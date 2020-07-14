Что на самом деле сегодня происходит в США

В очередном выпуске видеоблога мы продолжили анализ происходящих в США событий. Два предыдущих ролика («Кому и зачем нужен хаос в США» и «Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму») вызвали большой интерес со стороны подписчиков.

Поэтому, в продолжении темы, публикую следующий ролик — с размышлениями о том, что же на самом деле происходит в США сегодня, и к чему это ведёт в будущем.

Может привести.

И кому это все нужно…

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/chto-na-samom-dele-segodnja-proishodit-v-ssha-116926