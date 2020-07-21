Хабаровск встречает Дегтярева
13:28. 21 июля 2020 230 просмотров 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как ни смешно, но после назначения нового губернатора Хабаровска от ЛДПР, протесты за прошлого губернатора от ЛДПР продолжились.
Порвала кричалка "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна". Серьезно?
Между тем, Фургал из СИЗО пишет посты в Инстаграм с благодарностью протестующим, покуда СК РФ https://sledcom.ru/news/item/1483339/ выкладывает новые подробности по его делу.
В сети между тем активно разгоняют мемасы с Дегтяревым, где он рассказывает про запрет доллара в России и влиянии этого на качество продуктов, а также о покраске Кремля в белый цвет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6036559.html
Митингуют. На работу не ходят. За чей счёт живут? Кто за банкет платит? А говорят бедно живём. Это не про хабаровчан, хорошо живут. На митинги днём ходят. И только в тюрьме бесплатно макароны.
Лето. Отпуска. Плюс сменная работа.Удаленка.
Банкет за счет ЛДПР. Это их плацдарм. Жирику нас рать что его управленца заловили. Жирик радуется, что его представителя снова назначили. Это евреи. Это трудно понять.
Власть облажалась,Кириенко на мыло.
“Хабаровск – это сконцентрированный вид проблемы кризиса стратегического управления. В нём преобладает тактика, реагирование на ситуацию, следование за конфликтом, ожидание беды вместо её предупреждения. В хабаровском случае это наколенный конфликт между центром и периферией, в котором компромисс между ними строился за счёт прежнего консенсуса «привилегии в обмен на лояльность».
Местные элиты оказались такими же хищниками, как и центральные. При этом центр не хотел нарушать конвенцию, и на крики снизу не реагировал. Количество накопленных конфликтов перешло в качество системы – она вышла и управляемого состояния. Элиты оказались в классическом положении «А нас за шо?»
И теперь вектор решения проблемы направлен на выбор лучшего манипулятивного варианта. При этом опять имеют место закулисные договорняки и сделки – новый ВРИО опять выбран из колоды Жириновского, что означает уловки с электоратом и кричащий кризис кадров и общественного доверия к институтам власти в виде её партии и её чиновников.”
Ситуативная реакция на одну проблему никогда не приведёт к стабильности в регионах. Создаётся картинка о том , что русскоязычные регионы могут быть сами по себе , вне Москвы. А что тогда говорить про республики.
Не мечтай,разрулят,но стратегические куски перераспределят,а то ишь понравилось Хабаровску самим таможню с Китаем осуществлять.А Москву бы разогнать к черту на райские острова,дак никого не выгонишь,сгнила она.
Идиотская мысль. Это все равно что тараканов с кухни разогнать.
Тут кто-то вспоминал роман А.Толстого “Пётр I”. Так там , в художественной форме, писатель так – же описал её состояние , но в то время.) Болото.
так везде,общество загнивает сверху.Не смотря на благородные рожи виндзоров и габсбургов ,именно там разврат и грехо падение достигло дна и провалилось в преисподнюю,именно там всё начинается,куда еще страшней истории про детей и их королевские охоты.
:”Роман Романович, подскажите, истерика Жириновского по поводу возможного сложения мандатов из-за ареста Фургала – угроза разрыва договоренностей о лояльности к власти или просто блеф? Такая смелость Вольфовича может быть связана с накачкой рейтингов Байдена перед выборами? Может он надеется, что все вернется?
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ну какая еще смелость?
oohoo
15 июля 2020, 10:34:26 UTC СВЕРНУТЬ
Нужно медийно отыграть негатив перед выборами в ГД, вот и отыгрывает.
и не нужно мешать с либеральной грязью по-своему честную ЛДПР, колеблющуюся строго с линией чекистской партии. Вольфыч до сих пор страдает, что название нельзя поменять
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