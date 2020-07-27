Главная » Мировоззрение, Политика

Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот

09:44. 27 июля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме (но на этот раз, в виде исключения, состоялся в воскресенье), даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», но на этот раз было и множество вопросов исторического характера. Вот что получилось в итоге.

Хронометраж:
00:00 — Об отношении к трехдневному голосованию
05:37 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
06:50 — Могут ли депутаты ЕР отменить пенсионную реформу
08:05 — О возможности Президента отклонять антинародные законы
09:31 — Будут ли «сакральные жертвы» на выборах в Белоруссии
10:30 — О важности мощного флота для государства
13:48 — Про армяно-азербайджанский конфликт
15:54 — Могла ли Россия остаться Царской
17:18 — О еврейском антифашистском комитете в СССР
19:11 — О необходимости выдачи российского гражданства украинцам
20:36 — О назначении Дегтярёва ВрИО губернатора Хабаровского края
22:32 — Был ли суд над Берией
23:36 — О латвийской «карте раздела России»
26:01 — Был ли Хрущев троцкистом
27:52 — Любил ли Ленин детей
28:24 — Возможна ли деноминация рубля
31:42 — Об отношении к Андропову
31:55 — Какие земли Сталин собирался забрать у Турции после войны
32:17 — О сносе монумента Русскому солдату в Адлере
41:24 — О создании «кольца горячих точек» вокруг России
43:33 — Как происходит борьба с распространением исторической правды
45:16 — О КГБ как государственном инструменте
46:18 — Об отношении Энвер Ходжа к Сталину
47:48 — В чем причина поражения Красной Армии в 1941 году
50:11 — На что Президенту России нужно обратить внимание
51:16 — О драпировке мавзолея на Парад Победы
52:34 — О темпах паспортизации Донбасса
54:47 — О погибшем американском наемнике на Донбассе
56:01 — Кто в России создаёт общественное мнение
56:50 — Кто участвовал в заговоре Тухачевского
58:41 — О демаркации и делимитации в новой Конституции РФ

Скачать аудио

Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/furgal-habarovsk-degtjarjov-i-moshhnyj-voenno-morskoj-flot-117316

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В.А. ШЕМШУК О САТАНИНСКОМ ПЕРЕВОРОТЕ В РОССИИ.
... в немецкую форму, хотя русская военная форма была сама оружием. В...
Кто финансирует Майдан?
Пауза в подписании договора Украины с Евросоюзом вызвала массовые волнения в Киеве. На знаменитом Майдане Незалежности опять разбивают палатки, как во времена знаменитой оранжевой революции 2004 года. Так кто же всё таки финансирует Майдан? Источник: www....
Последние новости с Украины за 10 июня 2014
...Луганска. Сообщается, что украинским военным в результате серьезного боестолкновения с...Сливают информацию, деморализуя и дестабилизируя военных. Не обеспечивая армию техникой, генералы... Кровь. Слёзы.В результате мощного обстрела украинской армией В Славянске...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Сергей Глазьев рассказал о «брошенном рубле»
По мотивам моего выступления на российском бизнес-собрании «Российский бизнес и проблемы денежно-кредитной политики» https://t.co/R33NkgIIjj — Сергей Глазьев (@SGlazyev) 10 Март 2016 Банк России проводит неправильную денежно-кредитную политику, уверен ...
Идеология и практика антисоциалистической стратегии и тактики США
... отмечал: "Все имеет потенциальное военное значение, кроме, возможно, жевательной...предназначалась для создания террористических и военных формирований из числа лиц ...Восточной Европы от коммунизма традиционными военными средствами. Однако апологеты холодной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)