1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске
09:57. 16 декабря 2018 Просмотров - 329 3 коммент. Опубликовал: brahman
1965-1974. Дин Конгер на Байкале
Братский пацанчик
Братский пацанчик
Мальчишки, играющие на бильярде. Падун. 1967
Пионеры
Комсомольская улица. 1965
Улица Мира. 1967
Братская ГЭС. 1967
Турбины Братской ГЭС. 1967
Турбины Братской ГЭС. 1967
Главный инженер Братской ГЭС
На Братском водохранилище
Иркутск
Домоуправление № 1 Кировского ЖЭУ. 1967.
Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967
Иркутский трамвай
На городской улице
На платформе железнодорожной станции
Продажа молока из бочки на Центральном рынке
Укутанный мальчик
Фасовщицы на чайной фабрике
Фотограф Дин Конгер (справа) и переводчик Геннадий Соколов на углу улиц Урицкого и Карла Маркса
“Человек ест уху в местном ресторане
Школьники
Иркутский алюминиевый завод. В цеху
Иркутский алюминиевый завод. Рабочие
Такси в Листвянке, 1967
Школьница, катающаяся на льду замёрзшего озера Байкал
Источник: humus.livejournal.com
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Пора отказываться от жаргона малого народца с большими присосками:
ПО(A)ЦАН – иудей, лишающий своим достоинством девственности мёртвую иудейку, т.к. Иегова к себе девственниц не принимает.
Чувак – кастрированный верблюд, баран.
Шикса – девица лёгкого поведения, шлюxa, подстилка
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ПОЦ (ПОтЦЕН), пацан – маленький пенис.
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Красивые люди. Продали их вместе с лесом на 70 лет в рабство Китаю. Теперь это “Территории с опережающим развитием”.