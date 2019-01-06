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1964. Дин Конгер в Москве. Часть 3

09:49. 6 января 2019 Просмотров - 299 3 коммент. Опубликовал:


[прошлые выпуски]1964. Дин Конгер в Москве. Часть 1
1964. Дин Конгер в Москве. Часть 2
1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске
1965-1974. Дин Конгер на Байкале
1965-1974. Дин Конгер путешествует по Дальнему Востоку
1965-1980. Дин Конгер в Якутии

1964. На рынке
На рынке

1964. На рынке
На рынке
1964. Андрей Вознесенский у себя дома
Андрей Вознесенский у себя дома
1964. Молодая пара сидит на скамейке в парке
Молодая пара сидит на скамейке в парке
1964. Женщины примеряют шляпы разных цветов
Женщины примеряют шляпы разных цветов
1964. В одной из московских церквей
В одной из московских церквей
1964. Заместитель мэра Москвы позирует за столом
Заместитель мэра Москвы позирует за столом
1964. Купальщики гуляют по многолюдному берегу реки возле моста
Купальщики гуляют по многолюдному берегу реки возле моста
1964. Лотерейный лоток возле витража в метро
Лотерейный лоток возле витража в метро
1964. Пассажиры толкаются в коридорах метро, ​​украшенных картинами
Пассажиры толкаются в коридорах метро, ​​украшенных картинами
1964. Люди танцуют в ресторане во время майского праздника
Люди танцуют в ресторане во время майского праздника”
1964. На Щербаковском комбинате искусственных тканей
На Щербаковском комбинате искусственных тканей”
1964. Невеста подписывает бухгалтерскую книгу в богато украшенном Дворце бракосочетания
Невеста расписывается в ниге в богато украшенном Дворце бракосочетания
1964. Неофициальный портрет сидящей балерины Большого театра
Неофициальный портрет сидящей балерины Большого театра
1964. Женщины-строители устанавливают окна в новом многоквартирном доме
Женщины-строители устанавливают окна в новом многоквартирном доме
1964. Новые квартиры выходят на поле, где фермер работает с лошадью и плугом
Новые квартиры выходят на поле, где фермер работает с лошадью и плугом
1964. Артисты балета кланяются на сцене, а зрители аплодируют стоя
Артисты балета кланяются на сцене под аплодисменты зала
1964. Большой театр. Интерьер зала
Большой театр. Интерьер зала
1964. В Большом театре
В Большом театре
1964. В Кремлевском дворце (1)
В Кремлевском дворце
1964. В Кремлевском дворце (2)

1964. В Кремлевском дворце (3)

1964. В Кремлевском дворце (4)

1964. В Кремлевском дворце (5)

1964. В Кремлевском дворце (6)

1964. В Кремлевском дворце (7)

1964. В Кремлевском дворце (8)

1964. В Кремлевском дворце (9)

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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