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1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 3

10:41. 25 июля 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 1
1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 2


1965. Пассажир Транссибирской магистрали покупает клюкву во время остановки на станции


1965. На одной из станций Транссибирской магистрали


1964. Свадьба в Москве


1964. Станция Комсомольская Сокольнической линии


1974. Дамба и ГЭС в Нуреке во время строительства


1974. Новосибирск. Академгородок. Морской проспект


1974. Визажист наносит грим актерамво время съемок фильма «Черный караван» на фоне старого города. Хива


1974. Улица и тротуар во Владивостоке во время дождя


1974. Женщина изготавливает деталь какого-то инструмента


1974. На кассе магазина используют счеты


1974. Поездка на санях зимой


1974. Портрет женщины с ребенком в Тобольске


1975. Закат на замерзшем озере Байкал у истока Ангары


1975. Изразцовая печь в Теремном дворце Кремля


1975. Молодожены по дороге к военному мемориалу возлагают цветы. Одесса


1975. Рабочие собирают автомобиль «Жигули», доработанную версию Fiat 124, на автозаводе в Тольятти


1975. Рыбак на Байкале


1975. Танк Т-34 у проходной Волгоградского тракторного завода


1980. Женщина народности ханты с маленьким ребенком


1980. Пассажир, смотрящий из окна поезда


1980. Портрет пожилой женщины из народности ханты в лагере оленеводов


Двое мужчин идут мимо жилого дома (возможно, что это где-то в Румынии)

Источник: https://humus.livejournal.com/7328654.html

Метки: железная дорога, история, Россия, фото

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