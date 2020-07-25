1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 3
10:41. 25 июля 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 1
1961 – 1980. Дин Конгер в Советском Союзе. Часть 2
1965. Пассажир Транссибирской магистрали покупает клюкву во время остановки на станции
1965. На одной из станций Транссибирской магистрали
1964. Свадьба в Москве
1964. Станция Комсомольская Сокольнической линии
1974. Дамба и ГЭС в Нуреке во время строительства
1974. Новосибирск. Академгородок. Морской проспект
1974. Визажист наносит грим актерамво время съемок фильма «Черный караван» на фоне старого города. Хива
1974. Улица и тротуар во Владивостоке во время дождя
1974. Женщина изготавливает деталь какого-то инструмента
1974. На кассе магазина используют счеты
1974. Поездка на санях зимой
1974. Портрет женщины с ребенком в Тобольске
1975. Закат на замерзшем озере Байкал у истока Ангары
1975. Изразцовая печь в Теремном дворце Кремля
1975. Молодожены по дороге к военному мемориалу возлагают цветы. Одесса
1975. Рабочие собирают автомобиль «Жигули», доработанную версию Fiat 124, на автозаводе в Тольятти
1975. Рыбак на Байкале
1975. Танк Т-34 у проходной Волгоградского тракторного завода
1980. Женщина народности ханты с маленьким ребенком
1980. Пассажир, смотрящий из окна поезда
1980. Портрет пожилой женщины из народности ханты в лагере оленеводов
Двое мужчин идут мимо жилого дома (возможно, что это где-то в Румынии)