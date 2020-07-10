Главная » Мировоззрение, Политика

Золото Венесуэлы, Банк Англии и Третий рейх

14:54. 10 июля 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге речь зашла о золотом запасе одной латиноамериканской страны, который стал заложником Банка Англии. В ходе анализа происходящих событий, опираясь на факты, мы оценили стратегию Лондона, которая мало чем отличается от пиратской. Не имеющая даже Конституции, Великобритания не первый век пытается учить мир, как жить, присваивая себе чужие сокровища, попутно используя их в корыстных геополитических целях — таких, как пример, финансирование Гитлера для войны с Советским Союзом.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/zoloto-venesujely-bank-anglii-i-tretij-rejh-116836

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
День памяти холокоста
Согласно резолюции ООН завтра день памяти жертв холокоста. Что ж, хороший повод вспомнить, как надувался мыльный пузырь холокостной пропаганды. В принципе образованному человеку уже должно быть стыдно верить в официальную версию этой мировой афёры. 1 ...
70 лет варварской бомбардировки Дрездена.
.... Налет на Дрезден стал частью англо-американской программы стратегических бомбардировок, начатой..." (2006), СССР никогда не просил англо-американских союзников во время Второй...
Витте – демоническая фигура для России
..., результатом которой явилось появление золотого рубля, иначе, выражаясь современным... блоку стран золотого стандарта. Во многих государствах золотой стандарт имел...над созданием золотого запаса.И, наконец, третий источник – это кредиты. Золотые кредиты,...
Золотой капкан гроссмейстера Путина
.... Более того, в третьем квартале покупки Россией физического золота оказались на небывало... высоких, рекордных уровнях. В третьем квартале...
ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЛАМУР
.... Согласно которому, наша Победа над Третьим рейхом была чем-то средним между...
Сергей Плотников: "Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники"
Сергей Плотников: "Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники"В Ингушетии набирает силу движение, связанное с запретом увековечения имени Иосифа Сталина на территории республики. На законодательном уровне позицию ингушского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)