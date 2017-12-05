Стена скорби – мемориал разжигания общественной розни (ч. 2.1)

Разберёмся в том: кто творил репрессии в СССР, какая была роль в этом Сталина и сколько людей пострадало в те годы.

Отголосками антисоветской истерии и этого закона является начавшаяся в России кампания по возвеличиванию военных преступников типа Колчака, Краснова, Маннергейма и так далее. Преступников называют героями. Несправедливое — справедливым. Требуют примирить непримиримое.

За эти годы государство официально вообще не выдало никаких юридически обязывающих цифр по, так называемым, «массовым сталинским репрессиям». А его представители и различные либеральные деятели время от времени разражаются всякими эмоциональными высказываниями о репрессиях, грехах СССР и/или лично Сталина (интересно, а почему они так дружно молчат о Хрущёве и прочих политических деятелях и социальных группах тоталитарного государства?).

Часть 1 из 3

БЮРОКРАТИЯ

Эту часть статьи также придётся начать с пояснений терминологии. Слова «бюрократ», «бюрократия» и производные от них давно стали расхожими и даже ругательными. Они некоторым образом интуитивно понятны и в общем своём значении имеют тот смысл, что для бюрократов суть дела и люди не важны, а важно их право быть при деле и от него кормиться, в деле непосредственно не участвуя.

Это действительно так, но кроме того, бюрократизм — это особая форма организованного коллективного паразитизма, конкретные особенности которой необходимо знать для понимания эпохи Сталина.

Карл Маркс

Одно из наиболее развёрнутых пояснений того, что представляет собой «бюрократия», дал Карл Маркс:

«Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Её иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на низшие круги во всём, что касается знания частностей; низшие же круги доверяют верхам во всём, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение. (…)



Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в её собственной среде её иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру (обществу) — её замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а так же и государственное мышление представляется поэтому бюрократии предательством по отношению к её тайне.



Авторитет есть поэтому принцип её знания, и обоготворение авторитета есть её образ мыслей. (…) Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры» (К.Маркс. «К критике гегелевской философии права». Сочинения его и Ф.Энгельса, изд. 2, т. 1, стр. 271 — 272).

Заметки на полях С последним предложением цитаты Маркса нельзя согласиться, поскольку всё обстоит с точностью до наоборот — личные цели множества бюрократов по принципу «государство — это я» возводятся в ранг целей государственной политики, которую бюрократы делают на корпоративной основе, что и порождает антинародность бюрократических кланово обособившихся от остального общества режимов.



Т.е. в утверждении Карла Маркса: «государственная цель превращается в его личную цель», — выразилась одна из многих ошибок марксизма.

Виссарион Григорьевич Белинский

Это определение «бюрократии», как социальной профессиональной группы и изолировавшейся от общества корпорации, данное Карлом Марксом, перекликается с определением «толпы», как социального явления, данным В.Г. Белинским:

«Толпа — собрание людей живущих по преданию и рассуждающих по авторитету».

Т.е. для толпы характерно бездумье и безволие её участников, и соответственно полная политическая слепота и безответственность за последствия своих действий.



Как видно из сопоставления обоих определений, определение социологического термина «толпа» В.Г. Белинским интересно тем, что оно подводит итог не только по существу во многом правильному определению «бюрократии» Карлом Марксом, но является и характеристикой всех без исключения внутриобщественных иерархий личностных отношений, основанных на таинствах и на таимых знаниях.

Все личностные иерархии, духовные и светские, публичные (экзотерические) и мафиозные (эзотерические) — разновидности толпы, участники которой отказались от Богом данной свободы выбора и целесообразной воли или под воздействием своего бессознательного их утратили, обратив тем самым себя в более или менее ярко выраженных «зомби».

Соответственно и все участники иерархий, включая гроссмейстеров орденов, глав тайных братств и мафий, предстоятелей церквей, царей, их «серых кардиналов», которые поддерживают иерархию личностных отношений, — толпари, неправомерно отождествляющие должностное взаимное подчинение и порядок ответственности в общественных структурах с иерархией личностного достоинства людей.

