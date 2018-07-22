Никита Хрущёв на войне

С начала 1938 года Никита на Украине. В Москве карьера осиротевшего Ежова быстро покатилась под гору, а у Хрущёва в Киеве дела складывались удачно. Вновь полюбил носить не модные у москалей вышиванки, все вокруг стали звать его Мыкытой, и не просто Мыкытой, как в детстве, а Мыкытой Сергеевичем. Справил себе добрую хатыньку с двумя башенками в Межгорье…. С удовольствием занимался любимым делом, – разбирал доносы, курировал составление списков на репрессирование, вешал лапшу на уши селячеству…



Жаловался (видимо, на Л.П. Берию): в Москве, мол, списки на репрессирование по-живому, чуть ли не вдесятеро режут. Словом, перед войной увлекательно, хорошо и понятно жил в Киеве первый секретарь ЦК КП(б)У, член Политбюро ЦК ВКП(б) Н.С.Хрущёв.

Но деятельность Хрущёва на войне оставила нам вопросы, на которые военные историки до сих пор ищут ответы. В Википедии, например, коротко написано: "Являлся одним из виновников катастрофических окружений РККА под Киевом (1941) и под Харьковом (1942)". Слишком коротко. Хотелось бы о вине Хрущёва прочитать в Википедии поподробнее.

Или ещё пример. В 1993-м году вышел фильм "Серые волки". Этот фильм о том, как группа товарищей – серых волков загрызла своего вожака, волка Никиту. Роль Никиты исполнял Ролан Быков, поэтому я этот фильм и посмотрел.



Есть в этом фильме эпизод, – Хрущёв рассказывает о том, как его обидел Сталин (цитирую по памяти): "Я к нему пришёл и говорю, что надо уходить, через два часа здесь будут немецкие танки. А он поставил меня лицом к окну по стойке смирно! Через два часа, сам всё это время писал, спрашивает, где танки, не вижу ли я их. Он со мной так… Я же живой человек!"



Вряд ли авторы фильма это придумали. Слишком серьёзная тема. Наверняка, сам Хрущёв эту историю рассказал кому-то. Не Сталин же…

Что творилось в Москве 17-го октября 1941-го года, я хорошо знаю по рассказам моих старших родственников. Если бы свалилась ещё одна маленькая песчинка, например, начальство узнало бы, что Сталин сбежал, то оно, начальство, рвануло бы из Москвы поголовно, и панику, которая уже в Москве начиналась, не сдержало бы ни что.



Вслед за великой московской паникой рухнул бы фронт. Хрущёв не просто не дурак, а очень смекалистый малый и очень хороший артист. Он прекрасно понимал, почему Сталин должен был остаться в Москве. Но ему как врагу очень надо было, чтобы Сталин из Москвы уехал. Вот и разыграл сцену "пожар – пожар, бежим – бежим!" Но Сталин не повёлся. Как обидно, не получилось.

Но в Сталинграде у него летом следующего года почти всё получилось. После харьковской катастрофы и при приближении немцев к городу Политбюро ЦК направило его в Сталинград в качестве главы гражданской администрации всего района (а кем ещё там мог быть член Политбюро, туристом что ли?).



Основной задачей для него на тот момент могла быть только одна: подготовка и проведение в необходимый момент эвакуации населения и материальных ценностей (заводов и т.д.).



Эвакуация готовилась. Для неё через Волгу были наведены понтонные мосты. Но по ним только перегнали на левый берег скот, скопившийся в Сталинграде. Люди (население города составляло на тот момент около 300 тыс. человек) и заводы не эвакуировались.



Следовательно, эвакуация была отменена. Кем? Только Хрущёвым. Да и с эвакуированным скотом поступили по–хрущёвски: не обеспечили водопоями и т.д. Бедные животные разбрелись по степи, оглашая всё вокруг непрерывным рёвом.

Итак, настало 23 августа 1942-го года. Вот что пишет об этом самом трагическом дне в истории Сталинграда автор из ЖЖ под ником "Перископ из глубин Тихого океана" в своей статье "Поход к Волге по следам Ганса Хубе":



"Плацдарм на берегу Дона (80 км от Волги). На рассвете в 4 часа 30 минут подразделение графа фон Штрахвитца, входившее в состав 2-го танкового полка, двинулось к Волге. Танковые экипажи, сознавая, что их руками творится история, посчитали этот момент "весьма волнующим". Степь между Доном и Волгой окаменела после летней засухи, и танки продвигались вперед с максимальной скоростью. Командиры боевых машин, стоя на башнях, внимательно следили за рельефом, опасаясь, как бы танк не попал в какую-нибудь не видимую водителю балку.

