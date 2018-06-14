А.Б. Мартиросян об очередных лживых мифах, направленных против СССР и Сталина-2

Лживый домысел: „ Сталин жестоко расправился с генералами, попавшими в плен. ” Кто автор этой глупости — неизвестно. Зато известно следующее. До сих пор происходит форменное издевательство над фактами. В одной из недавно изданных книг указано, что в плен попали 80 советских генералов и комбригов и двое просто остались на оккупированной территории, не вступая в контакт с оккупационными властями. В плену погибли 23 генерала. На Родину вернулись 37 генералов и комбригов. В правах были восстановлены только 26. Вот так намекают на некую жестокость советских органов госбезопасности. Однако же это просто поразительно, как всего одним словом — «только» — автор упомянутой книги взял да и обмазал в дерьме всю тогдашнюю систему контрразведки СССР! За что?! За то, что из вернувшихся из плена генералов после крайне необходимой проверки 70,27 %, по его же данным, были восстановлены в правах!? Что это за неуместный намек на жестокость советской контрразведки?! Неужели непонятно, что после такой страшной войны проверка всех побывавших в плену была крайне необходима?!



Да, эта процедура малоприятная, но, подчеркиваю, она была чрезвычайно необходима. А для генералитета особенно. С него и спрос куда выше, чем с рядовых.



Зачем же такие экивоки устраивать — «только 26 генералов были восстановлены в правах»?! Ведь фактически две трети спокойно прошли проверку. Какое—то неистребимое желание у современных авторов в любом событии сталинского периода, в любом действии сталинских спецслужб найти нечто якобы порочащее их и весь тот период, и выставить это как обоснование сталинской якобы жестокости и тирании. Когда же остынете-то, господа?

Впрочем, оставим риторику. По имеющимся данным, во время войны в гитлеровском плену по разным причинам оказались 83 советских генерала. 26 генералов погибло — расстреляны, убиты охраной концлагерей, умерли от болезней и издевательств гитлеровцев.



Из оставшихся к концу войны в живых 57 генералов 32 были репрессированы: 7 — повешены по делу предателя Власова, 17 — расстреляны на основании приказа Ставки № 270 от 16 августа 1941 г., 8 — получили различные сроки тюремного заключения.

25 генералов, то есть фактически 44 % возвращенных из плена, после всего лишь полугодовой проверки оправдали и восстановили в правах. То есть вопреки всем мифам ни Лубянка, ни СМЕРШ, ни тем более Сталин после войны не зверствовали в отношении генералов.

А теперь полюбопытствуйте, за что были репрессированы (расстреляны) некоторые генералы (поименно и по данным СМЕРШ):

1. Генерал-майор Понеделин П.Г. — бывший командующий 12- й армией. «В период пребывания в плену немцы изъяли у Понеделина дневник, в котором он излагал свои антисоветские взгляды по вопросам политики ВКП(б) и Советского правительства». Следствие по делу Понеделина длилось целых пять лет — он был расстрелян по приговору суда только 25 августа 1950 года.



Вот и попытайтесь представить себе масштаб и глубину проверки, проведенной органами госбезопасности. Это к тому, что ныне раздаются голоса, что-де приговор был неправедный, что с гитлеровцами он не сотрудничал, а те фотографии, на которых он изображен с офицерами и солдатами вермахта и которые распространялись на советских позициях для разложения наших войск, — мол, были сделаны насильно, то есть его силой принудили.

За годы войны советская разведка и контрразведка накопили такие обширные материалы, так вверх дном перевернули Германию, в том числе и архивы спецслужб Третьего рейха, а заодно и пленных гитлеровцев, что трудно сказать, что же могло ускользнуть от их внимания.



Ведь пять лет потратили на проверку, н о, очевидно, нашли т о, что искали. Не говоря уже о самом факте тщательности следствия тех лет. Потому и суровый приговор. Ведь никто и ничто не мешало поставить его к стенке тогда же, в 1945 г., как тех 17 генералов. И вот еще что. Генерал Понеделин — один из ближайших дружков Г. К. Жукова…

2. Генерал-майор Артеменко П.Д. — бывший командир 27- го стрелкового корпуса. «Артеменко советовал немцам, как лучше организовать действия германских войск в борьбе против Красной Армии, клеветал на Советское правительство, политико- моральное состояние Советского народа и военнослужащих Красной Армии, а также заявлял о неизбежном поражении СССР в войне с Германией.



