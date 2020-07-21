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Хабаровск встречает Дегтярева

13:28. 21 июля 2020 230 просмотров 10 коммент. Опубликовал:


Как ни смешно, но после назначения нового губернатора Хабаровска от ЛДПР, протесты за прошлого губернатора от ЛДПР продолжились.





Порвала кричалка "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна". Серьезно?
Между тем, Фургал из СИЗО пишет посты в Инстаграм с благодарностью протестующим, покуда СК РФ https://sledcom.ru/news/item/1483339/ выкладывает новые подробности по его делу.
В сети между тем активно разгоняют мемасы с Дегтяревым, где он рассказывает про запрет доллара в России и влиянии этого на качество продуктов, а также о покраске Кремля в белый цвет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6036559.html

Метки: Дальний Восток, лдпр, протесты, Хабаровск, юмор

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 52 40
    ст. лейтенант 21 июля 2020 в 18:18

    Митингуют. На работу не ходят. За чей счёт живут? Кто за банкет платит? А говорят бедно живём. Это не про хабаровчан, хорошо живут. На митинги днём ходят. И только в тюрьме бесплатно макароны.

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    2
  • 10670 8800
    марина 21 июля 2020 в 18:46

    Власть облажалась,Кириенко на мыло.
    “Хабаровск – это сконцентрированный вид проблемы кризиса стратегического управления. В нём преобладает тактика, реагирование на ситуацию, следование за конфликтом, ожидание беды вместо её предупреждения. В хабаровском случае это наколенный конфликт между центром и периферией, в котором компромисс между ними строился за счёт прежнего консенсуса «привилегии в обмен на лояльность».

    Местные элиты оказались такими же хищниками, как и центральные. При этом центр не хотел нарушать конвенцию, и на крики снизу не реагировал. Количество накопленных конфликтов перешло в качество системы – она вышла и управляемого состояния. Элиты оказались в классическом положении «А нас за шо?»

    И теперь вектор решения проблемы направлен на выбор лучшего манипулятивного варианта. При этом опять имеют место закулисные договорняки и сделки – новый ВРИО опять выбран из колоды Жириновского, что означает уловки с электоратом и кричащий кризис кадров и общественного доверия к институтам власти в виде её партии и её чиновников.”

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    1
    • 13789 12755
      жора шаповмарина 21 июля 2020 в 19:11

      Ситуативная реакция на одну проблему никогда не приведёт к стабильности в регионах. Создаётся картинка о том , что русскоязычные регионы могут быть сами по себе , вне Москвы. А что тогда говорить про республики.

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      • 10670 8800
        маринажора шапов 21 июля 2020 в 19:17

        Не мечтай,разрулят,но стратегические куски перераспределят,а то ишь понравилось Хабаровску самим таможню с Китаем осуществлять.А Москву бы разогнать к черту на райские острова,дак никого не выгонишь,сгнила она.

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        • 4626 3118
          малышмарина 21 июля 2020 в 19:19

          Идиотская мысль. Это все равно что тараканов с кухни разогнать.

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        • 13789 12755
          жора шаповмарина 21 июля 2020 в 19:21

          Тут кто-то вспоминал роман А.Толстого “Пётр I”. Так там , в художественной форме, писатель так – же описал её состояние , но в то время.) Болото.

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          • 10670 8800
            маринажора шапов 21 июля 2020 в 19:29

            так везде,общество загнивает сверху.Не смотря на благородные рожи виндзоров и габсбургов ,именно там разврат и грехо падение достигло дна и провалилось в преисподнюю,именно там всё начинается,куда еще страшней истории про детей и их королевские охоты.

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  • 10670 8800
    марина 21 июля 2020 в 19:34

    :”Роман Романович, подскажите, истерика Жириновского по поводу возможного сложения мандатов из-за ареста Фургала – угроза разрыва договоренностей о лояльности к власти или просто блеф? Такая смелость Вольфовича может быть связана с накачкой рейтингов Байдена перед выборами? Может он надеется, что все вернется?
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    ну какая еще смелость?
    oohoo

    15 июля 2020, 10:34:26 UTC СВЕРНУТЬ
    Нужно медийно отыграть негатив перед выборами в ГД, вот и отыгрывает.
    и не нужно мешать с либеральной грязью по-своему честную ЛДПР, колеблющуюся строго с линией чекистской партии. Вольфыч до сих пор страдает, что название нельзя поменять
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    4

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