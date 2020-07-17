Харассмент в гламурятнике, протесты в Белоруссии и Нагорный Карабах 2.0

В новом выпуске видеоблога речь зашла о последних новостях политики, а именно про: череду обвинения представителей либеральной прессы и Сбербанка в сексуальных домогательствах, предвыборные протестные акции и последующие массовые задержания в Белоруссии, пожаре на базе ВМС США, вооруженных столкновениях на границе Армении и Азербайджана, а также о стратегической расстановке сил в Ливии.

Хронометраж:

00:00 — о протестах и массовых задержаниях в Белоруссии

03:25 — о скандалах и домогательствах в рядах либеральной оппозиции

10:02 — почему либеральные СМИ не говорят о пожаре на базе ВМС США

11:09 — о столкновениях на границе Армении и Азербайджана

19:12 — о противостоянии с Турцией в Ливии

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Источник: https://nstarikov.ru/harassment-v-glamurjatnike-protesty-v-belorussii-i-nagornyj-karabah-2-0-117009