Золото Венесуэлы, Банк Англии и Третий рейх

В новом видеоблоге речь зашла о золотом запасе одной латиноамериканской страны, который стал заложником Банка Англии. В ходе анализа происходящих событий, опираясь на факты, мы оценили стратегию Лондона, которая мало чем отличается от пиратской. Не имеющая даже Конституции, Великобритания не первый век пытается учить мир, как жить, присваивая себе чужие сокровища, попутно используя их в корыстных геополитических целях — таких, как пример, финансирование Гитлера для войны с Советским Союзом.

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