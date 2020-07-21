Россия, Китай и США и новый МИРовой порядок

В новом выпуске видеоблога на этот раз не стали обсуждать последние новости политики. Речь зашла о более фундаментальных вещах — взаимоотношениях самых больших экономик мира, США и Китая, возможных военных конфликтах в Южно-Китайском море, а также о роли России в противостоянии между США и Китаем.

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