Преступная деятельность Артеменко подтверждается захваченными органами СМЕРШ показаниями Артеменко, которые он давал немцам на допросах».

3. Генерал-майор Егоров Е.А. — бывший командир 4-го стрелкового корпуса. «Егоров также признал, что под влиянием Трухина и Благовещенского он в сентябре 1941 г. вступил в созданную немцами в Хаммельсбургском лагере военнопленных антисоветскую организацию "Русская трудовая народная партия" и впоследствии являлся членом комитета этой организации и председателем партийного суда.



В ноябре 1941 г. Егоров участвовал в составлении обращения к германскому командованию, в котором группа предателей — бывших военнослужащих Красной Армии-просила разрешить им сформировать из числа военнопленных "добровольческие отряды" для вооруженной борьбы против Советского Союза.



Впоследствии при "Русской трудовой народной партии" под руководством Егорова был создан специальный штаб, занимавшийся антисоветской обработкой военнопленных и вербовкой их в так называемые "добровольческие отряды". Егоров признал, что за период существования возглавляемого им штаба в "добровольческие отряды" было завербовано около 800 человек».

4. Генерал-майор Зыбин Е.С. — бывший командир 36-й кавалерийской дивизии. «В ноябре 1941 г. под влиянием своих враждебных убеждений Зыбин вступил в созданную немцами в лагерях антисоветскую организацию "Русская трудовая народная партия" и являлся инициатором формирования из числа военнопленных так называемых "добровольческих отрядов" для борьбы против Красной Армии.



Зыбин признал, что обработал и завербовал для враждебной деятельности против СССР около 40 военнопленных — бывших военнослужащих Красной Армии».

5. Генерал-майор Крупенников И.П. — бывший начальник штаба 3-й гвардейской армии. «В начале 1943 года, находясь в Летценском лагере военнопленных, по собственной инициативе поступил на службу в качестве преподавателя на созданные немцами курсы офицерского состава и пропагандистов так называемой "русской освободительной армии"» (Ю А Власова. — А. М .).

6. Генерал-майор авиации Белешев М.А. — бывший командующий ВВС 2-й ударной армии (командующий А.А. Власов. — А. М.). «Белешев сознался, что на допросе в разведотделе Ставки германской армии он одобрил предложение немцев об использовании пленных советских летчиков для борьбы против Красной Армии, после чего был назначен немцами на должность коменданта лагеря военнопленных в городе Мариенфельд, где содержались военнослужащие частей ВВС Красной Армии».

7. Генерал-майор Самохин А.Г. — бывший начальник 2-го управления Главного разведывательного управления Красной Армии.

Примечание автора: В представленной Сталину справке начальник СМЕРШ В. Абакумов указал, что по состоянию на 21 декабря 1945 г. «компрометирующих данных о поведении в плену практически не было».



Однако что-то тут не вяжется.



Генерал-майор Самохин А.Г. попал в плен не в указанном выше статусе, а в должности только что назначенного командующего 48-й армией. Его попадание в плен стало основой для мифа о том, что якобы в начале 1942 г. Сталин посредством разведки вступил в сепаратные переговоры с гитлеровцами, пытаясь договориться с ними как о сепаратном мире, так и о совместной борьбе с мировым еврейством.



Так что позиция занятая В. Абакумовым, очень странная. Подробно о Самохине см. миф № 44 в первой книге настоящего пятитомника.

8. Комбриг Лазутин Н.Г. — бывший начальник артиллерии 61- го стрелкового корпуса. «Находясь в лагере военнопленных в городе Замостье, Лазутин в конце 1941 г. установил связь с немцами, после чего был назначен комендантом блока (отделе ния) лагеря, где руководил полицией и выполнял указания немцев по созданию тяжелых условий содержания военнопленных в лагере.



Впоследствии Лазутин использовался немцами в должности коменданта и в других лагерях военнопленных. Лазутин признал, что в Хаммельсбургском лагере подчинявшаяся ему полиция издевалась над советскими военнопленными, но он лично участия в этом не принимал».