Солнце еще не достигло зенита, когда генерал Хубе после нескольких переговоров по рации внезапно приказал своему штабу остановиться. Ради экономии горючего двигатели тут же заглушили, и танки остановились. Несколько минут спустя в небе появился немецкий связной самолет.



Покружив некоторое время, он совершил посадку возле бронированных машин. Пилот выбрался из кабины и решительным шагом направился к танку Хубе. Это был генерал фон Рихтгофен, теперь уже командующий 4-й воздушной армией люфтваффе.



В полдень танкисты, щурясь на солнце, увидели в небе тучи "юнкерсов" и "хейнкелей". Они летели к Сталинграду. Черные тени покрыли степь, а воздух наполнился воем сирен — так летчики приветствовали наступавшие войска. Танкисты восторженно махали руками им вслед, а вдалеке уже виднелись клубы черного дыма, поднимавшегося над городом, носящим имя Сталина.

Для жителей Сталинграда 23 августа стало незабываемым днем. Образцовый город со знаменитыми садами и белыми высотными зданиями, которыми так гордились горожане, превратился в пылающий ад.



Громкоговорители, установленные на фонарных столбах, неустанно повторяли:



"Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!".



Население и прежде выслушивало немало подобных объявлений и поначалу не восприняло предупреждение всерьез. Лишь когда батареи ПВО открыли огонь, люди бросились в укрытия. На широких улицах, лежащих параллельно Волге, укрыться было практически негде, разве что в вырытых во дворах окопах да погребах. Авиация Рихтгофена приступила к бомбардировке всей территории города, а не только промышленных целей. В городе творилось нечто невообразимое.

Немецкий бронированный "кулак" уже почти достиг своей цели. В 4 часа пополудни, когда августовский жар стал понемногу спадать, немцы подошли к Волге. Солдаты 16-й танковой дивизии, широко раскрыв глаза, смотрели на великую реку.



Они просто не могли поверить в это чудо. То и дело слышались восклицания: "Подумать только, ведь засветло мы были на берегу Дона и вот уже у Волги. А ведь не прошло и суток!" Тут же защелкали фотоаппараты, каждому солдату хотелось сфотографироваться на живописном берегу. Позднее несколько фото подкололи к рапорту штаба 6-й армии. "Волга достигнута" – гласила надпись на обороте"

А вот что писал в своих мемуарах об этой катастрофе Сталинграда командующий Сталинградским фронтом А.И Ерёменко:



"Многое пришлось пережить в минувшую войну, но то, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, поразило нас как тяжелый кошмар. Беспрерывно, то там, то здесь взметались вверх огненно-дымные султаны бомбовых разрывов.



Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взмывали к небу и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге, горела поверхность реки, горели пароходы на Сталинградском рейде, смрадно чадил асфальт улиц и тротуаров, мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы.



Здания ватной фабрики, расположенные против командного пункта, были объяты пламенем и клубами дыма; многие из них рухнули, изуродованные скелеты других страшно дымились,…



Сталинград потонул в зареве пожарищ, окутался дымом и копотью. Огонь возникал повсеместно, горел весь город: ярко, как костры, пылали деревянные строения; огромные клубы дыма и языки пламени взвивались над заводами; горели пристани; подобно действовавшему вулкану, извергавшему лаву, полыхали нефтехранилища".

Автор http://andysinclair.livejournal.com/ пишет:



"Бомбардировка Сталинграда является одной из крупнейших во Второй мировой, хотя она известна меньше, чем налеты на тот же Дрезден, Хиросиму или Нагасаки. Однако они сопоставимы по потерям и разрушениям.



К примеру, в Нагасаки в результате взрыва атомной бомбы погибли, по разным подсчетам, от 60 до 80 тысяч человек. Сталинград был разрушен точно так же, как был разрушен Дрезден, в котором погибли до 35 тысяч"

На совести Хрущёва сорок тысяч жертв бомбардировки Сталинграда. Я уверен, что солдаты в Сталинграде спасали людей и поэтому пропустили немцев к Волге. Хрущёв сделал всё от него зависящее для захвата немцами Сталинграда уже 23-го августа.



