Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ

В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме , даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», но на этот раз было и множество вопросов исторического характера. Вот что получилось в итоге.

Хронометраж:

00:00 — Об обвинении России в краже вакцины

05:53 — Как нужно относиться к расстрелу царской семьи

08:53 — Что сулит деноминация

10:29 — Об отношении РПЦ к Сталину

11:52 — Когда в России появится свой интернет

13:33 — Выходит ли Украина из Минских соглашений

14:22 — Почему столица России — Москва

16:40 — О конфликте между Арменией и Азербайджаном

21:10 — Можно ли восстановить СССР

24:06 — Был ли малый и средний бизнес при Сталине

25:03 — Почему Хрущев передал Крым Украине

25:46 — Когда успокоится Дальний Восток

27:09 — Кто расстрелял польских офицеров в Катыни

29:25 — О вечной борьбе государств

32:05 — Продажа Аляски: глупость или необходимость

36:05 — О необходимости достроить Северный поток-2

39:39 — Когда начнут снимать депутатов с двойным гражданством

41:38 — Почему Центральный Банк РФ не подчиняется государству

42:16 — Закончится ли дело ЮКОСа

46:03 — Для чего нужна внезапная проверка российских войск

46:53 — О визите Путина в Минск

47:57 — О раскопках на Охтинском острове

50:36 — О предателях России

51:27 — Есть ли западный след в армяно-азербайджанском конфликте

52:51 — Какое место занимает Великобритания в мировой политике

55:29 — Нужна ли карательная психиатрия

56:41 — Созовут ли Конституционное собрание для изменения первых глав Конституции

58:21 — Мнение о книгах Мегре и создании родовых поместий

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/denominacija-rublja-krazha-vakciny-stalin-i-rpc-117087