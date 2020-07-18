Митинги в Хабаровске и технологии протеста
Новый выпуск видеоблога посвящён технологиями протеста — митингам в Хабаровске, которые последовали после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации заказных убийств. Десятки тысяч людей в Хабаровске вышли на несанкционированный митинг при поддержке городской администрации. Уверен, что подобные митинги не бывают спонтанными, а имеют чёткую организацию. Специально, чтобы пустить пыль в глаза, либеральные СМИ рассказывают о «стихийности» этого процесса. Однако, у меня есть все основания полагать, что подобные митинги не бывают внезапными и стихийными. Свои аргументы привожу в ролике.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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Источник: https://nstarikov.ru/mitingi-v-habarovske-i-tehnologii-protesta-117061
Технология простая, масочку на лицо и сиди дома полгода. Потом выпускают народ, а он выпускает пар.