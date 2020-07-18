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1961 – 1977. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 2

10:39. 18 июля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1961 – 1977. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 1


1967. Крым. Женщина на пляже


1964. Собственная половина Большого Кремлёвского дворца (1-й этаж)


1965. Магазин в Листвянке


1965. Станция Уссурийск


1966. Могила Сталина у Кремлевской стены


1966. Московские крыши


1966. На реке Лена


1966. Стройплощадка в Братске


1967. На рынке в Ростове


1967. Площадь Богдана Хмельницкого


1967. Сборщики на чайной плантации в Краснодарском крае


1967. Свадебная церемония в Одессе


1972. В Крыму


1972. Восход солнца на Дворцовой набережной, Ленинград


1972. Музей в Воронцовском дворце


1972. Покупатели стоят в очереди, чтобы купить картофель, только что доставленный на грузовике


1974. Молодая пара в Ашхабаде


1974. Пешеходы на улице Душанбе


1974. Работник нефтепровода


1974. Сбор винограда в Кишиневском совхозе


1974. Строительные рабочие строят новые квартиры с использованием сборных бетонных панелей


1974. Тольятти. Автомобили «Жигули» собираются на заводе, спроектированном и построенном компанией FIAT


1975. Вильнюс. Проспект Лайсвес


1975. Луна над Днепром, Киев


1975. Рыбаки ловят омуля на Байкале


1975. Таллин. Вид со смотровой площадки Кохтуотса

Источник: https://humus.livejournal.com/7318077.html

Метки: история, Россия, фото

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