной обстановке они могли нести тыловую службу, но боевая ценность их была близка к нулю.

Однако не все солдаты на Атлантическом вале были больными или калеками, имелось там немало и вполне здоровых, вот только было им за 40 лет (а в артиллерии так и вовсе главным образом служили пятидесятилетние).



Ну и последний, самый потрясающий факт – коренных немцев в пехотных дивизиях было всего около 50%, остальную же половину составляла всякая шваль со всех концов Европы и Азии.



Стыдно в этом признаваться, но немало было там и наших соотечественников, например 162-я пехотная дивизия целиком состояла из так называемых "восточных легионов" (туркменских, узбекских, азербайджанских и т.д.).



Были на Атлантическом вале и власовцы, правда, сами немцы не были уверены, что от них будет какой-то прок.



Например, командующий гарнизоном Шербура генерал Шлибен говорил: "Очень сомнительно, что нам удастся склонить этих русских сражаться за Германию на территории Франции против американцев и англичан".



Он оказался прав, большинство восточных войск сдались союзникам без боя.

Кровавый пляж "Омаха"

Американские войска высаживались на двух участках, "Юта" и "Омаха". На первом из них сражения не получилось – на этом участке имелось всего два опорных пункта, каждый из которых оборонялся усиленным взводом. Естественно, оказать какое-либо сопротивление 4-й американской дивизии они не смогли, тем более, что оба были практически уничтожены огнем корабельной артиллерии еще до начала высадки.



Кстати, тут имел место интересный случай, прекрасно характеризующий боевой дух союзников. За несколько часов до начала вторжения были высажены воздушные десанты в глубине обороны немцев.



Из-за ошибки летчиков около трех десятков парашютистов были сброшены на самом берегу возле бункера W-5. Часть из них немцы уничтожили, других же взяли в плен.



И вот в 4.00 эти пленные принялись упрашивать командира бункера немедленно отправить их в тыл. Когда же немцы поинтересовались, что это им так приспичило, бравые вояки тут же сообщили, что через час начнется артподготовка с кораблей, за которой последует высадка. Жаль, что история не сохранила имен этих "борцов за свободу и демократию", выдавших час начала вторжения ради спасения своей шкуры.



Вернемся, однако, на плацдарм "Омаха". В этом районе находится всего один доступный для высадки участок длиной 6.5 км (к востоку и к западу от него на многие километры тянуться крутые утесы). Естественно, что немцы смогли хорошо подготовить его к обороне, на флангах участка имелись два мощных бункера с орудиями и пулеметами.



Однако пушки из них могли обстреливать только пляж и небольшую полосу воды вдоль него (со стороны моря бункеры были прикрыты скалами и шестиметровым слоем бетона). За сравнительно узкой полосой пляжа начинались холмы, высотой до 45 метров, по гребню которых были отрыты окопы.



Вся эта система обороны была прекрасно известна союзникам, но они надеялись подавить ее до начала высадки. Огонь по плацдарму должны были вести два линкора, три крейсера и шесть эсминцев.



Кроме того, с десантных судов должна была стрелять полевая артиллерия, ну а восемь десантных барж были переделаны в установки для пуска реактивных снарядов. Всего за тридцать минут должно было быть выпущено более 15 тыс. снарядов разных калибров (вплоть до 355-мм).



И они были выпущены… в белый свет как в копеечку. Впоследствии союзники придумали множество оправданий малой эффективности стрельбы, тут и сильное волнение на море, и предрассветный туман, и еще что-то, но так или иначе, ни бункеры, ни даже окопы от артобстрела не пострадали.

Еще хуже действовала союзная авиация. Армада бомбардировщиков "Либерейтор" сбросила несколько сотен тонн бомб, однако ни одна из них не попала не только в укрепления противника, но даже на пляж (а некоторые бомбы взрывались в пяти километрах от берега).