Однако определение Карлом Марксом социального явления «бюрократии» не полно, возможно потому, что он дал его на основе наблюдения за деятельностью более или менее управленчески дееспособной бюрократии XIX века в Германии, Великобритании, Франции, которая к тому же в процессе своего формирования была пронизана масонством и сосуществовала с ним в некоем «симбиозе».



А тема масонства в марксизме — в зависимости от обстоятельств — либо тема запретная, либо предмет для осмеяния.



О том, что в России, как и в любой другой стране, политика (а за ней и история) — это равнодействующая от усилий различных социальных групп, читайте аналитическую статью «История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» (http://inance.ru/2017/07/rus-20-vek/).

Из Марксова определения выпали главные по существу характеристические свойства бюрократии:

Для бюрократии документооборот, деловая переписка и обмен мнениями в устной форме (по телефону, «в кулуарах» публичных мероприятий и «келейно») представляется реальным делом, а самó дело представляется чем-то производным от директив и документооборота и потому куда менее значимым, чем документооборот, который является носителем истины «в последней инстанции».



Мысль о том, что объективная истина «подшита в дело и хранится в архиве», в который имеют доступ только особо доверенные бюрократы, наиболее ярко проявляется в деятельности церковных бюрократий, чьи архивы простираются в прошлое подчас на несколько тысяч лет.

В действительности весь документооборот и разговоры — только отображение реального дела, на управление которым претендует бюрократия как одна из профессиональных корпораций в толпо-«элитарном» обществе.

Также из него выпало и другое характеристическое качество бюрократии:

Бюрократия проводит кадровую политику (т.е. осуществляет подбор и расстановку кадров) на основе отдания предпочтения клановому происхождению претендентов на должность либо «усыновления» безродных претендентов, доказавших свою лояльность тому или иному клану в легитимной иерархии.



При этом подразумевается, что принцип «в связи с назначением «имярек» на должность такую-то выдать ему во временное пользование искру Божию», — работоспособен.



Но поскольку искра — Божия, а не достояние иерархов бюрократии, то в этом принципе кадровой политики выражается очень крутой атеизм всякой бюрократии, который обрекает дело всякой бюрократической корпорации на крах тем быстрее, чем более последовательна она в осуществлении этого принципа.

Этот принцип кадровой политики сочетается ещё с одним, который М.Е.Салтыков-Щедрин сформулировал так:

«Не боящиеся чинов, оными награждены не будут. Боящемуся же всё дастся: и даже с мечами, хотя бы он ни разу не был в сражении противу неприятеля».

Кроме того М.Е.Салтыков-Щедрин заметил:

«Все отечества находятся в равном положении для человека, который желает быть отмеченным вниманием начальства»,

— указав тем самым на безразличие бюрократии к судьбам её Отечества. Хотя надо отметить, что этот принцип знает исключения.

«Патриотизм» бюрократии

Бюрократия бывает специфически «патриотична» в двух случаях:



когда агрессия извне или обострение внутрисоциальной напряжённости приводит её к пониманию, что в случае поражения она лишится не только своего социального статуса, но возможно и жизни;



когда она сама успешно ведёт агрессивную политику по расширению зоны своего паразитизма.



В случае как бы патриотической озабоченности бюрократия свой корпоративный потребительский эгоизм норовит возвести в ранг общенародных интересов и требует, чтобы всё общество им служило с готовностью к самопожертвованию, однако не желая сама поступиться чем-либо из того, что уже успела нахапать из материальных благ либо в чём успела ущемить общество в аспекте прав личности или социальных групп.

Но будучи подмножеством толпы (в смысле этого термина в определении В.Г.Белинского), бюрократия не является самостоятельным, пусть и коллективным, субъектом в политике. Она всегда «зомби» — либо деградирующий в повседневном паразитизме, либо — инструмент воплощения в жизнь политической воли, воздействующей на неё извне.

Для понимания интересующей нас проблематики репрессий 30-ых годов необходимо указать и на различие масонской иерархии и иерархии бюрократии.



