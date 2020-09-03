Анатомия предательства: Георгий Маленков

Реформы, начавшиеся сразу же после смерти И.В. Сталина и последующая десталинизация, привели к экономическому и военно-политическому ослаблению Советского Союза, значительному снижению авторитета на международной арене. Учитывая, что «новый курс» проводили соратники Вождя, которые ранее зарекомендовали себя достаточно успешными руководителями, возникает предположение, что результат их деятельности был обусловлен не только ошибками и просчетами, но и неким злым умыслом, который можно назвать одним словом – предательство. Говорить об измене Родины мы не можем – нет достаточных документальных оснований. Это предательство другого свойства: нарушение верности коммунистическим идеалам, примирение и принятие ценностей классовых и цивилизационных врагов.

В последнее время стало укореняться мнение, что Никита Хрущёв – лидер коммунистической партии (1953 – 1964) и глава советского правительства (1958 – 1964) сознательно вёл дело к ослаблению государства и, даже, демонтажу социализма. Конечно, это весьма поверхностный и во многом ошибочный взгляд предлагают не профессиональные историки, а публицисты. В своих конструкциях они упираются в непреодолимое препятствие – мотивы Хрущева. Самое простое объяснение: был иностранным шпионом – его сын и внуки эмигрировали в США, да и сам Никита, поговаривают, был незаконнорожденным отпрыском польского магната Гасвицкого, который после революционных событий в России проживал в Англии. Другое объяснение: месть, якобы, за погибшего сына от первого брака Леонида (Хрущёв был женат трижды). Еще одна версия: ревность к успехам и авторитету Сталина и попытка затмить их дешевым популизмом.

Никита Хрущёв запомнился как невежественный и напористый самодур. Но таковым он стал в последние годы нахождения у власти. Успех в карьере ему принесли его энергичность, инициативность, способность добиваться результата при любых условиях. Именно эти качества позволили ему стать соратником И.В. Сталина. С 1935 г. он руководил партогранизацией Москвы и Московской области, в 1938 г. стал первым секретарем ЦК КП(б) Украинской ССР, в 1939 г. – членом Политбюро. И.В. Сталин пустозвонов и бездельников не любил. Будучи практиком и теоретиком власти, он довольно успешно занимался селекцией кадров, и это давало свои результаты в темпах развития страны и росте престижа СССР на международной арене.

Никита Хрущёв, конечно, наломал «много дров», но всё-таки к 1964 г. по сравнению с 1958 г. национальный доход СССР увеличился на 50%, производственные фонды удвоились, промышленная продукция выросла на 85%. На одну треть возросли реальные доходы населения. Сталинский задел был столь велик и прочен, что его не удалось обвалить ни непродуманными реформами, ни хрущевским волюнтаризмом.

Но Хрущев лишь продолжил перемены, которые начались в марте 1953 г. Автором большинства реформ был другой человек, который проложил дорогу к преобразованиям и наметил курс перемен. Но обо всём по порядку.

Дедушка перестройки

Через несколько дней после смерти И.В. Сталина Советский Союз в одностороннем порядке, без какой-либо необходимости, предпринял ряд действий, которые ослабляли его оборонные, внешнеполитические и экономические позиции.

Мы заявили, что «в настоящее время нет таких запутанных вопросов, которые нельзя было бы решить мирными средствами на базе взаимной договоренности заинтересованных стран». Признали свое участие в корейском конфликте, предложили Уинстону Черчиллю стать посредником между воюющими сторонами и приложили все усилия для заключения мира в Корее, выгодного, в первую очередь, США.

Прекратили строительство важнейших военно-стратегических объектов, которые сильно пугали наших англосаксонских «партнеров»: Трансполярной магистрали Чум – Игарка и военно-морского порта в Игарке, Кольской железной дороги и двух баз военно-морского флота на восточном побережье полуострова, тоннельного перехода на Сахалин и железной дороги Комсомольск-Победино.

В начале апреля 1953 г. приступили к сокращению численности Вооруженных сил более чем на полмиллиона человек. Прекратили строительство крейсеров и новейших бомбардировщиков. В итоге за два года уменьшили численность армии, авиации и флота на миллион военнослужащих.

