1965-1980. Дин Конгер в Якутии

Верхоянск. Молодая параВерхоянск. Молодая параВерхоянск. Строительство домаРека ВилюйВилюйская ГЭСЗырянка. Заснеженное здание в арктическом городе. 1980Зырянка. Трое братьев юкагиров позируют перед самолетом. 1980Зырянка. ЮкагиркаНа теплоходе по ЛенеТюнгюлю. Якутский праздникУсть-НераЯкутскПостановка якутского театраВыращивание огурцовПортрет строителяСтроителиСтроительство в условиях вечной мерзлоты.Якутка на улице при минус 50 градусовЗакутанный якутёнок.Директор Института вечной мерзлотыСкелет мамонта в Якутском музееЯкутский скульптор Семен Пестеров вырезает фигуры из мамонтовой костиЯкутский и русский фотографы в зимней тайге

Источник: humus.livejournal.com