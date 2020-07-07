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Неудобные Артефакты

16:07. 7 июля 2020 360 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

В современной истории существует множество археологических открытий и загадочных артефактов которые по праву можно считать сенсационными. Еще столько же и вовсе не известны простому человеку. Такие находки переходят в разряд «загадочных и необъяснимых».

Современная наука не имеет полного объяснения таким открытиям, и чаще всего о них умалчивается, т.к. они рушат всю картину официальной истории.

В то же время археологи находят подтверждение, что высокоразвитые цивилизации на Земле существовали еще сотни миллионов лет назад.

Мы не первая на Земле цивилизация – и, надо полагать, не последняя…
Неудобные Артефакты

К такому выводу можно легко прийти, если обратиться к так называемым «неудобным артефактам».

Неудобными они являются только для нашей ортодоксальной науки, которая ну никак не хочет признавать, что на Земле до нашей существовало по меньшей мере еще несколько цивилизаций (Атлантида, Гиперборея), хотя, возможно, их было куда больше, скажем, десятки или даже сотни (esoreiter.ru).


Начнем с самой отдаленной точки на временной шкале земного бытия. В ЮАР есть скала близ города Клерксдорп, в которой находили раньше и находят до сих пор удивительные гофрированные шары, дискообразные и сферические объекты, цельнометаллические или полые, с белыми вкраплениями либо с «запечатанным» внутри светлым губчатым материалом.

Возраст этих артефактов – не менее 3 миллиардов лет. Кто их сделал и для каких целей, нам этого никогда не понять, тем более что от той цивилизации, видимо, только это и осталось…

Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации

Запретная археология / Неудобные Артефакты

Перенесемся сразу же на миллиарды лет вперед, поскольку, сами понимаете, от той давней поры следов почти не осталось.

В первой половине XIX века в округе Дорчестер американского штата Массачусетс при взрывных разработках скальных пород докембрийского возраста (более полумиллиарда лет) были обнаружены два осколка (как потом оказалось) металлической вазы, выполненный из цинкового сплава с большой долей серебра.

И эта ваза была украшена декоративными элементами в виде цветов и виноградной лозы, инкрустированные серебром.

Причем качество исполнения говорит о высочайшем мастерстве изготовителя этого сосуда – представителя цивилизации, которую отделяет от человечества 500 миллионов лет.

Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации

Именно об этом шел доклад Scientific American, прозвучавший в июне 1841 года, однако почему-то так и не ставший поворотным моментом в пересмотре истории Земли.Запретная археология / Неудобные Артефакты

Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации
Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации

Идем дальше. Среди «неудобных артефактов» особо выделяются два отпечатка обуви: один – туфли, обнаруженной собирателем трилобитов Уильямом Мейстером в глинистых сланцах американского штата Юта (возраст 500-600 миллионов лет), второй – модной сандалии, найденной геологом Джоном Рейдом во время разведки ископаемых в штате Невада (возраст 250–600 миллионов лет).

Запретная археология / Неудобные АртефактыЗапретная археология / Неудобные Артефакты

А как вам нравится находка в Партизанской районе Приморья небольшого изделия, выполненного из зёрен кристаллического муассанита, сцементированных муассанитовой же массой.

Сегодня для получения кристаллического муассанита, размером не более скромного ювелирного изделия, тратится огромная энергия и немалые трудовые ресурсы, отчего этот материал много дороже алмаза.

Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации

Изготовить из этого редчайшего на Земле материала что-то большее – у нас нет просто таких технологий.

А сотни миллионов лет назад – кто-то легко делал это.

Неудобные артефакты. Запретная археология древней цивилизации

Можно еще вспомнить железный котелок (возраст более 300 миллионов лет), обнаруженный в 1912 году служащими электростанции города Томас американского штата Оклахома, «лондонский топорик», найденный миссис Эмме Хан в июне 1934 года близ американского городка Лондон. Это изделие сделано из чистейшего нержавеющего железа по технологии, которой мы не обладаем.



Игорь Сипкин

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5103475.html

Метки: археология, история, технологии, цивилизация

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