Отказались от идеи зоны бездолларовой торговли, которая была озвучена на Московском международном экономическом совещании в апреле 1952 г. Идея свободной торговли и общего рынка товаров, услуг и капиталовложений, не привязанного к доллару, и создание межгосударственной расчетной валюты с золотым содержанием была подержана многими странами мира. Советскую инициативу обсудили на экономической конференции в Маниле 23 февраля – 4 марта 1953 г., а вот от проведения подобных уже запланированных конференций в Тегеране, Аддис-Абебе, Буэнос-Айресе и Хельсинки советская сторона отказалась.

Той же весной было прекращено «дело врачей», реабилитированы руководители авиационной промышленности по делу 1946 г. Затем участники «Ленинградского дела». А позднее даже В.Э. Мейерхольд. При этом был ликвидирован министр внутренних дел Л.П. Берия и расстреляны экс-министры госбезопасности В.Н. Меркулов (перед арестом – министр государственного контроля СССР) и В.С. Абакумов, первый зам. министра внутренних дел СССР Б. З. Кобулов и другие генералы госбезопасности. Проведена амнистия заключенных – их число уменьшилось почти вдвое. И в течение двух лет на 75% было уменьшено число заключенных по политическим статьям.

Уже в марте 1953 г. на заседании Президиума ЦК заявили о необходимости «прекратить политику культа личности». А через четыре месяца о вредоносности культа Сталина объявили на Пленуме всем членам Центрального комитета.

За всеми этими действиями стоял вовсе не Никита Хрущёв, как и за кампаниями 1954 г. – передачи Крыма от России Украине и целинной авантюре. Их автор Георгий Максимилианович Маленков – председатель Совета министров СССР (1953 – 1955), бывший столь популярным на Западе, что трижды появлялся на обложках журнала Time (Хрущёв, правда, появился там десять раз). Это его реформы получили название «перестройки». А новая эпоха стала именоваться «оттепелью», по названию повести Ильи Эренбурга, опубликованной в мае 1954 г. в журнале «Знамя».

Путь наверх

Бытует мнение, что Маленков был очень хорошим исполнителем, какие бы должности не занимал, с инициативами не выступал, лидерских качеств не проявлял. Поэтому не сумел противостоять коллегам по высшему политическому руководству: признал обвинения и согласился с критикой в 1955 г, когда был лишен поста председателя правительства, и в 1957 г., когда покинул ряды членов Президиума ЦК КПСС. Но так ли это?

Маленков имел дворянские корни, его предки выходцы из Македонии поселились в Оренбурге, где в декабре 1901 г. родился и сам Георгий Максимилианович. В 1919 г. он окончил гимназию и ушел в Красную Армию. Менее чем через год стал членом партии и инструктором Политуправления Туркестанского фронта. В сентябре 1921 г. по указанию Учетно-распределительного отдела ЦК РКП(б) был зачислен в Московское высшее техническое училище. Спустя четыре года перешел на работу в центральный аппарат партии – стал инструктором Орграспредотдела ЦК. Ряд исследователей предполагают, что началу стремительной карьеры он обязан своей жене – Вере Голубцовой (жили совместно с 1920 г. без официальной регистрации брака до конца жизни). Она также происходила из дворянской семьи, была племянницей жены Г.М. Кржижановского – близкого друга В.И. Ленина и тогдашнего председателя Госплана СССР.

С 1930 г. Маленков работал в Московском горкоме. С 1934 г. снова в ЦК партии – заместителем Николая Ежова, заведующего отделом руководящих партийных органов. Через полтора года возглавил этот отдел, одно из ключевых звеньев партийного аппарата. Н.И. Ежов, ставший наркомом внутренних дел, предлагал назначить Маленкова к нему заместителем. Но Маленков был занят кампанией по учету и проверке партийных документов. Именно в это время была создана система кадрового резерва – кузница сталинских кадров: номенклатура дел на всех членов и кандидатов в члены партии – картотека на 2,5 млн. человек.

