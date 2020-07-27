Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот

В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме (но на этот раз, в виде исключения, состоялся в воскресенье), даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», но на этот раз было и множество вопросов исторического характера. Вот что получилось в итоге.

Хронометраж:

00:00 — Об отношении к трехдневному голосованию

05:37 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

06:50 — Могут ли депутаты ЕР отменить пенсионную реформу

08:05 — О возможности Президента отклонять антинародные законы

09:31 — Будут ли «сакральные жертвы» на выборах в Белоруссии

10:30 — О важности мощного флота для государства

13:48 — Про армяно-азербайджанский конфликт

15:54 — Могла ли Россия остаться Царской

17:18 — О еврейском антифашистском комитете в СССР

19:11 — О необходимости выдачи российского гражданства украинцам

20:36 — О назначении Дегтярёва ВрИО губернатора Хабаровского края

22:32 — Был ли суд над Берией

23:36 — О латвийской «карте раздела России»

26:01 — Был ли Хрущев троцкистом

27:52 — Любил ли Ленин детей

28:24 — Возможна ли деноминация рубля

31:42 — Об отношении к Андропову

31:55 — Какие земли Сталин собирался забрать у Турции после войны

32:17 — О сносе монумента Русскому солдату в Адлере

41:24 — О создании «кольца горячих точек» вокруг России

43:33 — Как происходит борьба с распространением исторической правды

45:16 — О КГБ как государственном инструменте

46:18 — Об отношении Энвер Ходжа к Сталину

47:48 — В чем причина поражения Красной Армии в 1941 году

50:11 — На что Президенту России нужно обратить внимание

51:16 — О драпировке мавзолея на Парад Победы

52:34 — О темпах паспортизации Донбасса

54:47 — О погибшем американском наемнике на Донбассе

56:01 — Кто в России создаёт общественное мнение

56:50 — Кто участвовал в заговоре Тухачевского

58:41 — О демаркации и делимитации в новой Конституции РФ

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/furgal-habarovsk-degtjarjov-i-moshhnyj-voenno-morskoj-flot-117316