Внезапная проверка ЮВО и ЗВО

В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО.Задействовано до 150 000 человек и до 27 тыс. единиц техники, более 400 самолетов и вертолетов, более 100 кораблей.Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020".Учения и боевые стрельбы на полигоне в Мулино.На Украине объявили, что проведут в ответ свои учения совместно с НАТО.У нас сегодня над городом активно летала авиация, хотя с учетом подготовки к военно-морскому параду на День ВМФ, не обязательно, что все полеты были связаны с внезапной проверкой боеготовности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6025867.html