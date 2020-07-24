Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
13:58. 24 июля 2020 91 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Pixabay
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
“При этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности”, — уточнил он.
Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.
В марте Россия закрыла границы из-за пандемии. Переговоры о восстановлении сообщения идут с середины июля.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53155-rossiya-s-1-avgusta-vozobnovlyaet-mezhdunarodnoe-aviasoobschenie.html
Белоруссию давай !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=5KC-iscJtsI
“…и Танзании”
Персонально для доктора Айболита!
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“Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо”
Великобритания ?-вероятно по просьбам “тгудящихся там “.