С марта 1939 г. Маленков – Секретарь ЦК и начальник управления кадров ЦК ВКП(б). В феврале 1941 г. стал кандидатом в члены Политбюро. После того, как И.В. Сталин возглавил правительство, Секретари ЦК А.А. Жданов и Г.М. Маленков были включены в состав Бюро Совнаркома СССР. Таким образом, к началу войны Маленков в числе немногих был обличен особым доверием Сталина. Маленков вошел в состав ГКО, органа «сосредоточившего всю полноту власти в государстве», наряду с И.В. Сталиным (председатель), В.М. Молотовым (заместитель), К.Е. Ворошиловым и Л.П. Берией. В военные годы он проявил незаурядный талант организатора. В 1944 г. стал ещё и заместителем председателя Совнаркома. В марте 1946 г. состоялся очередной виток его карьерного восхождения: он стал членом Политбюро. 16 февраля 1951 г. Г.М. Маленкову, Н.А. Булганину и Л.П. Берии было поручено поочередно председательствовать на заседаниях Совета министров. К смерти Сталина Маленков уже твердо находился на позиции второго человека в государстве.

5 марта 1953 г. Маленков был назначен главой советского правительства. Казалось бы успешная карьера ответственного и инициативного руководителя. Но она далась ему совсем нелегко.

Борьба за власть

Маленков был руководителем и политиком, полностью сформировавшимся в недрах аппарата. Всю свою фантастическую карьеру он сделал, практически не выходя из кабинета. Как никто другой он воочию видел, что следствием возвышения в партийной и государственной иерархии является обострение борьбы внутри высшего эшелона политического руководства. Получивший с легкой руки Жданова прозвище «Маланья» за одутловатое лицо и грузную фигуру, Маленков не был таким уж мягким и беззубым человеком.

Он был одним из инициаторов арестов в 1937 — 1938 гг. Спустя двадцать лет его обвинят в том, что «войдя в доверие к Ежову, под видом проявления бдительности и преданности партии начал фальсифицировать дела на руководящих советских и партийных работников». А в 1939 г. Маленков (совместно с Берией) в своем кабинете арестовал Ежова. Несомненно, почистив центральный аппарат, Маленков старался заполнить его «своими» людьми.

Маленков стал одним из инициаторов «Ленинградского дела». Участвовал в аресте А.А. Кузнецова и М.И. Родионова прямо в своей приемной. В 1949 г. во главе вооружённого отряда МГБ он прибыл в Ленинград и угрозами добивался признания руководства в участии во враждебной антипартийной группировке. Лично устроил погром в Музее истории блокады Ленинграда. В ходе следствия инициировал возвращение смертной казни «по отношению к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам» (до этого, в 1947 г. смертная казнь в СССР была отменена). Вслед за «Ленинградским делом» он стал раскручивать «дело Госплана» по которому был арестован и расстрелян многолетний первый заместитель И.В. Сталина Николай Вознесенский. Принял активное участие и в разгроме «Еврейского антифашистского комитета». Маленков был инициатором создания партийной тюрьмы «Матросская тишина», которая подчинялась непосредственно ему и Комитету партийного контроля. Сам проводил допросы, как в тюрьме, так и в здании ЦК.

Обстановку в высших эшелонах власти того времени хорошо передают слова А.А. Жданова сыну Юрию: лишь бы умереть раньше Сталина, если мы переживём его, то они нас уничтожат. Кто эти коллективные «они», в чём состояла острота схватки, мы можем узнать, когда будут открыты документы, проливающие на это свет.

Нужно отметить, что все руководители сталинского СССР были достаточно самостоятельны в зоне своей ответственности. При этом отношения внутри узкого круга были напряженными. За каждым из них стояли люди, у всех были ресурсы. Но И.В. Сталин выстроил систему «сдержек и противовесов», которые позволяли мобилизовать их на работу, сгладить конфликты и не допустить создание группировок. Пока И.В. Сталин был в строю, никакие неформальные объединения его соратников были немыслимы. Когда же здоровье вождя пошатнулось, то машина интриг стала набирать обороты, ибо каждый думал о своем будущем больше, чем об интересах дела и интересах страны. Собственно говоря, «ленинградцы» и оказались одной из таких групп. И их усиление было связано с понижением Маленкова: в 1946 г. он был выведен из состава Секретариата ЦК ВКП(б), как ответственный за «безобразия» в авиационной промышленности в годы войны. Свои позиции он полностью восстановит только в 1948 г. после загадочной смерти А.А. Жданова.

Глупость или измена?

