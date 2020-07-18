В РФ объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты
10:41. 18 июля 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.