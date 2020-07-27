Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме (но на этот раз, в виде исключения, состоялся в воскресенье), даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», но на этот раз было и множество вопросов исторического характера. Вот что получилось в итоге.
Хронометраж:
00:00 — Об отношении к трехдневному голосованию
05:37 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
06:50 — Могут ли депутаты ЕР отменить пенсионную реформу
08:05 — О возможности Президента отклонять антинародные законы
09:31 — Будут ли «сакральные жертвы» на выборах в Белоруссии
10:30 — О важности мощного флота для государства
13:48 — Про армяно-азербайджанский конфликт
15:54 — Могла ли Россия остаться Царской
17:18 — О еврейском антифашистском комитете в СССР
19:11 — О необходимости выдачи российского гражданства украинцам
20:36 — О назначении Дегтярёва ВрИО губернатора Хабаровского края
22:32 — Был ли суд над Берией
23:36 — О латвийской «карте раздела России»
26:01 — Был ли Хрущев троцкистом
27:52 — Любил ли Ленин детей
28:24 — Возможна ли деноминация рубля
31:42 — Об отношении к Андропову
31:55 — Какие земли Сталин собирался забрать у Турции после войны
32:17 — О сносе монумента Русскому солдату в Адлере
41:24 — О создании «кольца горячих точек» вокруг России
43:33 — Как происходит борьба с распространением исторической правды
45:16 — О КГБ как государственном инструменте
46:18 — Об отношении Энвер Ходжа к Сталину
47:48 — В чем причина поражения Красной Армии в 1941 году
50:11 — На что Президенту России нужно обратить внимание
51:16 — О драпировке мавзолея на Парад Победы
52:34 — О темпах паспортизации Донбасса
54:47 — О погибшем американском наемнике на Донбассе
56:01 — Кто в России создаёт общественное мнение
56:50 — Кто участвовал в заговоре Тухачевского
58:41 — О демаркации и делимитации в новой Конституции РФ
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
- Почему Платошкин — не Навальный
- Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
Источник: https://nstarikov.ru/furgal-habarovsk-degtjarjov-i-moshhnyj-voenno-morskoj-flot-117316