Если у вас уже при упоминании масонства выше по тексту возникла какая-то реакция, то советуем прочитать статью о самом явлении «масонства» в политической жизни России — «Политические силы России: масонство и его роль» (http://inance.ru/2015/08/masonstvo/), поскольку дальше будет больше об этом явлении.

Хотя бюрократия — это официальная экзотерическая иерархия личностей, отождествляющих себя с должностями в государстве, а масонство — во многом непубличная иерархия личностей, чьё достоинство обусловлено степенями посвящения, таимыми от общества в большинстве случаев, но главное различие не в этом.

Главное то, что:



За масонством стоит какая ни на есть цивилизационная идея, т.е. идея общественной в целом значимости.



И кандидаты для прохождения ступеней посвящения подбираются самим масонством, исходя из их нравственно-этического развития , а не только исходя из профессиональных достижений или оценки их интеллектуальной мощи и потенциала их профессионального роста в той или сфере жизни общества, поскольку без определённой нравственности и этики люди не способны служить идее общественной в целом значимости, пусть даже идее ложной или ложно ими понятой.



Иначе говоря, организационные принципы масонства таковы, чтобы лично благонамеренного, возможно очень доброго человека вовлечь в осуществление объективного злобного западного проекта порабощения всех так, чтобы он не имел об этом проекте и своей роли в его осуществлении адекватного представления.



Бюрократия же в принципе безыдейна в аспекте несения идей общественной в целом значимости, которые для неё являются всего лишь адресованным публике демагогическим прикрытием личностных потребительского эгоизма и жажды тщеславия каждого из всего множества бюрократов.



И не бюрократия занимается поиском и отбором кандидатов, а кандидаты в бюрократы, следуя принципу «что бы ни делать, лишь бы не работать», сами находят пути к вхождению в иерархию бюрократии и далее ищут пути и способы к продвижению по её ступеням. По-русски такое поведение называется известным словом на букву «Б»…



Бюрократия — это гигант с ампутированной головой, которым управляет карлик-Сатанист

Такова бюрократия в её сути, которая в реальной жизни сдерживается внешними по отношению к бюрократии общественными факторами, неподвластными ни бюрократии в целом (по той причине, что она не субъект), ни отдельным бюрократам.



Эти факторы возбуждают в бюрократах личный страх ответственности каждого из них за проявление в деятельности своих разнородных эгоистических устремлений.

Такого рода факторами являются:



воздействие на бюрократию масонства и иных мафий, осуществляющих в обществе определённые политические проекты;



давление общественного мнения, подчас обретающее мистический характер;



не внемлющий ничему автоматизм применения законодательства другими ветвями бюрократии, которым надо оправдать своё существование, в отношении той ветви, к которой принадлежит боящийся бюрократ;



большевизм, как явление антибюрократическое по своей сути, покольку для большевизма характерно во всех случаях стремиться получить конкретный жизненно состоятельный ответ на всякий вопрос, который может быть соотнесён с жизнью, т.е. применён в реальном деле.



А для бюрократии важно быть при деле и кормиться от него, в дело не вникая и возлагая всю полноту ответственности на подчинённых специалистов-профессионалов.



«Какие управленцы нужны обществу на примере проблемы с кадрами в Республике Карелия» http://inance.ru/2015/12/upravlentci/

В случае конфликта «масонство — бюрократия» в силу названных особенностей:



масонство обладает преимуществом в аспекте стратегии, поскольку мелочные сиюминутный эгоизм и своекорыстие не позволяют бюрократии думать о далёком будущем, а отсутствие своей политической воли не позволяет бюрократии воплощать в жизнь даже известные ей стратегические политические проекты, а не то, что разрабатывать и осуществлять свои собственные;



бюрократия обладает преимуществом в аспекте тактики, поскольку в силу своей беспринципности всегда способна переступить через те ограничения, которые налагает задача служения идее.



Две стратегии борьбы с бюрократией

Если в обществе действуют факторы, воспроизводящие бюрократию, то возможны две стратегии победы над бюрократией:



Если есть силы — массовое изгнание «неуправляемых» бюрократов по спискам из аппарата управления, которое возможно осуществить и в форме их безжалостного уничтожения при опоре на другие ветви бюрократии.



