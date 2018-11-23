История исключения гомосексуализма из списка психиатрических расстройств

Вопросы стерилизации и неестественных форм полового акта обычно встречаются молчанием или неодобрением, хотя никто не сомневается в эффективности этих мер в предотвращении зачатия. Основные изменения, необходимые для оказания влияния на мотивацию деторождения, должны быть изменениями в структуре семьи, положении женщин и сексуальных нравах [3].

В накалённой атмосфере этого переломного периода, когда революционные (и не только) массы бурлили вовсю, денежные вливания Мура, Рокфеллера и Форда активизировали политическую кампанию за признание гомосексуализма нормальным и желанным образом жизни [4]. Табуированная доселе тема перешла из области немыслимого в область радикального, и в средствах массовой информации развернулись оживлённые дебаты между сторонниками и противниками нормализации гомосексуализма.

В 1969 году в своём обращении к Конгрессу президент Никсон назвал рост населения «одной из самых серьёзных проблем для судьбы человечества» и призвал к неотложным действиям [5]. В том же году вице-президент Международной Федерации планирования семьи (МФПС) Фредерик Яффе издал меморандум, в котором «поощрение роста гомосексуализма» числилось как один из методов сокращения рождаемости [6]. По странному совпадению, три месяца спустя вспыхнули Стоунволлские бунты, в которых в течение пяти дней милитантные группы гомосексуалистов учиняли уличные беспорядки, акты вандализма, поджоги и схватки с полицией. В ход шли металлические прутья, камни и бутылки с зажигательной смесью. В книге гомосексуального автора Дэвида Картера, признанной «ультимативным ресурсом» по истории тех событий, описано, как заблокировав Кристофер-стрит, активисты останавливали транспорт и нападали на пассажиров, если они не были гомосексуалистами или отказывались выразить с ними солидарность. Ничего не подозревающий водитель такси, случайно завернувший на улицу, умер от инфаркта от того, что бушующая толпа принялась раскачивать его автомобиль. Другой водитель был избит, после того как вышел из автомобиля, чтобы противостоять прыгающим по нему вандалам [7].

Стоунволлские бунты Стоунволлские бунты

Непосредственно после беспорядков активисты создали организацию «Гомосексуальный фронт освобождения» по аналогии с «Национальным фронтом освобождения» во Вьетнаме. Объявив психиатрию врагом №1, на протяжении трёх лет они проводили шок-акции, срывали конференции АПА и выступления профессоров, считающих гомосексуализм болезнью, и даже звонили им по ночам с угрозами.

Как пишет в своей статье непосредственный участник тех событий, один из тех, кто осмелился отстаивать научную позицию и противостоять попыткам внедрения гомосексуализма в норму, эксперт в области психологии половых отношений профессор Чарльз Сокаридес:

Воинствующие группировки гомосексуальных активистов развернули настоящую кампанию по травле специалистов, выдвигавших аргументы против исключения гомосексуализма из списка отклонений; они проникали на конференции, где проходило обсуждение проблемы гомосексуализма, устраивали дебош, оскорбляли выступающих, срывали выступления. Мощное гомосексуальное лобби в общественных и специализированных СМИ продвигало публикацию материалов, направленных против защитников физиологической концепции полового влечения. Статьи с выводами, сделанными на основании академического научного подхода, высмеивались и клишировались как «бессмысленная мешанина из предрассудков и дезинформации». Данные действия подкреплялись письмами и телефонными звонками с оскорблениями и угрозами физической расправы и даже террористических атак [8].

Шок-акция Шок-акция

В мае 1970 года активисты, проникнув на заседание национальной конвенции АПА в Сан-Франциско, начали вести себя вызывающе перекрикивать и оскорблять выступающих, в результате чего смущённые и растерянные врачи начали покидать аудиторию. Председатель был вынужден прервать ход конференции. На удивление, не последовало никакой реакции со стороны охранников или блюстителей порядка. Воодушевленные своей безнаказанностью, активисты сорвали и другое заседание АПА, на этот раз в Чикаго. Затем во время конференции в Университете Южной Калифорнии, активисты снова сорвали доклад на тему гомосексуализма. Активисты угрожали полностью саботировать предстоящую годовую конференцию в Вашингтоне, если секция по изучению гомосексуализма не будет состоять из представителей гомосексуального движения. Вместо того, чтобы донести угрозы насилием и беспорядками до ведома правоохранительных структур, организаторы конференции АПА пошли навстречу вымогателям и создали комиссию не по гомосексуализму, а из гомосексуалистов [9].

