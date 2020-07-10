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Хабаровский губернатор не признал вину

01:30. 10 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Хабаровский губернатор не признал вину | Русская весна

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT.

«Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего», — заявил он.

По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор «посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал».

«Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают», — добавляет RT.

Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Фургала содержат в ИВС-1 на Петровке, 38 — в двухместной камере, соседа у него пока нет.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.

Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, ранее входивших в руководство завода «Амурсталь», принадлежащего компании «Торэкс-Хабаровск». Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний и это повлияло на появление уголовного дела.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году — для убийства это 15 лет.

Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер партии Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594332845

Метки: Новости

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