Если сил для организации репрессий против бюрократии нет, то можно позволить бюрократии деградировать, после чего смести её режим целиком.



В отношении партийной, государственной и хозяйственной бюрократии СССР в конце 1930‑х гг. первое осуществил И.В.Сталин, после чего не давал бюрократии разомлеть, осуществляя её непрестанную «прополку».

После того, как «имперски ориентированная» бюрократия во главе с Л.И. Брежневым избавилась от неотроцкистов хрущёвского разлива и разгула, в отношении неё мировым масонством было применено второе.

Но в толпо-«элитарном» обществе бюрократия возрождается и воспроизводит саму себя в преемственности поколений, поэтому окончательная победа над ней требует не только подавления бюрократии и бюрократов персонально, но прежде всего — подавления общественных факторов, возрождающих и воспроизводящих бюрократию в преемственности поколений.



СТАЛИН ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ

Л.Д.«Троцкий», Г.Е.«Зиновьев», Л.Б.«Каменев», Н.И.Бухарин впадали в бюрократизм всякий раз, когда по своему вождистскому высокомерию, не желая вникать в суть дела (или будучи не способны к этому по недостатку ума или образования), возлагали полноту ответственности за дело на подчинённых им специалистов-профессионалов.

Но наряду с этим они же были «идейными» марксистами, к тому же посвящёнными в бóльшие или меньшие степени масонства или как минимум примасоненными. А масонство — один из факторов, дисциплинирующих бюрократию в процессе её работы на тот или иной политический проект, суть которого весьма далека от эгоистичных интересов каждого бюрократа.

И.В. Сталин бюрократом, как носителем ранее перечисленных качеств, не был:



Он был убеждённым большевиком и потому стремился дойти до сути дела, работая непосредственно со специалистами-профессионалами, зная поимённо возможно многие тысячи профессионалов разных дел в разных отраслях и прибегая к их помощи в понимании конкретных вопросов, с которыми сводила его общегосударственная управленческая деятельность.



Вне зависимости от того, знал и помнил ли И.В. Сталин определение бюрократии Карла Маркса, он знал, что доверять докладам бюрократов о порученном им деле — значит погубить дело, поскольку бюрократам свойственно скрывать свои ошибки и прямые злоупотребления властью и представлять в качестве достижений свои же провалы в работе и разного рода «пустышки», клеветать на конкурентов с целью их устранения.



Поэтому:



Работу с письмами, заявлениями и жалобами он не перекладывал на бюрократический аппарат, а работал сам с затронутыми в них вопросами, и работал по существу этих вопросов. Аппарат (секретариат) И.В.Сталина тоже соучаствовал в этом процессе, но нёс функцию фильтрации общественно и государственно значимой информации от потока обывательских жалоб и кляуз.



Одной из задач спецслужб было поставлять «наверх» достоверную информацию о положении на местах, работе и поведении представителей органов государственной власти и партийной власти. Это управленчески необходимая миссия, поскольку без достоверной информации управление невозможно. Но не понимая этого, искренние либералы, называют государство «полицейским», если оно достигает успеха в том, чтобы быть информированным о фактическом положении дел.



Кроме того некоторые источники сообщают, что помимо официальных спецслужб, в СССР сложилась, существовала и выходила за его пределы некая сеть информаторов и исполнителей, основанная на личностных взаимоотношениях, работой которой руководил сам И.В.Сталин, а её «документация» проходила в потоке документации ведомств, в которых работали участники сети, и в потоке личной корреспонденции граждан.



Заметки на полях о сети информаторов Одно из свидетельств, указывающих на работу такой системы, содержится в тех же воспоминаниях А.С. Яковлева «Цель жизни». Когда в предвоенные годы он с группой специалистов был командирован в Германию для изучения её авиационной техники и авиационной промышленности, то И.В. Сталин дал ему указание:



«В случае, если он не найдёт поддержки в торгпредстве СССР, то пусть шлёт телеграммы с изложением сути проблем по адресу: «Москва, Иванову». — Имело изумляющее воздействие на бюрократов из торгпредства и Наркомата внешней торговли. Ещё один косвенный признак состоит в том, что одна из проблем, которую пытались решить Н.С. Хрущёв и КО в «деле Берии» — выйти на личные архивы И.В. Сталина и Л.П. Берии, что им не удалось (см. Серго Берия (С.А.Гегечкори) «Мой отец — Лаврентий Берия» (Москва, «Современник», 1994 г.).

