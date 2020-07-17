Внезапная проверка ЮВО и ЗВО
13:35. 17 июля 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО.
Задействовано до 150 000 человек и до 27 тыс. единиц техники, более 400 самолетов и вертолетов, более 100 кораблей.
Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020".
Учения и боевые стрельбы на полигоне в Мулино.
На Украине объявили, что проведут в ответ свои учения совместно с НАТО.
У нас сегодня над городом активно летала авиация, хотя с учетом подготовки к военно-морскому параду на День ВМФ, не обязательно, что все полеты были связаны с внезапной проверкой боеготовности.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6025867.html
Готовность №1 в войсках – предупреждение жыдосаксам не делать глупостей и не встревать во внутренние дела России. Очевидно, в ближайшее время произойдёт, с учётом принятых поправок к Конституции РФ, изменение военной доктрины с “нанесения ответного удара по СТРАНЕ, ПЕРВОЙ НАНЕСШЕЙ удар” на ” нанесение ответного (превентивного) удара ПО ЦЕНТРУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ”. Всё логично:))..