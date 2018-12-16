1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске

Братский пацанчикБратский пацанчикМальчишки, играющие на бильярде. Падун. 1967ПионерыКомсомольская улица. 1965Улица Мира. 1967Братская ГЭС. 1967Турбины Братской ГЭС. 1967Турбины Братской ГЭС. 1967Главный инженер Братской ГЭСНа Братском водохранилищеИркутскДомоуправление № 1 Кировского ЖЭУ. 1967.Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967Иркутский трамвайНа городской улицеНа платформе железнодорожной станцииПродажа молока из бочки на Центральном рынкеУкутанный мальчикФасовщицы на чайной фабрикеФотограф Дин Конгер (справа) и переводчик Геннадий Соколов на углу улиц Урицкого и Карла Маркса“Человек ест уху в местном ресторанеШкольникиИркутский алюминиевый завод. В цехуИркутский алюминиевый завод. РабочиеТакси в Листвянке, 1967Школьница, катающаяся на льду замёрзшего озера Байкал

Источник: humus.livejournal.com