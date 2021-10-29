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Николай Смирнов. Операция “Кремль”: германская стратегическая дезинформация на восточном фронте

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Николай Смирнов, исследователь военной пропаганды, рассказывает о стратегических дезинформационных мероприятиях германского командования на восточном фронте в первой половине 1942 г., апофеозом которых стала операция «Кремль». В рамках лекции Николай постарался ответить на следующие вопросы:
- Когда в германском генеральном штабе начали планировать наступление на Кавказ, и насколько далеко идущими были эти планы?
- Какие дезинформационные мероприятия планировал вермахт с целью отвлечения внимания противника от южного сектора советско-германского фронта?
- Как оценивали немецкие планы в Главном разведывательном управлении Генштаба РККА в начале 1942 г., и как менялись оценки с течением времени?
- В каком состоянии находились Брянский и Западный фронты в апреле-мае 1942 г., и как реагировала на действия немцев их разведка?
- В чем состоял замысел операции «Кремль», и каков был масштаб мероприятий в рамках этой операции?
- Как отреагировали штабы Брянского и Западного фронтов на действия немцев в рамках операции «Кремль»?
- Какова была истинная реакция Ставки ВГК на захваченные документы майора Райхеля?
- Как можно оценить результативность германских дезинформационных мероприятий 1942 г. в целом и операции «Кремль» в частности?

PS: Докладчик приносит извинения перед зрителями за ряд оговорок, ошибок и неточностей, допущенных в ходе рассказа. По возможности, они были исправлены и дополнены текстовыми примечаниями на экране. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t1OwZ2XXeZw
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