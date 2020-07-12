Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
В очередном прямом эфире, что имеет место быть каждую субботу в 18:00 в моём Инстаграмме обсуждали новости политики, последние новости, традиционно отвечал на вопросы подписчиков, среди которых, конечно же, были такие темы как: арест Фургала, решение суда обязать Грудинина выплатить практически 1 млрд рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также возможную деноминацию рубля.
Хронометраж:
00:00 — Об аресте Фургала
05:26 — Павел Грудинин и его проблемы на миллиард
09:57 — Почему Сталин решил поменять форму правления партии в 1952 году
11:30 — Об английском золоте для Гитлера
13:15 — Либеральная грусть и аресты журналистов
19:45 — Про митинг в Хабаровске
20:53 — Как Россия будет переживать смену власти
21:39 — О деноминации рубля
23:28 — Как организовывают митинги
24:53 — О заговоре врачей и книге «Сталин. После войны 1945-1948»
26:23 — О правопреемстве России
27:55 — О переселении карачаевского народа
30:19 — Про деятельность Германа Грефа и реформы в образовании
31:45 — О взаимоотношениях России и Турции
34:46 — Надо ли переносить столицу в Петербург
38:41 — Зачем США скупают предприятия по всему миру
39:30 — Что происходит с делом Платошкина
40:01 — Возможно ли отменить пенсионную реформу
42:50 — О важности идей и образе будущего
45:02 — Как создаются версии о Катынской трагедии
48:51 — Возможна ли интеграция Казахстана в ближайшем будущем
49:45 — О «чистках» Трампа
50:29 — О необходимости национализации ЦБ
52:02 — Про посещение съезда Партии «Родина»
52:50 — Почему Сталинские проекты закрылись после его смерти
54:08 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
54:56 — Что будет с Клайпедой
56:34 — Мнение о Брежневе
56:44 — Для чего выделены 25 млрд на IT-технологии
57:28 — О смене политической эпохи
58:21 — Возможен ли экономический рывок сегодня
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Источник: https://nstarikov.ru/arest-furgala-milliard-grudinina-denominacija-rublja-116904