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Земля круглая или плоская?

22:59. 5 июля 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FD5TYMj7Obw

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