ЧЬИ РЕПРЕССИИ БЫЛИ В СССР?

Вследствие систематического действия трёх названных факторов (самостоятельная работа с письмами, работа спецслужб, работа параллельной сети информаторов) именно сталинские репрессии были в своём большинстве обоснованными. Но беда общества в СССР была в том, что, кроме сталинских, были ещё два виде репрессий:



организованные масонско-марксистскими кругами,



и репрессии, организованные безыдейной бюрократией как таковой просто сдуру и из желания доказать свою полезность и раж «хозяину».



Одна из первых же проблем, с которой столкнулся масонско-марксистский режим в России и в СССР — лавина бюрократизма такого, о каком в эпоху империи даже подумать не могли.



С одной стороны вожди типа Л.Д.«Троцкого» порождали его сами тем, что не желали вникать в те дела, за руководство которыми брались либо по недостатку ума и образования, либо по высокомерию и проявлению рабовладельческих наклонностей, проистекающих из бессознательных автоматизмов культуры их родного иудаизма (об этом аспекте иудаизма читайте статью «Мировые вероучения: описание вероучений» http://inance.ru/2015/02/veroucheniya-opisanie/).

Сталинский путь к власти

Должность генерального секретаря ЦК в тот период, когда её занял И.В. Сталин, была во многом технической должностью, назначение которой было готовить заседания Политбюро ЦК, т.е. совещания «вождей», документировать их ход и принимаемые на них решения.



Как можно понять из воспоминаний Б. Бажанова, пока в 1920‑е гг. «вожди» на Политбюро обсуждали проблемы большой политики и балагурили, И.В. Сталин занимался более важным делом: он знакомился с людьми и на основе своего личного знакомства, используя положение генерального секретаря, формировал аппарат государственной и партийной власти, т.е. подбирал конкретных людей и способствовал их продвижению на те или иные конкретные должности.



Делал он это, судя по всему, хорошо, поскольку управленческий профессионализм аппарата рос. Поэтому И.В. Сталин на должности генерального секретаря, если не считать личных упрёков В.И. Ленина в его адрес («Письмо к съезду» и др.), устраивал «вождей», в том числе и тем, что избавлял их от необходимости вникать в суть множества «мелких», — с их точки зрения — дел.

Заметки на полях Борис Бажанов в 1920-е гг. был техническим секретарем Политбюро и И.В.Сталина. В 1928 году он бежал из СССР через границу с Ираном и, будучи в эмиграции, вёл себя как деятельный противник государственного строя СССР.



Во время советско-финляндского конфликта он (с согласия правительства Финляндии) организовал из советских военнопленных добровольческую воинскую часть, которая успела принять эффективное участие в войне на стороне Финляндии, и не разбежалась по прибытии на фронт, дабы бойцам вернуться на «советскую родину».



Этот факт, хотя и не пропагандировался в СССР, получил довольно широкую известность и за неделю до нападения Германии на СССР Б.Бажанова пригласили в Берлин, дабы проконсультироваться с ним по российской проблематике третьего рейха.



Он объяснил немцам, что если они смогут патриотизм русского народа повернуть против правящего в СССР режима, то победят; если же режим сможет опереться на патриотизм русского народа, то гитлеровскому режиму в Германии — могила. Написал книгу «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» (одно из переизданий: С-Петербург, «Всемирное слово», 1992 года).

В результате нескольких лет такой работы на всей территории СССР аппарат — партийное и государственное чиновничество — стал во многом подчинённым И.В.Сталину как минимум неформально на основе личностных взаимоотношений.

