Неудобные Артефакты

В современной истории существует множество археологических открытий и загадочных артефактов которые по праву можно считать сенсационными. Еще столько же и вовсе не известны простому человеку. Такие находки переходят в разряд «загадочных и необъяснимых».

Современная наука не имеет полного объяснения таким открытиям, и чаще всего о них умалчивается, т.к. они рушат всю картину официальной истории.

В то же время археологи находят подтверждение, что высокоразвитые цивилизации на Земле существовали еще сотни миллионов лет назад.

Мы не первая на Земле цивилизация – и, надо полагать, не последняя…



К такому выводу можно легко прийти, если обратиться к так называемым «неудобным артефактам».