Первый секретарь Сталинградского обкома А.С.Чуянов рассказывал, что после бомбёжки ему позвонил Хрущёв: "Ты ещё в городе? А я на левом берегу. Смотри, не попади в плен". Успел Хрущёв вовремя смыться.



Я не знаю источник нижеследующей информации, но Ю.И. Мухин привёл её в одной из своих книг: после того, как Сталин узнал о катастрофе в Сталинграде, он потребовал преданию Хрущёва суду военного трибунала, и пока товарищи из Политбюро неделю уговаривали Сталина сменить гнев на милость, Хрущёв где-то прятался.

Есть интернет-мем "британские учёные". Это так пропагандисты англосаксонских и проанглосаксонских режимов (Англии, США, и т.д.) подписывают свои материалы, желая придать убедительность пропагандисткой лапше, прежде чем повесить её на уши наивным простакам.



Но отдельно от этих "британских учёных" бывают, и часто, особенно у англичан, настоящие учёные и настоящие писатели на службе у своих спецслужб. Причём эту службу, несмотря на то, что её сущность обычно состоит в совершении аморальных поступков, англосаксы считают занятием, достойным джентльмена, поскольку мораль джентльмена не распространяется на туземцев. Зачастую первых учёных от вторых отличить невозможно.

Вот что написал британский историк Энтони Бивор (Antony Beevor; «Сталинград» (1998)), явно ангажированный русофоб, и что повторяют наши либерал – пропагандисты:



"Причина, почему столько гражданских лиц и беженцев осталось на западном берегу Волги, объясняется существовавшим тогда режимом. НКВД затребовал в свое распоряжение почти всех речников, намеренно стараясь эвакуировать как можно меньше гражданских лиц.



Затем Сталин, во избежание паники, запретил жителям Сталинграда эвакуироваться через Волгу. По его мнению, эта мера должна была вынудить войска и местную милицию еще отчаяннее защищать город".

Видимо, Энтони Бивор решил не беспокоить читателя информацией о том, что летом сорок второго года наши сапёры навели через Волгу в районе Сталинграда даже не один, а целых десять понтонных мостов. Поэтому у него нет ни достоверных ссылок, ни хоть какого-нибудь внятного логического обоснования или приведённого исторического примера.



Для англоязычных русофобов и так сойдёт. Им в поколениях вдалбливали всякую русофобскую чушь, они положительно воспринимают её на уровне условного рефлекса.



Только недавно, во времена Шекспира, некоторые из них стали догадываться, что русские, – не собакоголовые и даже похожи на англичан. Ну, а для их местных либерал-холопов пропагандировать русофобию среди туземного населения, – прямая обязанность, им за это платят.

Нас же интересует, с чего это "британский учёный" порадовал нас своим изысканием именно по этому вопросу? Не иначе, сказали ему: "Надо, Тони, надо здесь зацепку снять!" Надо было хоть как-нибудь смикшировать это преступление Хрущёва, отвлечь от него внимание почтеннейшей публики. Цирковые иллюзионисты, блин…



Заботятся они о реноме Хрущёва. Понимают, что если Никита на чём-нибудь одном серьёзно проколется, то в России может рухнуть вера шестидесятилетней антисталинской пропаганде, выстроенной англосаксами и их туземными прихвостнями.

В отечественной истории немало загадок безвременного ухода из жизни известных людей. Одна из них – тайна гибели полководца Великой Отечественной войны, генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина, причастность к которой Н.С. Хрущёва несомненна.



В 2013 году вышла книга В.М. Журахова «Генерал Ватутин: тайна гибели». (Белгород, «Константа»). По материалам книги опубликована аннотация literaturemuseum.ru›vatutin_n/. В ходе боев на территории Западной Украины 29 февраля 1944-го года, во время засады, устроенной бандеровцами, Ватутин был тяжело ранен и 15 апреля этого же года умер.

Далее цитируем literaturemuseum.ru›vatutin_n/:



"После ранения жизни полководца вначале ничего серьёзно не угрожало, тем не менее, врачи опасались газовой инфекции и высказывали требования о немедленной отправке генерала Ватутина в Москву. О целесообразности отправки генерала в Москву Сталина И.В. информировал в своей телеграмме член Военного совета фронта генерал-майор Крайнюков.



Но первый секретарь ЦК КП(б) Украины Хрущёв Н.С. убедил Верховного, что нет необходимости беспокоить раненного транспортировкой. Все требуемые условия по его лечению будут созданы на месте, и он поставит на ноги своего боевого друга. Да и самому Ватутину не очень хотелось в Москву. Он думал по-быстрому отлежаться и опять на фронт. Жить по-другому Николай Фёдорович просто не мог.