Как вспоминал Михаил Смиртюков – зам. зав. секретариатом Совмиа СССР: «Сталин постепенно стал отходить от руководства текущими делами, и решение оперативных вопросов, а по сути, управление страной оказалось в руках Маленкова и Берии. По-моему, явочным порядком. После Ленинградского дела остальные члены руководства страны боялись их так, что никто не посмел возразить, когда они взяли в свои руки бразды правления».

Нужно отметить, что в 1949 г. был «свален» ещё один Секретарь ЦК ВКП(б) – Г.М. Попов, бывший первым секретарём Московских обкома и горкома партии. Его уличили в попытках стать над союзным руководством. На смену ему из Киева прибыл Н.С. Хрущёв, который кроме того стал и секретарем ЦК вместо Кузнецова. С этого времени позиции Маленкова стали как никогда сильными. В апреле 1950 г. он был включен в состав членов Бюро Президиума Совета министров. А уже менее чем через год Маленков, Берия и Булганин становятся фактическими правителями. И.В. Сталин отходит от оперативного управления, занимаясь вопросами теории, выполняя представительские функции и наблюдая за положением дел. Начинается период коллективного руководства триумвирата, к которому вскоре присоединился Хрущёв.

Дела они вели вполне успешно, но единства не было даже в этой узкой группе. Документы показывают, что Маленков стоял за «мингрельским делом» — арестом 37 руководителей Грузинской ССР (направлено против Берии), «делом артиллеристов» — арестом заместителей военного министра и министра вооружений (направлено против Булганина) и «осуждением идеи агрогородов» (против Хрущёва). Позднее он называл Сталина инициатором этих дел. Товарищи не верили, полагая, что это его интриги. В 1957 г. он оправдывался перед ними: «Что я руководил Сталиным? Так сказать — смеяться будут».

Укрепление своих позиций «коллективное руководство» начало с установления контроля над органами безопасности. Ловкими интригами был смещен и арестован министр В.С. Абакумов и 20 высокопоставленных сотрудников МГБ. Маленков провел назначение на освободившийся пост своего выдвиженца С.Д. Игнатьева. Совместно они начинают крупную реорганизацию: штаты органов безопасности были сокращены на 25%, прежде всего за счёт контрразведывательного аппарата. На 30% уменьшино денежное содержание оперативных работников. Из состава агентурно-оперативной сети были полностью исключены работники советских, партийных, комсомольских и профсоюзных органов. За 1952 г. агентурная сеть МГБ сократилась более чем в четыре раза. С оперативного учета были сняты около двух миллионов человек, подозревавшихся во враждебной работе. Внешнеполитическая разведка из Комитета информации при МИДе перешла в МГБ. Было реорганизовано и Главного управление охраны. Его многолетний начальник Власик Н.С. был снят с должности и исключен из партии. Руководителем ГУО МГБ СССР по совместительству был назначен сам министр госбезопасности.

Таким образом, была ослаблена оперативная работа и контроль над шпионами и предателями, одновременно, МГБ сосредоточило в своих руках все вопросы безопасности страны, оказавшись при этом через Игнатьева под контролем Маленкова. Время показало, что это были необходимые приготовления Маленкова для большой схватки.

Схватка

Свое пятидесятилетие Г.М. Маленков встретил в зените славы. Ему было поручено выступить на XIX съезде партии с отчётным докладом, что позиционировало его как второго человека в партии. Сам И.В. Сталин присутствовал только на первом заседании съезда и последнем. Причем сидел отдельно от всех членов Политбюро. И выступил лишь с короткой семиминутной речью. Маленкову удалось провести в состав расширенного до 36 членов и кандидатов в члены Президиума ЦК многих своих сторонников. Материалы послесъездовского пленума до сих пор не рассекречены. О его ходе известно лишь по нескольким воспоминаниям. По словам Константина Симонова, И.В. Сталин попросился в отставку. В этот момент на лице Маленкова проступили растерянность и паника. «Просим остаться», – замахал он руками. «Просим остаться», — загудел зал. В этих условиях Сталин достаточно резко сказал: «Я не так воспитан, если мне поручили, я буду работать». Судя по всему, Маленков планировал и дальше действовать от имени Вождя, но у И.В. Сталина были другие планы. После Пленума началась перестройка системы управления. С 10 ноября 1952 г. Маленков был удалён от работы в Совмине. Ему, Булганину и Хрущёву поручили в отсутствие Сталина поочерёдно председательствовать в Президиуме и на бюро Президиума ЦК КПСС. Так же в отсутствие Сталина в порядке очереди Берии, Первухину и Сабурову поручено было председательствовать на заседаниях правительства. Только на заседаниях Правительства Сталин так и ни разу не появился. А на всех заседаниях Президиума и бюро Президиума ЦК КПСС присутствовал, кроме одного — 9 января, когда обсуждались пропагандистские мероприятия по «Делу врачей». За неполных четыре месяца было четыре заседания Президиума и семь — бюро Президиума, примерно по одному заседанию в неделю. Их протоколы засекречены — обсуждаемые вопросы актуальны до сих пор.

