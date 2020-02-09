Древние греки даже без Интернета знали, что Земля круглая

воды стекли бы с нее вниз и люди умерли бы от жажды, а рас тения засохли.

Однако, вот что здесь самое странное: уже на протяжении двух тысячелетий человечеству известно, что Земля круглая, и для того, чтобы это выяснить, не потребовались никакие спутники.

Ради справедливости, следует признать: впервые древние греки предположили, что Земля имеет форму шара, еще до того, как у них появились веские доказательства.



Первым ученым, который высказал гипотезу о шарообразной форме планеты еще в 500 году до нашей эры, считается философ и математик Пифагор. Однако, он сделал свое заключение на основании эстетических аргументов: по его мнению, сфера является наиболее совершенной формой.



Следует отметить, что Пифагор был, вероятно, первым западным мыслителем, предложившим эту гипотезу, однако, вполне возможно, что народы-мореплаватели, такие как древние полинезийцы, уже знали это.



Столетие спустя, аналогичные мысли высказал великий древнегреческий философ Платон, что способствовало росту популярности этой новаторской идеи.

Но если говорить о научных доказательствах, здесь приоритет следует отдать другому философу, Аристотелю. В своей книге «На небесах», написанной в 350 году до нашей эры, он изложил несколько доказательств того, что Земля имеет сферическую форму.



Во-первых, говорил ученый, во время затмения можно увидеть тень Земли на поверхности Луны, и поскольку эта тень всегда имеет форму окружности, независимо от того, в какой фазе вращения находится Земля, можно с уверенностью сказать, что Земля – сфера.

Во-вторых, в зависимости от того, в какой точке Земли находится наблюдатель, картина звездного неба существенно различается. Так, в Египте видны звезды, которые невозможно наблюдать на Кипре, а расстояние между странами составляет всего 1000 километров. Это доказывает, писал Аристотель, «что Земля не только имеет круглую форму, но и является сферой относительно небольшого размера. В противном случае, эффект смещения созвездий было бы невозможно заметить, переместившись на столь небольшое расстояние.

Позже другой ученый нашел еще более убедительное доказательство сферической формы планеты: он фактически измерил ее длину окружности. И для этого ему потребовались лишь Солнце и обычная палка.

Эратосфен был одним из наиболее выдающихся ученых своего времени, который сделал значительный вклад почти во все существовавшие науки. В 240 году до нашей эры он был назначен главным хранителем библиотеки в Александрии, всемирного информационного центра, не имевшего аналогов по размерам.



В принципе можно сказать, что это был Google своего времени. Одной из многочисленных задач, которые ставил перед собой Эратосфен, было составление карты мира. Ученый знал, что для того, чтобы осуществить этот грандиозный замысел, ему потребуется определить размер Земли.

Он слышал о знаменитом колодце в городе Сиене, у которого была уникальная особенность. В день летнего солнцестояния, ровно в полдень, когда Солнце находится прямо над головой, его лучи освещали все дно колодца, и стены не отбрасывали никакой тени.



Чтобы проверить, произойдет ли то же самое в Александрии, Эратосфен просто установил длинную палку вертикально в такой же полдень. Солнце отбрасывало тень под углом 7,2 градуса.

Эратосфен понял, что он может сделать несколько несложных вычислений, и это позволит ему легко вычислить длину окружности Земли. Для этого было необходимо лишь узнать точное расстояние между Сиеной и Александрией.



Вообще-то измерение расстояний производилось в те времена довольно грубыми методами, но он нанял несколько шагомеров, профессиональных ходоков, которые могли относительно точно измерять дистанции, считая собственные шаги, и обнаружил, что расстояние между двумя городами составляет около 5 тысяч стадий.



Это приблизительно соответствует 800 или 900 километрам, в зависимости от того, какую версию длины стадии (на этот счет мнение ученых расходится) он использовал.

На основании полученных данных, он смог сделать свои простые расчеты. Поскольку Солнце светит строго перпендикулярно поверхности Земли в Сиене и под углом 7,2 градуса в Александрии, расстояние между ними должно составлять такую часть окружности Земли, которая соответствует отношению между 7,2 градусами и 360 градусами. Ему также было известно, что дистанция между городами составляет 800 километров.



Итак, число 7,2 относится к числу 360 примерно так же, как 800 относится к 40000. Таким образом он вычислил длину земного экватора – 40 тысяч километров.

Был ли Эратосфен прав? Несмотря на то, что некоторые из его предположений являлись ошибочными, а методы измерения оставляли желать лучшего, на самом деле он ошибся всего на 75 километров. Сегодня мы точно знаем, что длина экватора составляет 40075 км, а длина меридиана — немного меньше. Неплохо для парня, вооруженного палкой вместо спутниковых измерений, не так ли?

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