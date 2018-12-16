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1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске

09:57. 16 декабря 2018 Просмотров - 329 3 коммент. Опубликовал:


1965-1974. Дин Конгер на Байкале
Братский пацанчик.jpg
Братский пацанчик

Братский пацанчик.jpg
Братский пацанчик
Мальчишки, играющие на бильярде. Падун. 1967 (1).jpg
Мальчишки, играющие на бильярде. Падун. 1967
Мальчишки, играющие на бильярде. Падун. 1967 (2).jpg

Пионеры.jpg
Пионеры
Комсомольская улица. 1964.jpg
Комсомольская улица. 1965
Улица Мира. 1967.jpg
Улица Мира. 1967
Братская ГЭС. 1967 (2).jpg
Братская ГЭС. 1967
Братская ГЭС. 1967 (3).jpg

Братская ГЭС. 1967..jpg

Братская ГЭС. 1967.jpg

Братская ГЭС (2).jpg
Турбины Братской ГЭС. 1967
Турбины Братской ГЭС.jpg
Турбины Братской ГЭС. 1967
Главный инженер Братской ГЭС.jpg
Главный инженер Братской ГЭС
На Братском водохранилище.jpg
На Братском водохранилище

Иркутск
Домоуправление № 1 Кировского ЖЭУ. 1967.jpg
Домоуправление № 1 Кировского ЖЭУ. 1967.
Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967..jpg
Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967
Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967.jpg

Иркутскский трамвай.jpg
Иркутский трамвай
На городской улице.jpg
На городской улице
На платформе железнодорожной станции.jpg
На платформе железнодорожной станции
Продажа молока из бочки на Центральном рынке.jpg
Продажа молока из бочки на Центральном рынке
Укутанный мальчик.jpg
Укутанный мальчик
Фасовщицы на чайной фабрике. Иркутск..jpg
Фасовщицы на чайной фабрике
Фотограф Дин Конгер (справа) и переводчик Геннадий Соколов в Иркутске..jpg
Фотограф Дин Конгер (справа) и переводчик Геннадий Соколов на углу улиц Урицкого и Карла Маркса
Человек ест уху в местном ресторане.jpg
“Человек ест уху в местном ресторане
Школьники.jpg
Школьники
Иркутский алюминиевый завод. В цеху.jpg
Иркутский алюминиевый завод. В цеху
Иркутский алюминиевый завод. Рабочие.jpg
Иркутский алюминиевый завод. Рабочие
Такси в Листвянке, 1967.jpg
Такси в Листвянке, 1967
Школьница, катающаяся на льду замёрзшего озера Байкал.jpg
Школьница, катающаяся на льду замёрзшего озера Байкал

Источник: humus.livejournal.com

Метки: братск, иркутск, история, Россия, фото
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3 коммент.»

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    Вячеслав 16 декабря 2018 в 11:38 Ссылка Пометить
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    Пора отказываться от жаргона малого народца с большими присосками:

    ПО(A)ЦАН – иудей, лишающий своим достоинством девственности мёртвую иудейку, т.к. Иегова к себе девственниц не принимает.

    Чувак – кастрированный верблюд, баран.

    Шикса – девица лёгкого поведения, шлюxa, подстилка

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    Vselenov 16 декабря 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Красивые люди. Продали их вместе с лесом на 70 лет в рабство Китаю. Теперь это “Территории с опережающим развитием”.

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