Таким образом, пехоте пришлось преодолевать совершенно неповрежденную полосу обороны противника. Впрочем, неприятности для наземных частей начались еще до того, как они оказались на берегу. Например, из 32 плавающих танков (DD Sherman) 27 затонули почти сразу после спуска на воду (своим ходом до пляжа добрались два танка, еще три были выгружены прямо на берег).



Командиры некоторых десантных барж, не желая входить в сектор, обстреливаемый немецкими орудиями (у американцев вообще инстинкт самосохранения развит гораздо лучше чувства долга, да и всех прочих чувств), откидывали аппарели и приступали к выгрузке на глубинах около двух метров, где большинство десантников успешно тонуло.



Наконец, худо-бедно первая волна десанта была высажена. В нее входил 146-й саперный батальон, бойцы которого должны были, прежде всего, уничтожить бетонные надолбы, чтобы можно было начать высадку танков. Но не тут-то было, за каждым надолбом лежало два-три бравых американских пехотинца, которые, мягко говоря, возражали против уничтожения такого надежного укрытия.



Пришлось саперам закладывать взрывчатку со стороны, обращенной к неприятелю (естественно многие из них при этом гибли, всего из 272-х саперов было убито 111). Для помощи саперам в первой волне было придано 16 бронированных бульдозеров.



До берега добралось только три, а использовать саперы смогли всего два из них – за третьим укрылись десантники и, угрожая водителю оружием, заставили его оставаться на месте. Думается, примеров "массового героизма" вполне достаточно.

Ну а дальше у нас начинаются сплошные загадки. В любом источнике, посвященном событиям на плацдарме "Омаха", обязательно есть упоминания о двух "огнедышащих бункерах на флангах", но ни в одном из них не говорится, кто, когда и как подавил огонь этих бункеров. Такое впечатление, что немцы стреляли-стреляли, а потом перестали (возможно, так оно и было, вспомните, что я писал выше о боеприпасах).



Еще интереснее обстоит дело с пулеметами, стрелявшими по фронту. Когда американские саперы выкурили своих товарищей из-за бетонных надолбов, им пришлось искать спасения в мертвой зоне у подножия холмов (в некотором роде это можно считать наступлением). Одно из укрывшихся там отделений обнаружило узкую тропинку, ведущую к вершине.



Осторожно продвигаясь по этой тропинке, пехотинцы добрались до гребня холма, и обнаружили там совершенно пустые окопы! Куда же подевались оборонявшие их немцы? А их там и не было, на этом участке оборону занимала одна из рот 1-го батальона 726-го гренадерского полка, состоявшего преимущественно из чехов, насильно призванных в Вермахт.



Естественно они мечтали как можно быстрее сдаться американцам, но согласитесь, выкидывать белый флаг еще до того, как неприятель тебя атакует как-то несолидно даже для потомков бравого солдата Швейка. Чехи лежали себе в окопах, время от времени выпуская очередь-другую в сторону американцев.



Но через некоторое время они поняли, что даже такое формальное сопротивление сдерживает наступление противника, поэтому собрали манатки и отошли в тыл. Там их, в конце концов, и взяли в плен к общему удовольствию.



Короче говоря, перелопатив груду посвященных НДО материалов, мне удалось найти один единственный рассказ о боевом столкновении на плацдарме "Омаха", привожу его дословно.



"Рота "Е", высадившаяся перед Кольвилем после двухчасового боя захватила немецкий бункер на вершине холма и взяла в плен 21 человека". Все!

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В этом кратком обзоре я поведал только о первых часах Нормандской десантной операции. В последовавшие за ними дни англо-американцам пришлось столкнуться со многими трудностями.



Тут и шторм, практически уничтоживший один из двух искусственных портов; и неразбериха со снабжением (полевые парикмахерские были доставлены на плацдарм с большим опозданием); и несогласованность действий союзников (англичане начали наступление на две недели раньше, чем было намечено, очевидно, они меньше американцев зависели от наличия полевых парикмахерских).



Однако противодействие неприятеля среди этих трудностей стоит на самом последнем месте. Так стоит ли все это называть "битвой"?