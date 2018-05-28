Никита Хрущёв как подлец семейного масштаба

Как я помню, мужики-доминошники у нас во дворе ехидно посмеивались: „ Что, в тюрьме ему начальство наливало , раз он, столько отсидев, алкоголиком вышел? " Мало того, что смерть этого молодого человека показалась очень многим странной, так пошли вопросы: „ Почему Хрущёв Василия гнобил? ". И на них ответы: „ Не иначе, как на самом деле Сталина отравили. Правильно говорили тогда, ещё в пятьдесят третьем, сразу после его смерти, что его свои отравили. Боялся Хрущёв Василия ".

Как-то в 2015-ом году по телевидению прошла передача, в которой Рада Аджубей, дочь Никиты Сергеевича, защищала честное имя своего брата Леонида: „ Не был он в плену, не был он предателем! Эту клевету распустило КГБ осенью 1964-го года” . Совершенно верно: не был, распустило. Объясним, почему распустило.

Ну и что было делать начальникам от пропаганды, когда Хрущёва уже сняли? Ведь сплетни следовало погасить. Признавать убийство Сталина? Или что-нибудь выдумать, например, месть Хрущёва Сталину-сыну за расстрел Сталиным-отцом Хрущёва-сына как предателя? И заодно представить всю антисталинскую пропаганду Хрущёва, начиная с доклада на XX-ом съезде, как месть за этот расстрел. Мол, шлея под хвост Хрущёву попала, вот и взбрыкнул.… А то, чем дальше, тем народ всё сильнее недоумевал, почему это Хрущёв столь яростно накинулся на Сталина?



Словом, обстоятельства сложились так, что агитпропу ЦК потребовалось исполнить старый добрый приём: распустить слухи для отвлечения внимание публики. Что и было сделано.

Согласно хрущёвской пропаганде проклятый Сталин бросал в Гулаг родственников пленных. Это, конечно, ложь.



Например, муж моей тёти был в плену, мою тётю никто не трогал. Дядю освободили из плена, в лагерь не посадили, три месяца лечили в госпитале, после чего комиссовали.



Но что должен был подумать простой советский обыватель, потребитель хрущёвской пропаганды, узнав о том, что после гибели Леонида его жену посадили? Наверное, что на самом деле не погиб, а в плен попал сынок Никиты, а там…



Нет? Просто грех этим результатом хрущёвского же оболванивания было не попользоваться, чуть-чуть приврав. (Правда, для обывателя до сих пор не совсем понятно, если злодей Сталин так сурово покарал жену Леонида, которая с ним прожила всего лишь год-другой, то почему он никак не наказал самого Хрущёва, воспитавшего предателя?) Вот только дочери Хрущёва Раде Никитичне на клевету в адрес её брата обижаться не стоило. За всё приходится платить. За сиротство Юры Сизых тоже.

Много чего подлого натворил Хрущёв за свою долгую карьеру. Но если кто думает, что он подличал только в государственном масштабе, то это не верно. Никита Хрущёв подличал не только в государственном масштабе. В семейном тоже.



Приведём пример. Одиннадцатого марта 1943-го года в воздушном бою над городом Жиздры Калужской области погиб лётчик старший лейтенант Леонид Хрущёв. Вокруг этой, по военным меркам, обыденной трагедии сразу же заклубились чудеса, произошли странные события.



Жена Леонида Любовь Илларионовна Сизых, лётчица, внезапно оказалась немецкой шпионкой и была осуждена. Так она сама объяснила причину своего осуждения в интервью (Сизых на момент интервью иисполнилось 102 года), которое дала в киевской больнице журналистке Антонине Ливандовской (Антонина Ливандовская, "Невестка Хрущева рассказала о семье генсека СССР" (18.02.2013)). Сизых была в том же 1943 году посажена в тюрьму.



Отсидела в лагерях и ссылке тринадцать лет. Хрущёв, придя к власти, не спешил её освободить. Никита Сергеевич и Нина Петровна удочерили дочку Леонида и Любови Юлу, а сына Любови от её первого брака Юру, первоклассника, который жил с ними в Куйбышеве, сдали в детский дом. Интересно, как Нина Петровна и Никита Сергеевич смотрели в глаза мальчику, который наверняка всё понимал?

Любовь Сизых после освобождения долго разыскивала сына и отыскала, когда ему уже исполнилось двадцать пять лет.

Так что же произошло после гибели Леонида? Я думаю, ничего необычного: классическая коллизия свекровь – сноха, помноженная на своевольный характер снохи и на самодурство Хрущёвых – родителей. Так и видится домашняя сцена: „Никита, делай что хочешь, но чтобы ноги её в нашем доме не было" – "А внученька, ведь Юла должна остаться с нами!".



Два взаимоисключающих положения. Но не для Хрущёва. Для сочленения этих положений ему нужно было не просто выгнать Сизых из дому, а лишить её родительских прав. А чтобы лишить родительских прав, требовалось посадить её в тюрьму, Ну, и заодно полностью осиротить Юру, что поделать.

И вот как заканчивается очерк Ливандовской: „Сегодня, несмотря на солидный возраст, Любовь Сизых живет одна. С хозяйством ей помогает управляться социальный работник. По словам женщины, у нее хорошая пенсия, ведь ей долго пришлось трудиться на вредном производстве. Она ни о чем не жалеет, и секрет своего долголетия объясняет просто: "Я никогда ни на кого не держала зла, хотя судьба мне выпала нелегкая…"



Совершенно верно: если бы держала зло, жизнь её оборвалась бы давным-давно.

В тюрьму Сизых сажал лично В.С. Абакумов, начальник Управления контрразведки (СМЕРШа). А что, прикажите, ему было делать? Его только-только назначили на эту должность, война идёт, забот полон рот, а тут ещё Хрущёв с просьбой о посадке своей невестки. А ведь как не уважить, только гадостей от безмерно мстительного Хрущёва ему недоставало….



Позднее, в декабре 1954-го, Хрущёв Абакумова всё-таки убил. Но это уже другая история.

Так что же действительно случилось с Леонидом Хрущёвым тогда, 11-го марта 1943-го года в небе над Жиздрами, на участке Брянского фронта?



Вот что рассказал в своём интервью корреспонденту РИА Новости (http://ria.ru/interview/20160622/14 49718759.html#ixzz4CJynVG7i) Григорию Сысоеву Начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор РФ Александр Кирилин:



«В частности, сын первого секретаря партии Никиты Хрущева, Леонид, не вернулся с фронта и до сих пор числится пропавшим без вести. Начинал воевать он неплохо и даже получил орден боевого Красного знамени.



В 1943 году он вылетел на боевое задание и в ходе боя, скорее всего, его самолет был сбит, но никто это не видел.



Тогда возникло много версий: что он сбит, попал в плен, стал сотрудничать с немцами, якобы Сталин приказывал выкрасть его. Но свидетельств никаких нет. Леонид посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени.



После 1953 года были предприняты грандиозные попытки найти самолет и останки. (Обратите внимание, – придя к власти, Хрущёв развернул активные поиски останков своего сына. Значит, он твёрдо знал, что его сын погиб в бою и примерно в каком месте следует искать его останки. В.П.)



Было найдено более десятка самолетов, останки пилотов, но Леонида Хрущева среди останков летчиков не нашли. И никаких данных нет и со стороны немцев, а они люди дотошные, у них такой факт был бы задокументирован обязательно. Скорее всего, что самолет просто упал в болото.



— Получается, что сын Хрущева был сталинским соколом, как сын вождя народов Василий?

— Да, и был такой же разгильдяй»





Владимир Попов 11

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