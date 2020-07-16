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Тайные пружины Корейской войны

10:58. 16 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоролике речь зашла об историческом событии, на которое должно быть обращено серьёзное внимание общественности — недавно исполнилось 70 лет с начала Корейской войны. Тайные пружины Корейской войны, скрытые от глаз тогдашней публики, во многом, если не полностью, напоминают политику США сегодня на Ближнем Востоке. Подробнее о тайнах истории Корейской войны — в этом видеоролике.

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Источник: https://nstarikov.ru/tajnye-pruzhiny-korejskoj-vojny-116986

Метки: блог, Видео

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