Позиции Маленкова явно слабели. А тут ещё Сталин обратил внимание на неблагополучное положение в МГБ. В конце ноября 1952 г. Игнатьев на два месяца слег в больницу. Постановления ЦК партии «О положении в МГБ СССР», «О ГРУ МГБ СССР». «О службе наружного наблюдения» принимались без участия министра.

Параллельно разворачивались другие события: был арестован Власик, лечащие врачи Сталина, заменен начальник Лечсанупра Кремля, отстранён от дел А.Н. Поскребышев, ставший в декабре 1952 г. секретарем Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. Кольцо вокруг И.В. Сталина сжималось. Исследователи не имеют пока доступа к документам того времени, и что было со Сталиным после 17 февраля 1953 г. доподлинно неизвестно. Что порождает многочисленные версии о его преднамеренном устранении, которое, исходя из имеющихся возможностей, мог осуществить в первую очередь Маленков.

Заняв место И.В. Сталина, Маленков не растерялся. Складывается впечатление, что у него уже был заготовленный план действий, прежде всего, для получения дешёвой популярности. Так в 1950 г. он был и инициатором уменьшения наделов крестьян, а в 1953-м разрешил увеличить приусадебные участки. Пошел на снижение сельхозналога, хотя ранее, два года подряд, был против предложений министра финансов А.Г. Зверева о списании недоимок по сельхозналогу.

Мотивы и итоги

К началу 1950-х годов Иосиф Сталин выполнил свою всемирно историческую роль. Историческая Россия была восстановлена и стала сверхдержавой. Граждане СССР были хозяевами своей страны и своей судьбы, имели доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию. Был достигнут ядерный паритет с США и открыта дорога в космос. СССР стал «светом миру», а из Кремля, по словам В.М. Молотова, контролировали 70% человечества. Новому советскому руководству нужно было лишь следовать намеченным путем. Тогда бы и наша страна и весь мир были бы совершенно иными: войн, насилия, бедности, голода на Земле стало бы во много меньше, а, может быть, их полностью удалось бы исключить. Вероятно, другим был бы и технологический уклад: социализм открывал новые пути в науке и технике.

Но вместо этого, послесталинское руководство отказалось от глобальных планов, довольствуясь статусом региональной державы, пойдя на компромисс и сотрудничество с капиталистическими странами, проявляя низкопоклонство перед Западом.

Не смогло оно использовать в полной мере и задел последней сталинской индустриализации. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. было заложено множество промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. К середине 1950-х гг. в трудоспособный возраст вступало многочисленное поколение, родившееся в «сытое время» второй половины 1930-х гг. Все это вызывало необходимость развивать производство промышленных товаров широкого потребления, строительство жилья и сокращение рабочего времени в связи с увеличением кадровой базы. Эти и другие заветы И.В. Сталинв высказанные в его труде «Экономические проблемы социализма в СССР» были отброшены вместе с его работой, а потом и самим сталинским наследием. И лишь частично возвращены по объективным причинам, и желании получить популярность в народе.

Немыслимые прежде кардинальные реформы и осуждение культа личности, осуществленные Г.М. Маленковым, не были вызваны исторической необходимостью. Современные эксперты считают, что основной причиной прекращения «великих строек коммунизма» и «сталинского плана преобразования природы» явилась недальновидность экономической политики, проводимой руководством СССР после смерти И.В. Сталина. Но только ли недальновидность? Ведь, фактически мы односторонне разоружились и уступили мировое лидерство. Говоря библейскими словами отказались от «первородства», не получив за это даже «чечевичной похлёбки».