9. Генерал-майор Богданов П.В. — командир 48-й стрелковой дивизии 11-го стрелкового корпуса 8-й армии Северо-Западного фронта. 17 июля 1941 г. сдался в плен немецкому разъезду. 22 июля Богданова поместили в лагере военнопленных в Сувалках, где назначили старшим.



Буквально через несколько дней он выдал немцам своего комиссара и старшего политрука. 18 сентября Богданова перевели в одну из берлинских тюрем, где он написал заявление с предложением сформировать из военнопленных отряд для борьбы с Красной Армией.



После этого его перевели в лагерь министерства пропаганды в Вульхайде, а летом 1942-го в агентурно-политическую организацию «Боевой Союз русских националистов», который опекал «Цеппелин» (отдел VI Управления РСХА). В августе Богданов написал два воззвания, а в декабре 1 9 4 2 — г о вступил рядовым во «2 — ю русскую дружину СС».



В январе 1943 г. его произвели в чин поручика и назначили заместителем начальника штаба дружины. В марте после объединения 1 — й и 2-й русских дружин в 1 — й русский национальный полк СС Богданов был назначен начальником контрразведки и произведен в майоры.



Уже в апреле он становится генералом и принимает участие в карательных операциях против партизан и местного населения. В июне 1943 г. Богданова на значают начальником контрразведки «1-й русской националь ной бригады СС».



В середине августа командир бригады Гиль-РодионЬв накануне перехода к партизанам арестовал своего зама и благополучно доставил командиру партизанского отряда, выполнив одно из его условий.

Примечание автора: Ордер на арест Богданова был оформлен еще 20 августа 1943 г. и с тех пор шло следствие по его делу. К расстрелу он был приговорен лишь 24 апреля 1950 г. Приговор приведен в исполнение. Как видите, даже по делу такого откровенного подонка и предателя следствие длилось очень долго, во всем разбирались очень тщательно, скрупулезно. Потому и обоснованно суровый приговор.

10. Комбриг Бессонов И.Г — командир 102-й стрелковой дивизии. 26 августа 1941 г. сдался охране медсанбата в селе Раги Гомельской области. После пребывания в лагерях Гомеля, Бобруйска, Минска и Белостока в середине ноября 1941 г. его доставили в Хаммельсбургский офицерский лагерь.



Зимой 1942-го он принял участие в работе «кабинета военной истории», созданного с целью сбора разведданных о Красной Армии.



В апреле Бессонов предложил свои услуги по формированию из военнопленных карательного корпуса для подавления партизанского движения. В сентябре его освободили и направили в распоряжение «Цеппелина», где он принял участие в создании «Политического центра борьбы с большевизмом», созданного для организации повстанческого движения в глубоком советском тылу путем десантирования вооруженных групп, сформированных из советских военнопленных.



Акцию планировалось провести в районе от Северной Двины до Енисея и от Крайнего Севера до Транссибирской магистрали. Диверсионным отрядам ставилась задача овладеть промышленными центрами Урала, вывести из строя Транссибирскую магистраль и лишить фронт стратегической базы на Урале.



Этот район был разбит на три оперативные зоны: правобережный район среднего течения Северной Двины, район р. Печоры и район Енисея. Численность десанта предполагалось довести до 50 тыс. человек.



При подготовке акции учитывалась служба Бессонова в войсках НКВД, хорошие знания дислокации и системы охраны лагерей ГУЛАГа. Десант должен был захватывать лагеря, освобождать и вооружать заключенных и ссыльных и двигаться в южном направлении, расширяя свои действия.



Однако акция фактически провалилась из-за того, что удалось собрать всего лишь около 300 человек десанта. Уже в июне 1943 г. Бессонова арестовали и посадили в концлагерь Заксенхаузен, в особый блок «А» для привилегированных заключенных (свободный режим содержания), где он содержался до апреля 1945 года.

