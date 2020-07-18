Главная » Видео, Вооруженные силы, Политика, События

В РФ объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

10:41. 18 июля 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZb6xIw0DF4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты
...решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных...силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных... в сообщении. Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для......
Внезапная проверка ЮВО и ЗВО
В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО.Задействовано до ... и вертолетов, более 100 кораблей.Проверка проводится в рамках подготовки к... все полеты были связаны с внезапной проверкой боеготовности.
В РФ объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты
Новости России и Крыма. Сегодня 19 марта 2015
.... Источник Журналисты Киселев, Кондрашов объявлены персонами нон грата в Молдавии...-1.2ПП» был осуществлен войсками воздушно-космической обороны РФ 9...... Минобороны России: внезапная проверка — это не марш бойскаутов Внезапная проверка в Вооруженных силах...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
... и механизированным корпусам. Они объявлялись средством армейского и фронтового командования... давало возможность более подвижным тридцатьчетверкам внезапно обрушивать на «тигры» прицельный... войска он нередко ездил, как говорил, просто так: не для проверки ...
Новости с Украины и Новороссии за 19 марта 2015
... силовиков, обстрелов позиций украинских войск сил не было. Пока ... «Новости». Также в рамках внезапной проверки боеготовности на территорию Крымского полуострова..., каковыми официальная украинская пропаганда объявляет сегодня ополченцев народных республик. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)