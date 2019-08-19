Новости Украины и Новороссии 19 августа 2019

19 августа железнодорожный вокзал Донецка начал вновь отправлять и принимать поезда — спустя без малого пять лет с момента прекращения их движения. На данный момент возобновлено движение пригородных поездов в сторону Еленовки.

Открыл движение в 7:50 состав Донецк — Еленовка. Здесь, напомним, расположен один из основных КПВВ на линии разграничения между Республикой и территорией, временно подконтрольной Украине.

«Для жителей Республики это очень важное событие, поскольку последний поезд со столичного ж/д вокзала отправлялся в направлении Еленовки пять лет назад — в октябре 2014 года.

После этого движение пассажирских и пригородных поездов со станции Донецк не осуществлялось. Железнодорожная инфраструктура в направлении Еленовки была полностью восстановлена, оставались только вопросы безопасности.

На данный момент все проблемы были решены и сейчас отправляется первый пригородный состав», — подчеркнул генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций.

Также было отмечено, что в дальнейших планах Донецкой железной дороги — увеличить количества составов в направлении Еленовки, а при большом пассажиропотоке добавить еще и дневные поезда.

До конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля, а продолжительность поездки составляет около полутора часов. Из Еленовки в Донецк люди смогут добраться утренним поездом, который отправляется в 9.47, или вечерним — в 19.37, а из Донецка, помимо утреннего рейса, идет поезд в 17:40.

Напомним, движение поездов с вокзала Донецка было прекращено в августе 2014 года из-за обстрелов ВСУ.

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