Примечание автора: следствие по делу этого подонка также длилось пять лет. 19 апреля 1950 г. Бессонов был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

11. Генерал-майор Будыхо А.Е — бывший командир 171-й стрелковой дивизии. В плен попал 22 октября 1941 г. в Белгороде. Был задержан немецким патрулем. После пребывания в Полтавском и Владимиро-Волынском лагерях в апреле 1942 г. Будыхо доставили в Хаммельсбургский лагерь.



В июне он принимает предложение Бессонова вступить в «Политический центр борьбы с большевизмом». С февраля и до конца апреля 1943 г. Будыхо исполнял обязанности начальника контрразведки и выявлял лиц, настроенных просоветски.



После расформирования организации он написал заявление о вступлении в РОА. Вскоре «генерал восточных войск» (судя по всему, речь идет о Власове. — А. М .) утвердил его в звании генерал-майор, после чего Будыхо принял присягу и убыл в отдел формирования «восточных частей» при штабе 16-й армии (вермахта. — Л. М.) в Ленинградской области.



Однако 10 октября два «русских батальона» перебили немцев и ушли к партизанам. 12 октября, не дожидаясь возвращения обратно в лагерь, которое планировалось на 14 октября, Будыхо бежал, сговорившись с денщиком. Через неделю его встретили партизаны, а 23 ноября 1943 г. впервые допросили в контрразведке СМЕРШ.

Примечание автора: И этого подонка тоже приговорили к расстрелу 19 апреля 1950 г. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

12. Генерал-майор Наумов А.З. — бывший командир 13-й стрелковой дивизии. Захвачен в плен 18 октября 1941 г. на квартире (в Минске. — A.M.) и доставлен в минскую тюрьму. Через два месяца его перевели в лагерь для военнопленных, где он высказал желание проводить шпионскую работу против СССР. В апреле 1942 г. Наумова перевели в лагерь в Литву, а затем в Хаммельсбург.



В лагере он осуществлял вербовку военнопленных в «восточные» батальоны. 24 сентября 1942 г. Наумов написал коменданту лагеря заявление:

«Доношу, что среди русских военнопленных лагеря ведется сильная советская агитация против тех людей, которые с оружием в руках хотят помогать немецкому командованию в деле освобождения нашей родины от большевистского ига.



Эта агитация исходит главным образом от лиц, принадлежащих к генералам и со стороны русской комендатуры. Последняя стремится всеми средствами дискредитировать тех вог еннопленных, которые поступают на службу к немцам в качестве добровольцев, употребляя по отношению к ним слова "Эти добровольцы всего-навсего продажные души".



Тех, которые работают в историческом кабинете, также игнорируют и оскорбляют такими словами, как: "Вы продались за чечевичную похлебку". При таком положении дел русская комендатура вместо оказания помощи этим людям в поднятии производительности труда совершает обратное. Она находится под влиянием генералов и всячески старается препятствовать работе.



Активное участие в этой агитации принимают генералы Шепетов, Тхор, Тонконогов, полковник Продимов, подполковник Новодаров. Все вышеприведенное соответствует действительности, и я надеюсь, что комендатура лагеря благодаря принятию соответствующих мер обеспечит успешное выполнение порученных ей задач. Генерал А. Наумов».

После этого доноса остался в живых только Тонконогов. С октября Наумов работал начальником строевого отдела лагеря в военно-строительной организации ТОДТ, а затем комендантом участка работ. В 1943 г. после побега военнопленных его сняли с должности и направили в лагерь для «фолькс-дойче». С осени 1944 г. Наумов работал чернорабочим на трикотажной фабрике, а 23 июля 1945 г. был арестован в лагере для репатриированных.

Примечание автора: И эта мразь тоже была расстреляна по приговору суда 19 апреля 1950 г.

К глубокому сожалению, вот такими подонками оказались некоторые из советских генералов. За совершенные тяжкие государственные и воинские преступления они получили по заслугам. Но обратите внимание на то, сколь же тщательно и скрупулезно велось тогда следствие.



Ведь пять лет оно длилось, хотя и так было ясно, что их давно пора расстрелять. Ан нет, все досконально выясняли чекисты, все тщательно проверяли и только потом отдавали этих предателей в руки правосудия.

Но с какой стати все это смеют называть зверствами органов госбезопасности и сталинского режима?







А.Б. Мартиросян



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