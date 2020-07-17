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В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

10:01. 17 июля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Министерство обороны РФ
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
“В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению “Кавказ-2020″.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53042-v-rossii-obyavili-vnezapnuyu-proverku-voysk-yuvo-zvo-vdv-i-morskoy-pehoty.html

Метки: Россия

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