Сегодня кадры решают всё http://inance.ru/2017/05/kadry-reshayut-vse/

Потом выяснилось, что аппарат, будучи постоянно действующим фактором, стал оказывать решающее воздействие на жизнь партийных организаций на местах и в частности на то, каких делегатов местные партийные организации направляют для работы съездов партии.



Так внутрипартийная демократия к концу 1920‑х гг. оказалась аппаратно управляемой, а не исходящей снизу из партийной массы. Собственно говоря «вожди» «идейных» марксистов, посвящённые в некий эзотеризм, к этому изначально и стремились, но у них возникла проблема.



Проблема состояла в том, что И.В. Сталин, который сосредоточил в своих руках бразды правления аппаратом, оказался неуправляемым со стороны «вождей» — Л.Д.«Троцкого», Г.Е.«Зиновьева», Л.Б.«Каменева» и примыкавшего к ним Н.И. Бухарина, как то ими предполагалось при выдвижении этой «посредственности» на должность генерального секретаря ЦК.

В результате того, что «вожди» из числа «идейных» марксистов своевременно не заметили этого, они со временем стали систематически терпеть поражения на пленумах ЦК и съездах, хотя в низовых партийных организациях они по-прежнему имели достаточно сторонников из числа таких же, как и они, «идейных» марксистов — начитанных и образованных интеллигентов и полуинтеллигентов, за которыми — при других условиях — могли бы пойти менее образованные и начитанные партийцы.



Так из рук «вождей» стала ускользать публичная власть.

Это — само по себе было уже преступлением марксистов-масонов перед вышестоящими кураторами масонско-марксистского проекта.

Кроме того, выигрышное поле политики, — построение социализма в одной отдельно взятой стране, — обеспечивавшее в тот период времени поддержку зарубежного масонства в его марксистской ветви, тоже оказалось прочно занятым И.В. Сталиным и сталинцами.

При этом И.В. Сталин в тот период времени марксизм не критиковал, программа строительства марксистского как бы социализма, изложенная «Троцким» в 1907 году, реализовывалась, а развитие культуры и экономики СССР под общим руководством И.В. Сталина, хотя и без призывов к революционной войне, тем не менее по умолчанию подразумевало, что это необходимо для обеспечения решительной победы мировой марксистской как бы социалистической революции в революционной ситуации, которую ещё предстояло создать.



Пока же наряду с развитием культуры и экономики надо было создавать привлекательный «имидж» СССР.



Личные амбиции и политический проигрыш

Личностные же амбиции Л.Д.«Троцкому», Г.Е.«Зиновьеву», Л.Б.«Каменеву» не позволили наступить на горло их собственным сольным партиям и стать верными сподвижниками этого «неотёсанного грубияна-выскочки» с Кавказа. То же касается и их сторонников как в партии, так и беспартийных.

Т.е. «идейные» марксисты без разбора их на «эзотеристов» и «экзотеристов» совершили множество политических ошибок, в частности:



своевременно не учуяли смены глобального политического сценария и не переключились на новый, но остались рабами прежнего сценария мировой марксистской революции;



не заметили, как публичная власть перетекла из их рук в другие руки;



не ушли сами из публичной политики.



Если бы они ушли из политики, то возможно дожили бы до глубокой старости в уважении как «вожди революции и сподвижники великого Ленина, которые, сделав своё дело, уступили дорогу молодому поколению строителей коммунизма».



Однако их же властные амбиции не позволили им спокойно отойти от дел и стать почётными ветеранами, как то во многих случаях позволяет масонская система; вместо этого они полезли на рожон, развернув так называемую «подпольную борьбу» — а по сути неформальную масонскую деятельность — против И.В. Сталина и сталинцев за восстановление своей власти в партии и государстве, обвиняя И.В. Сталина в извращении марксизма, нарушении норм внутрипартийной демократии и обюрокрачивании партии и Советской власти.



Собственно говоря, их антисталинская активность и привела их самих и множество их сторонников к гибели.

Породил ли бюрократию Сталин?

Сказать, что И.В. Сталин создал бюрократию и поддерживал её целенаправленно, будучи сам контрреволюционером и бюрократом, как в том его обвиняют марксисты-троцкисты и гуманисты-абстракционисты, было бы тоже неправильно.

