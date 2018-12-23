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1965-1980. Дин Конгер в Якутии

19:11. 23 декабря 2018 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал:


1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске
1965-1974. Дин Конгер на Байкале
1965-1974. Дин Конгер путешествует по Дальнему Востоку
Верхоянск. Молодая пара.jpg
Верхоянск. Молодая пара

Верхоянск. Молодая пара.jpg
Верхоянск. Молодая пара
Верхоянск.jpg
Верхоянск. Строительство дома
Вилюй (2).jpg
Река Вилюй
Вилюй.jpg

Вилюйская ГЭС.jpg
Вилюйская ГЭС
Зырянка (2).jpg
Зырянка. Заснеженное здание в арктическом городе. 1980
Зырянка. Заснеженное здание в арктическом городе. 1980.jpg

Зырянка. Трое братьев Юкагиров позируют перед самолетом. 1980.jpg
Зырянка. Трое братьев юкагиров позируют перед самолетом. 1980
Зырянка. Юкагирка.jpg
Зырянка. Юкагирка
На Лене (2).jpg
На теплоходе по Лене
На Лене (3).jpg

На Лене.jpg

На реке Лена.jpg

Тюнгюлю (2).jpg
Тюнгюлю. Якутский праздник
Тюнгюлю (3).jpg

Тюнгюлю.jpg

Усть-Нера.jpg
Усть-Нера
Якутск (2).jpg
Якутск
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Постановка якутского театра
Якутск. В театре.jpg

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Выращивание огурцов
Якутск (14).jpg

Якутск. Портрет строителя.jpg
Портрет строителя
Якутск (15).jpg
Строители
Якутск (13).jpg

Якутск. Строительство в условиях вечной мерзлоты.jpg
Строительство в условиях вечной мерзлоты.
Якутск. Стройка.jpg

Якутск. Якутка на улице при минус 50 градусов по Фаренгейту.jpg
Якутка на улице при минус 50 градусов
Якутск. Закутанный якутёнок.jpg
Закутанный якутёнок.
Якутск. Директор Института вечной мерзлоты (1).jpg
Директор Института вечной мерзлоты
Якутск. Директор Института вечной мерзлоты (2).jpg

Якутск. Директор Института вечной мерзлоты.jpg

Скелет мамонта в Якутском музее.jpg
Скелет мамонта в Якутском музее
Якутский художник Семен Пестеров вырезает фигуры из мамонтовой кост.jpg
Якутский скульптор Семен Пестеров вырезает фигуры из мамонтовой кости
Якутские и русские фотографы в ледяной тайге.jpg
Якутский и русский фотографы в зимней тайге

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото, якутск
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