Николай Смирнов – Была ли немецкая пропаганда эффективной?
22:22. 8 июля 2020 110 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.
Была ли пропаганда эффективной? Конечно. Задурить головы 90 миллионам… это эффективно. Ну пусть несогласных 10-20 миллионов… Все равно победа Й.Геббельса и К* налицо. Это с оговоркой,что тогда еще не было ЕГЭ…))
Пропаганда всегда эффективна, иначе её бы не было. Но самая лучшая пропаганда у жыдосаксов (пиндопропаганда), поскольку не обременена моралью. И плебисцит 1 июля 2020 года показал, что аж 16 миллионам гражданам России (21,27% голосовавших) пиндопропаганда усрала мозги так, что они проголосовали против самих себя! https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html
Дык…. Дебилы,однако!))