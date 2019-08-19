Новости Украины и Новороссии 19 августа 2019
- 11:11 Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:40 Взять за грудки.
- 09:22 Скандал: Жена Нетаньяху бросила хлеб-соль на землю в Киеве и пыталась прорваться в кабину пилотов (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:01 В Запорожье задержан агент Путина, — ТСН (ВИДЕО).
- 03:32 Чудовищная цифра: на Украине назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог (ВИДЕО).
- Вчера 22:29 Я встретил удивительных людей: велопутешественник о своих впечатлениях в ДНР.
Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда (ФОТО, ВИДЕО)
19 августа железнодорожный вокзал Донецка начал вновь отправлять и принимать поезда — спустя без малого пять лет с момента прекращения их движения. На данный момент возобновлено движение пригородных поездов в сторону Еленовки.
Открыл движение в 7:50 состав Донецк — Еленовка. Здесь, напомним, расположен один из основных КПВВ на линии разграничения между Республикой и территорией, временно подконтрольной Украине.
«Для жителей Республики это очень важное событие, поскольку последний поезд со столичного ж/д вокзала отправлялся в направлении Еленовки пять лет назад — в октябре 2014 года.
После этого движение пассажирских и пригородных поездов со станции Донецк не осуществлялось. Железнодорожная инфраструктура в направлении Еленовки была полностью восстановлена, оставались только вопросы безопасности.
На данный момент все проблемы были решены и сейчас отправляется первый пригородный состав», — подчеркнул генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций.
Также было отмечено, что в дальнейших планах Донецкой железной дороги — увеличить количества составов в направлении Еленовки, а при большом пассажиропотоке добавить еще и дневные поезда.
До конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля, а продолжительность поездки составляет около полутора часов. Из Еленовки в Донецк люди смогут добраться утренним поездом, который отправляется в 9.47, или вечерним — в 19.37, а из Донецка, помимо утреннего рейса, идет поезд в 17:40.
Напомним, движение поездов с вокзала Донецка было прекращено в августе 2014 года из-за обстрелов ВСУ.
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Взять за грудки
Из интевью бывшего министра иностранных дел в Австралии по поводу саммита G20 в 2014 году, где Путина хотели "взять за грудки" за MH17:
Помните то время, когда бывший премьер-министр Тони Эбботт сказал, что собирается «взять за грудки» российского президента Владимира Путина, когда встретит его на саммите G20 2014 года в Брисбене?
Это было из-за реакции России на катастрофу MH17, и все думали, что Эбботт создал для себя очень неловкую ситуацию, но … ну, в итоге это оказалось неловкой ситуацией для Бишоп, которая была следующим человеком из правительства, который встретился с Путиным.
«Это было на встрече «Азия-Европа» в Милане, и я хотела встретиться с президентом Путиным, чтобы рассказать ему, как Австралия обеспокоена тем, что Россия умышленно запутывает расследование и их отказе сотрудничать с расследованием, которое было начато», – напомнила она Дентону.
«Так что моей задачей было встретиться с ним, но я не на его уровне; он президент, а я министр иностранных дел. И был момент, когда мы все сидели вокруг стола в виде большой подковы».
«Итак, Австралия, я нахожусь в начале алфавита, а Россия – на другом конце. Поэтому я сидела и ждала, ждала, ждала. И был момент, когда и его переводчик, и его вспомогательный персонал покинули комнату"
Бишоп воспользовалась этим шансом и побежала вокруг стола, чтобы поговорить с российским лидером, пока он был один.
«Я тронула его за плечо и сказала: «Президент Путин, я Джулия Бишоп, министр иностранных дел Австралии. Я хотела бы поговорить с вами о MH17».
«Он положил руку на микрофон, встал и поманил меня подальше от стола. Там, он сказал: «Да?» и затем я произнесла свою речь. Я рассказала ему об опасениях австралийского правительства … И он очень внимательно выслушал то, что я сказала, и его глаза не отрывались от моего лица, а потом, когда я закончила, он сказал на прекрасном английском: “Так это то, что вы называете “взять за грудки?”
http://perevodika.ru/articles/1206484.html – цинк
PS. На фото тот самый разговор в Милане.
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Скандал: Жена Нетаньяху бросила хлеб-соль на землю в Киеве и пыталась прорваться в кабину пилотов (ФОТО, ВИДЕО)
Официальный визит израильского лидера Биньямина Нетаньяху на Украину начался со скандала, причем еще в аэропорту вылета.
Супруга премьер-министра Сара Нетаньяху не постеснялась высказать претензии командиру воздушного судна за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.
Об этом передают «Вести Израиля».
Уже сев в самолёт, Сара не выдержала и, вскочив с кресла, попыталась прорваться в кабину пилотов. В кабину ее не пустили, что еще больше разозлило супругу премьера. Остановили её якобы телохранители премьера.
В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве, на этот раз прозвучало имя. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало «акцентированно»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита».