Действительно, бюрократия эпохи социалистического строительства, которая заместила собой в государственном и партийном аппарате бюрократию эпохи революции и гражданской войны, в процессе «ротации кадров», руководимом И.В. Сталиным с поста генерального секретаря ЦК, оказалась для «идейных» марксистов без различия среди них «эзотеристов» и «экзотеристов»противником, с которым они не смогли справиться: она их сначала вытесняла и подавляла, а потому — уничтожила безжалостно именно как претендентов на власть.

Причины этого поражения и гибели масс «идейных» марксистов:



с одной стороны — в полной беспринципности и безыдейности бюрократов как системообразующем принципе генерации и воспроизводства бюрократии,



а с другой стороны — в «элитаризме» самих «вождей» «идейных» марксистов, не желавших вникать во множество «мелких» дел, в силу чего они сами становились бюрократами;



и кроме того, — в управленческой несостоятельности марксизма как такового, в силу чего на его основе невозможно создать социальную базу управленческого корпуса, который не будет бюрократическим.



Они не хотели жить на зарплату не выше среднего рабочего заработка, как то предлагал им В.И.Ленин в «Государстве и революции»:

«… на примере Коммуны (Парижской, 1871 г. — наше пояснение при цитировании) Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть «бюрократами», быть «чиновниками», перестают по мере введения, кроме выборности, ещё и сменяемости в любое время, да ещё сведения платы к среднему рабочему уровню, да ещё замены парламентских учреждений работающими (парламент — от французского «parle» — говорить, т.е. парламент — говорильня, в большинстве случаев попусту: — наше замечание при цитировании.), т.е. издающими законы и проводящими их в жизнь. ( … )



Маркс … увидел в практических мерах Коммуны тот перелом, которого боятся и не хотят признать оппортунисты из-за трусости, из-за нежелания бесповоротно порвать с буржуазией…» — текст выделен нами при цитировании.

Обратим внимание, что практические меры Парижской коммуны первичны по отношению к описанию их классиками марксизма, как бы кто ни относился к классикам.



С точки зрения общей теории управления низведением зарплаты управленцев к среднему в отраслях материального производства уровню, Парижская Коммуна пыталась замкнуть обратные связи общественного управления на трудящееся большинство, переключив их с замыкания на высокодоходные группы «элит»: как национальной, так и наднациональной трансрегиональной.

Парижская Коммуна рухнула, поскольку те, кто был согласен исполнять управленческие обязанности на предлагаемых ею условиях, не обладали необходимой квалификацией; а обладавшие необходимой управленческой квалификацией, были преисполнены «элитарных» амбиций, видели в парижских рабочих разнуздавшуюся чернь, которую необходимо быстрее загнать в их конуры, то есть оказались нравственно не готовы к тому, чтобы управлять обществом, исходя из жизненных интересов большинства, и жить при этом так, как живёт средняя семья.

Потому партмаксимум — ограничения на доходы членов партии, занимающих руководящие должности, на которых беспартийные специалисты могли получать существенно большую зарплату, нежели средняя зарплата, — они отменили в 1932 году.

И.В. Сталин работал на то, чтобы в СССР этот принцип был реализован:



политика планомерного снижения цен на товары массового спроса была направлена на то, чтобы по достижении достаточно высокого уровня производства, ликвидировать за ненадобностью в реально социалистическом обществе систему адресного «спецобеспечения» чиновников, выдающихся учёных, конструкторов, деятелей культуры и их семей как сделавшую своё дело в годы строительства социализма.



1 апреля: снижение цен при Сталине и рост цен для дураков сегодня http://inance.ru/2017/04/stalin-ceni/

И одна из претензий к режиму Н.С. Хрущёва и последующих режимов в СССР со стороны трудящихся была в том, что они уклонились от этого сталинского курса, воспроизводя в новых поколениях «элиту», склонную к паразитизму на труде и жизни народа за счёт эксплуатации своего монопольного социального статуса и доступа к «спецобеспечению».

Государственный переворот 1953 года (часть 3) — Фашизация СССР http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-sssr/

ИАЦ

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