Однако лечение, осуществляемое согласно сложившейся практике, положительных результатов не принесло. Врачи Киевского военного госпиталя, видимо, знавшие, что Хрущёв Н.С. лично контролирует лечение Ватутина, побоялись пойти на кардинальные меры раньше.



Возможно, тогда бы и удалось избежать летального исхода.



В. Журахов, считает, что основная вина в гибели Ватутина Н.Ф., состоит в неправильных, или специально продуманных действиях Хрущёва, который вместо того, чтобы эвакуировать военачальника в Москву перевёл раненого командующего фронтом в свой особняк из военного госпиталя.



Вследствие чего, действия привлечённых к лечению врачей, привели, в конечном счёте, к заражению крови и гибели генерала Ватутина, в то время как рядовой солдат, получивший в том же бою такое же ранение, и, пройдя лечение в военном госпитале – остался жив.

Спустя три недели после ранения Ватутина Н.Ф. с появлением осложнений Хрущёв Н.С. начал бить во все колокола, потому что с взятыми на себя обязательствами не справился, а за это придётся отвечать перед товарищем Сталиным. Скорее всего, Хрущёв надеялся на то, что содеянное им не приведёт к серьёзному разбирательству".

Дочь Ватутина Елена Николаевна рассказывала, что когда гангрена почти убила её отца, прилетел главный хирург Красной Армии Бурденко и после осмотра больного долго ругался матом.

Продолжим цитирование.



"…Косвенным подтверждением вины Хрущёва Н.С. в гибели генерала Ватутина Н.Ф. служит и тот факт, что звание Героя Советского Союза ему было присвоено только в 1965 году, уже после отстранения Хрущёва от власти.



Уже в марте 1944 года, понимая, что война скоро окончится, и что полководцы-победители пойдут наверх, такие как Хрущёв Н.С. хотели бы, чтобы возможных конкурентов было поменьше. И лавров больше и власти тоже достанется больше тем, кто уцелеет на войне, а заслуги им потом припишут любые".

Возможно, и эта мысль посетила Хрущёва. Но вот что мы можем прочитать в биографии Хрущёва в Википедии:



"В мае 1942 года Хрущёв вместе с Голиковым принимал решение (от имени) Ставки о наступлении Юго-Западного фронта". Несмотря на то, что "Ставка ясно говорила: наступление кончится неудачей, если нет достаточных средств.



Но 12 мая 1942 года наступление началось — Южный фронт, построенный в линейной обороне, попятился. Вскоре из Краматорск-Славянского начала наступление танковая группа Клейста.

Фронт был прорван, началось отступление к Сталинграду. По пути было потеряно больше дивизий, чем во время летнего наступления 1941 года. 28 июля уже на подступах к Сталинграду был подписан Приказ № 227, называемый «Ни шагу назад!».



Потеря под Харьковом обернулась большой катастрофой — Донбасс был взят, мечта немцев казалась реальностью — отрезать Москву в декабре 1941 не удалось, встала новая задача — отрезать волжскую дорогу нефти".



Исходя из этого, можно предположить, что причина поступка Хрущёва другая. 25-го октября 1942-го года генерал Ватутин Николай Федорович был назначен командующим войсками Воронежского фронта, заместив маршала Тимошенко (последнее наименование фронта – Первый Украинский).

Тогда же, в октябре был издан приказ за подписью Сталина, упраздняющий двойную командную систему и переводящий комиссаров из командного состава в советники.



Хрущёв уже не мог, как раньше, командовать полководцами. Ватутин не слушался комиссара Хрущёва, и при нём не получилось у Никиты устроить ещё одну катастрофу, подобную харьковской или киевской. Хотя и пытался.



Незадолго до начала Курской битвы уговаривал Ватутина: "Что мы ждём, смотри, какая у нас силища! Давай ударим!" Не получилось уговорить. Возможно, просто обиделся за это Никита и решил ему отомстить. Уж очень был обидчив. Или, если без шуток, где-то Хрущёв непозволительно открылся ему. Ватутин стал слишком много знать, и поэтому он был Хрущёвым ликвидирован.

Напомним слова Молотова: Хрущёв – враг. Уже этих двух слов достаточно, чтобы понять причину фактического убийства им выдающегося сталинского полководца, генерала армии Н.Ф. Ватутина.





Владимир Попов 11

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