Тайные пружины Корейской войны
В новом видеоролике речь зашла об историческом событии, на которое должно быть обращено серьёзное внимание общественности — недавно исполнилось 70 лет с начала Корейской войны. Тайные пружины Корейской войны, скрытые от глаз тогдашней публики, во многом, если не полностью, напоминают политику США сегодня на Ближнем Востоке. Подробнее о тайнах истории Корейской войны — в этом видеоролике.
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Источник: https://nstarikov.ru/tajnye-pruzhiny-korejskoj-vojny-116986