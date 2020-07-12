Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля

В очередном прямом эфире, что имеет место быть каждую субботу в 18:00 в моём Инстаграмме обсуждали новости политики, последние новости, традиционно отвечал на вопросы подписчиков, среди которых, конечно же, были такие темы как: арест Фургала, решение суда обязать Грудинина выплатить практически 1 млрд рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также возможную деноминацию рубля.

Хронометраж:

00:00 — Об аресте Фургала

05:26 — Павел Грудинин и его проблемы на миллиард

09:57 — Почему Сталин решил поменять форму правления партии в 1952 году

11:30 — Об английском золоте для Гитлера

13:15 — Либеральная грусть и аресты журналистов

19:45 — Про митинг в Хабаровске

20:53 — Как Россия будет переживать смену власти

21:39 — О деноминации рубля

23:28 — Как организовывают митинги

24:53 — О заговоре врачей и книге «Сталин. После войны 1945-1948»

26:23 — О правопреемстве России

27:55 — О переселении карачаевского народа

30:19 — Про деятельность Германа Грефа и реформы в образовании

31:45 — О взаимоотношениях России и Турции

34:46 — Надо ли переносить столицу в Петербург

38:41 — Зачем США скупают предприятия по всему миру

39:30 — Что происходит с делом Платошкина

40:01 — Возможно ли отменить пенсионную реформу

42:50 — О важности идей и образе будущего

45:02 — Как создаются версии о Катынской трагедии

48:51 — Возможна ли интеграция Казахстана в ближайшем будущем

49:45 — О «чистках» Трампа

50:29 — О необходимости национализации ЦБ

52:02 — Про посещение съезда Партии «Родина»

52:50 — Почему Сталинские проекты закрылись после его смерти

54:08 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

54:56 — Что будет с Клайпедой

56:34 — Мнение о Брежневе

56:44 — Для чего выделены 25 млрд на IT-технологии

57:28 — О смене политической эпохи

58:21 — Возможен ли экономический рывок сегодня

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

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Источник: https://nstarikov.ru/arest-furgala-milliard-grudinina-denominacija-rublja-116904