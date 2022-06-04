Главная » Видео, История, Мировоззрение

Борьба немцев с советской пропагандой: дневник оберста Шиллинга

14 0

Советская спецпропаганда, несмотря на всю постперестроечную критику, была по-настоящему опасным противником военнослужащих вермахта. Немецкие контрразведчики и пропагандисты уделяли борьбе с ней самое пристальное внимание с первых дней войны. Об одном из примеров борьбы с вражеской пропагандой в вермахте, а также о различии в подходах к такой борьбе между вермахтом и РККА расскажет Николай Смирнов.

Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”. Помочь: https://iremember.ru/help/ Следите за новостями проекта в Телеграм-канале https://t.me/rzhev42
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1SifXipNuzg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Читая польские газеты
Сталин возвращается
А.Б. Мартиросян об очередных лживых мифах, направленных против СССР и Сталина-2
И до Гитлера, и после цель фашистов Запада - уничтожить Россию

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru