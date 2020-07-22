“Последний бой сталинцев. Радиоуниверситет”. Е.Ю.Спицын и Д.Конаныхин на Радио России
14:30. 22 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества — подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.