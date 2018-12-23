1965-1980. Дин Конгер в Якутии
19:11. 23 декабря 2018 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске
1965-1974. Дин Конгер на Байкале
1965-1974. Дин Конгер путешествует по Дальнему Востоку
Верхоянск. Молодая пара
Верхоянск. Молодая пара
Верхоянск. Строительство дома
Река Вилюй
Вилюйская ГЭС
Зырянка. Заснеженное здание в арктическом городе. 1980
Зырянка. Трое братьев юкагиров позируют перед самолетом. 1980
Зырянка. Юкагирка
На теплоходе по Лене
Тюнгюлю. Якутский праздник
Усть-Нера
Якутск
Постановка якутского театра
Выращивание огурцов
Портрет строителя
Строители
Строительство в условиях вечной мерзлоты.
Якутка на улице при минус 50 градусов
Закутанный якутёнок.
Директор Института вечной мерзлоты
Скелет мамонта в Якутском музее
Якутский скульптор Семен Пестеров вырезает фигуры из мамонтовой кости
Якутский и русский фотографы в зимней тайге
Источник: humus.livejournal.com