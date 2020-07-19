Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме , даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», но на этот раз было и множество вопросов исторического характера. Вот что получилось в итоге.
Хронометраж:
00:00 — Об обвинении России в краже вакцины
05:53 — Как нужно относиться к расстрелу царской семьи
08:53 — Что сулит деноминация
10:29 — Об отношении РПЦ к Сталину
11:52 — Когда в России появится свой интернет
13:33 — Выходит ли Украина из Минских соглашений
14:22 — Почему столица России — Москва
16:40 — О конфликте между Арменией и Азербайджаном
21:10 — Можно ли восстановить СССР
24:06 — Был ли малый и средний бизнес при Сталине
25:03 — Почему Хрущев передал Крым Украине
25:46 — Когда успокоится Дальний Восток
27:09 — Кто расстрелял польских офицеров в Катыни
29:25 — О вечной борьбе государств
32:05 — Продажа Аляски: глупость или необходимость
36:05 — О необходимости достроить Северный поток-2
39:39 — Когда начнут снимать депутатов с двойным гражданством
41:38 — Почему Центральный Банк РФ не подчиняется государству
42:16 — Закончится ли дело ЮКОСа
46:03 — Для чего нужна внезапная проверка российских войск
46:53 — О визите Путина в Минск
47:57 — О раскопках на Охтинском острове
50:36 — О предателях России
51:27 — Есть ли западный след в армяно-азербайджанском конфликте
52:51 — Какое место занимает Великобритания в мировой политике
55:29 — Нужна ли карательная психиатрия
56:41 — Созовут ли Конституционное собрание для изменения первых глав Конституции
58:21 — Мнение о книгах Мегре и создании родовых поместий
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
- Почему Платошкин — не Навальный
- Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
- Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки
- Николай Стариков и Надана Фридрихсон: будет ли революция в США?
Источник: https://nstarikov.ru/denominacija-rublja-krazha-vakciny-stalin-i-rpc-117087