И здесь нас снова ставит в тупик вопрос мотивов поведения Г.М. Маленкова. Каковы они?

Может быть, недостаточная политическая зрелость? Ведь И.В. Сталин называл Маленкова и Берию «младотурками», полагая, что рвения у них много, а политического опыта и понимания международной политики — мало. И как-то даже в сердцах сказал, что когда умрёт, их капиталисты как котят раздавят.

Или правы были члены Президиума, записавшие в постановлении Пленума ЦК КПСС «О тов. Маленкове Г.М.», на котором он лишился поста премьер-министра, что его деятельность «напоминала парламентскую декларацию, рассчитанную на снискание дешевой популярности».

Или все же обида на И.В. Сталина? Маленков, несомненно, признавал превосходство Сталина и был готов ему подчиняться, по крайне мере до тех пор, пока полагал, что Вождь ценит его и доверяет ему. Но события рубежа 1952 – 1953 гг. показали, что Сталин готовит себе другого приемника. И что участь самого Маленкова при новом раскладе весьма туманная. Поэтому он мог начать и борьбу со Сталиным и сталинским наследием.

Или, всё же, шпионский след? Ведь Хрущёв любил рассказывать, что Сталин все время искал английского шпиона в своем окружении, подозревая то Ворошилова, то Микояна, то самого Хрущёва с Маленковым. Как бы то ни было, но талант И.В. Сталина как управленца состоял в том, что он мог самых разношерстных людей объединить для общего дела и использовать сильные стороны каждого.

Известно, что Г.М. Маленков был англофилом: любил английские фильмы, хорошо знал английскую литературу. Ради своих детей организовал в Москве первую английскую спецшколу. В марте 1956 г. он с официальным визитом посетил Англию, визит длился почти три недели. По словам сына Г.М. Маленкова Андрея: «Нигде больше вы не найдете столько фотографий улыбающегося Георгия Максимилиановича! Именно в этой поездке он чувствовал себя очень комфортно, в своей среде».

Говорить о предательстве безосновательно нельзя, но предполагать допустимо. Если в выступлении А.А. Андреева, разоблачавшего в июне 1953 г. «английского шпиона» Берию, заменить фамилию на Маленков, или Хрущев, то замены можно и не заметить: «Он делал это сознательно, чтобы имя товарища Сталина похоронить. Я не сомневаюсь, что под его давлением вскоре после смерти товарища Сталина вдруг исчезает в печати упоминание о товарище Сталине. Появился откуда-то вопрос о культе личности. Почему встал этот вопрос? Это проделки Берия. Он хотел похоронить имя товарища Сталина. Враг, чтобы не разоблачить себя, вынужден вести у нас полезную работу, а иначе он провалился бы в три счёта, и особенно в наших советских условиях, где наряду с партией и правительством тысячи, миллионы глаз следят за отдельным человеком. И Берия, конечно, вёл большую работу кое-когда, но это была маскировочная работа, и в этом заключалась трудность его разоблачения. Он создал себе ореол, что он, например, во время войны вёл крупную работу и т. д., шантажировал именем товарища Сталина. Его трудно было разоблачить. Втереться, во что бы то ни стало, в доверие товарища Сталина, это он считал основным условием для своей вражеской деятельности. И вот он всякими способами втирался в доверие товарища Сталина. Добился ли он этого? Безусловно, добился. Это первый огромный вред, который был нанесен. Тут товарищи уже говорили о том, что товарищ Сталин имел такую слабость излишней доверчивости. Это правда. Берия добивался всячески, чтобы все члены Политбюро были чем-нибудь отмечены, чтобы были с пятнами, а он, видите ли, чист. И на самом деле, смотрите, к нему ничего не предъявишь — чист».

Так и остался Маленков одной из самых загадочных личностей в истории, хотя сумел изменить мир, правда, не в нашу пользу.

А предательство элиты дважды в ХХ веке приводило к крушению нашей государственности.

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Источник: https://nstarikov.ru/anatomija-predatelstva-georgij-malenkov-118868