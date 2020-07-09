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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 6

10:43. 9 июля 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Покупатели выстраиваются в очередь возле магазина польской моды в ГУМе


03. Продавщица в ожидании, пока женщины примеряют обувь в универмаге Люкс в Подмосковье


04. Женщина на высоких каблуках примеряет меховое пальто с воротником среди множества восхищенных покупателей в универмаге Люкс в Подмосковье


05. Женщины осматривают ткань, накинутую на руку манекена в универмаге Люкс


06. Яблоки взвешивают на одном из московских рынков


07. Строительство на Пушкинской площади первого МакДональдса


08. Женщина подталкивает своего спутника мимо окна, где выставлены образцы эротического искусства


09. Выступление гитаристов на Арбате


10. Арбатский художник


11. Советский китч на Арбате


12. Байкеры


13. Турист из Финляндии за игровым автоматом (нужна валюта, чтобы играть; только для жителей Запада) в фойе гостиницы «Интурист»


14. Мытищинский завод имени народного художника Е. Ф. Белашовой. Рабочие сидят вокруг самовара во время обеденного перерыва


15. Женщина работает над пациентом в новой кооперативной стоматологической поликлинике в Москве


16. Священник совершает утренний обход в больнице № 6.


17. Повседневная жизнь на Сахалине


20. Диссиденты: Александр Подрабинек, Глеб Якунин, Сергей Григорьянц

Источник: https://humus.livejournal.com/7302970.html

Метки: история, Москва, Россия, сахалин, фото

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