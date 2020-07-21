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Россия, Китай и США и новый МИРовой порядок

16:16. 21 июля 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога на этот раз не стали обсуждать последние новости политики. Речь зашла о более фундаментальных вещах — взаимоотношениях самых больших экономик мира, США и Китая, возможных военных конфликтах в Южно-Китайском море, а также о роли России в противостоянии между США и Китаем.

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Источник: https://nstarikov.ru/rossija-kitaj-i-ssha-i-novyj-mirovoj-porjadok-117144

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4626 3118
    малыш 21 июля 2020 в 20:19

    Тщательно рассказывать, что Китай России не друг не нужно.
    Даже на основе каких то подобранных исторических событиях не нужно.
    Так ведь можно сказать на основе исторических фактов, что белорусы русским ниткогда друзьями не будут.
    Стариков просто выступает себя.

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