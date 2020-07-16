В новом видеоролике речь зашла об историческом событии, на которое должно быть обращено серьёзное внимание общественности — недавно исполнилось 70 лет с начала Корейской войны. Тайные пружины Корейской войны, скрытые от глаз тогдашней публики, во многом, если не полностью, напоминают политику США сегодня на Ближнем Востоке. Подробнее о тайнах истории Корейской войны — в этом видеоролике.

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