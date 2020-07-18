1961 – 1977. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 2
10:39. 18 июля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1961 – 1977. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 1
1967. Крым. Женщина на пляже
1964. Собственная половина Большого Кремлёвского дворца (1-й этаж)
1965. Магазин в Листвянке
1965. Станция Уссурийск
1966. Могила Сталина у Кремлевской стены
1966. Московские крыши
1966. На реке Лена
1966. Стройплощадка в Братске
1967. На рынке в Ростове
1967. Площадь Богдана Хмельницкого
1967. Сборщики на чайной плантации в Краснодарском крае
1967. Свадебная церемония в Одессе
1972. В Крыму
1972. Восход солнца на Дворцовой набережной, Ленинград
1972. Музей в Воронцовском дворце
1972. Покупатели стоят в очереди, чтобы купить картофель, только что доставленный на грузовике
1974. Молодая пара в Ашхабаде
1974. Пешеходы на улице Душанбе
1974. Работник нефтепровода
1974. Сбор винограда в Кишиневском совхозе
1974. Строительные рабочие строят новые квартиры с использованием сборных бетонных панелей
1974. Тольятти. Автомобили «Жигули» собираются на заводе, спроектированном и построенном компанией FIAT
1975. Вильнюс. Проспект Лайсвес
1975. Луна над Днепром, Киев
1975. Рыбаки ловят омуля на Байкале
1975. Таллин. Вид со смотровой площадки Кохтуотса