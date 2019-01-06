1964. Дин Конгер в Москве. Часть 3
09:49. 6 января 2019 Просмотров - 299 3 коммент. Опубликовал: brahman
[прошлые выпуски]1964. Дин Конгер в Москве. Часть 1
1964. Дин Конгер в Москве. Часть 2
1965-1974. Дин Конгер в Братске и Иркутске
1965-1974. Дин Конгер на Байкале
1965-1974. Дин Конгер путешествует по Дальнему Востоку
1965-1980. Дин Конгер в Якутии
На рынке
На рынке
Андрей Вознесенский у себя дома
Молодая пара сидит на скамейке в парке
Женщины примеряют шляпы разных цветов
В одной из московских церквей
Заместитель мэра Москвы позирует за столом
Купальщики гуляют по многолюдному берегу реки возле моста
Лотерейный лоток возле витража в метро
Пассажиры толкаются в коридорах метро, украшенных картинами
Люди танцуют в ресторане во время майского праздника”
На Щербаковском комбинате искусственных тканей”
Невеста расписывается в ниге в богато украшенном Дворце бракосочетания
Неофициальный портрет сидящей балерины Большого театра
Женщины-строители устанавливают окна в новом многоквартирном доме
Новые квартиры выходят на поле, где фермер работает с лошадью и плугом
Артисты балета кланяются на сцене под аплодисменты зала
Большой театр. Интерьер зала
В Большом театре
В Кремлевском дворце
Источник: humus.livejournal.com
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Вот интересно, а почему РПЦ кремлёвский дворец не присвоит? Там же есть иконы.
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Потому , что уже присвоили жиды, хозяева РПЦ . Января 06.2019г. там свой шабаш устраивают – ” Скрипач на крыше” называется.
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Или ещё время не пришло, Чаплин же заявил, что когда они станут во главе государства, то этот праздничек новый год они запретят.