Но это положения не исправило и в Киеве дурное настроение госпожи Нетаньяху никуда не делось: у трапа прибывших по традиции приветствовали три девушки в национальных костюмах с караваем хлеба и солью. Нетаньяху, знакомый с обычаем, отломил кусок, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал его супруге, но та бросила его на землю.
Как сообщала «Русская Весна», это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Начнется он в 10:30 по киевскому времени — с официальной встречи с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
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В Запорожье задержан агент Путина, — ТСН (ВИДЕО)
На Украине заявили о задержании «агента ГРУ РФ», который якобы передавал в Россию секретную информацию.
Об этом сообщает «честнейшая» программа теленовостей Украины ТСН.
Алексей Лазаренко, которого теперь называют не иначе как «агентом российской военной разведки», работал на стратегическом авиационном предприятии «МИГремонт».
При задержании у него на флешке якобы были обнаружены фотографии ударных украинских истребителей. Носитель информации нашли в носках.
Утверждается, что Лазаренко якобы продавал оборонные секреты: фото самолетов в цехах, ремонтную документацию и другие «секреты» украинского авиапрома, которые прекрасно известны авиастроителям в России, ведь все это — советское научно-конструкторское наследие, ничего кардинально нового на Украине с 91 года не изобрели и не разработали.
В сюжете украинского телеканала утверждается, что всю эту информацию «агент» вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.
«Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. Во время отправки информации телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство», — рассказывают в ТСН.
Авиазавод «МИГремонт» имеет стратегическое значение для Украины, утверждают украинские тележурналисты, ведь там «ставят на крыло штурмовика четвертого поколения Су-27». Вот только один из этих штурмовиков неожиданно упал во время международных учений. Впрочем, на заводе убеждены, что что падение не было результатом диверсии, хотя военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.
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На борту «украинского» Су-27 обещают установить систему спутниковой навигации украинского производства.
«На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам», — рассказывает ТСН.
А в Сети уже шутят, что у украинской системы навигации будет два рабочих режима: на Польшу в центр занятости и на Россию — туда же.
Ну а «Русская Весна» напоминает, что Су-27 (по номенклатуре НАТО: Flanker-B — «Фланкёр») — это советский (!) и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого, первый полёт прототипа состоялся в уже далёком 1977 году.
В 1982 году самолёты начали поступать в авиационные части, с 1985 года началась их эксплуатация. Су-27 является одним из основных самолётов ВВС России.
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Чудовищная цифра: на Украине назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог (ВИДЕО)
Чтобы привести дороги в нормальное состояние, как в Европе, Украине понадобится порядка одного триллиона гривен. А это значит — в десять раз увеличить их финансирование. Такие цифры в эфире украинского телевидения озвучил эксперт Александр Кава.
«Сейчас у нас в стране 170 тыс километров дорог — это дороги государственного значения, 46650 километров дорог — это основные международные, национальные и региональные транспортные коридоры, которые находятся в сфере ответственности “Укравтодора” и 123000 км дорог местного значения, которые находятся в сфере ответственности областных государственных администраций», — сказал Кава.
Он подчеркнул, что более 90% этих дорог находится «в ненадлежащем состоянии».
«То есть они эксплуатируются сверх установленных сроков и имеют, соответственно, пропущенные капитальные ремонты на 10, 20, а то и 30 лет. Привести все эти дороги в нормативное состояние, чтобы у нас, как и в Европе, не было сверхнормативной эксплуатации дорог, необходимо порядка 1 триллиона гривен, — пояснил эксперт.
— Это вполне реальная цифра, которая касается именно ремонта той дорожной сети, которая есть».
Кава отметил, что новые дороги на Украине строятся, однако в небольшом количестве и как правило это объезды населенных пунктов. Так, в 2018 году были открыты объезд города Римини и объезд города Знамянка в Одесской и, соответственно, Кировоградской областях. Также идет строительство объезда города Дунаец в Хмельницкой области, северного объезда Ровно.
В данный момент, по словам Кавы, реализуется сразу несколько проектов реконструкции дорог: это расширение дорог с двух до четырех полос движения и при необходимости обустройство объездных путей.
При этом он подчеркнул, что украинское правительство за все годы независимости финансировало дороги по остаточному принципу. А объем ремонта дорог прямо пропорционален объему финансирования.
«Например, в Польше, а польские дороги очень нравятся гражданам Украины, за последние 15 лет только на дороги государственного значения, на их ремонт и строительство, выделялось, если перевести в гривны, — 155 млрд гривен в год. Вот в Украине, например, в этом году на дороги государственного значения выделена беспрецедентная сумма — 17 млрд гривен. В прошлые годы эта сумма была меньше», — добавил Кава.
Он указал, что обещанные Гройсманом 30 млрд гривен — эта общая сумма, которая выделена на все дороги как государственного, так и местного значения.
«Есть эксплуатация дорог государственного и местного значения. Потому, если мы говорим о ремонтах и строительстве, то эти объемы нужно увеличить в 10 раз для того, чтобы достичь уровня Польши», — резюмировал эксперт.
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Я встретил удивительных людей: велопутешественник о своих впечатлениях в ДНР
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