Гей-активисты на 125-ой конференции АПА в 1972 Гей-активисты на 125-ой конференции АПА в 1972

Выступавшие гей-активисты потребовали, чтобы психиатрия:

1) отказалась от своего прежнего негативного отношения к гомосексуализму;

2) публично отреклась от «теории болезни» в любом её смысле;

3) начала активную кампанию по искоренению распространённых «предрассудков» по этому вопросу, как посредством работы по изменению взглядов, так и законодательных реформ;

4) консультировалась на постоянной основе с представителями гомосексуального сообщества.

Наши темы: «Гей, гордый и здоровый» и «Гей — это хорошо». С вами или без вас мы будем энергично работать над принятием этих заповедей и сражаться с теми, кто против нас [10].

Гей-агитация на конференции АПА Гей-агитация на конференции АПА

Существует обоснованное мнение, что эти беспорядки и акции были не более, чем спектакль, разыгранный актёрами и горсткой активистов, действия которых без протекции сверху были бы незамедлительно пресечены. Это было необходимо лишь для создания шумихи в прессе вокруг «прав угнетённого меньшинства» и последующего обоснования депатологизации гомосексуализма для широкой общественности, в то время как наверху уже всё было предрешено.

Внучка президента АПА Джона Шпигеля, совершившего впоследствии каминг-аут, рассказала, как подготавливая почву для внутреннего переворота в АПА, он собирал у них дома единомышленников, называвших себя «ГейПА», где они обсуждали стратегии по выдвижению молодых гомофильных либералов на ключевые позиции вместо седовласых ортодоксов [11]. Таким образом, у идеологов гомосексуализма было мощнейшее лобби в руководстве АПА.

Вот как описывает события тех лет известный американский учёный и психиатр профессор Джеффри Сатиновер в своей статье «Ни научно, ни демократично» [12]:

В 1963 году Нью-Йоркская медицинская академия дала поручение своему Комитету общественного здравоохранения подготовить отчёт по вопросу о гомосексуализме, обусловленный опасением, что гомосексуальное поведение интенсивно распространяется в американском обществе. Комитет пришёл к следующим выводам:



«…Гомосексуализм в самом деле является заболеванием. Гомосексуалист — это индивид с нарушениями в эмоциональной сфере, не способный к формированию нормальных гетеросексуальных отношений… Некоторые гомосексуалисты вышли за рамки чисто оборонительной позиции и утверждают, что такое отклонение представляет собой желательный, благородный и предпочтительный образ жизни…»



Спустя всего лишь 10 лет, в 1973 году, без представления каких-либо существенных научно-исследовательских данных, без соответствующих наблюдений и анализа, позиция пропагандистов гомосексуализма стала догмой психиатрии (оцените, как радикально изменился курс всего лишь за 10 лет!).

В 1970 году Сокаридес предпринял попытку создать группу по изучению проблематики гомосексуализма исключительно с научно-клинической точки зрения, обратившись в Нью-Йоркское отделение АПА. Глава отделения, профессор Даймонд поддержал Сокаридеса, и подобная группа была создана в составе двадцати специалистов-психиатров из разных клиник Нью-Йорка. После двух лет работы и проведения шестнадцати заседаний, группа подготовила отчёт, в котором однозначно говорилось о гомосексуализме как психическом отклонении и предлагалась программа терапевтической и социальной помощи гомосексуалистам. Однако профессор Даймонд умер в 1971 году, а новый глава Нью-Йоркского отделения АПА был сторонником гомосексуальной идеологии. Отчёт был отклонён, а его авторам был дан недвусмысленный намёк, что отклоняться будет любой отчёт, не признающий гомосексуализм вариантом нормы. Группа была распущена.

Роберт Спитцер, исключивший гомосексуализм из списка психических расстройств, работал в комиссии по редакции DSM — диагностического справочника по психическим расстройствам, и не имел никакого опыта работы с гомосексуалистами. Его единственное ознакомление с этим вопросом сводилось к разговору с гей-активистом по имени Рон Голд, упорно настаивающем на том, что он не болен, который затем провёл Спитцера на вечеринку в гей-баре, где тот обнаружил высокопоставленных членов АПА. Поражённый увиденным, Спитцер пришёл к выводу, что гомосексуализм сам по себе не соответствует критериям психического расстройства, поскольку не всегда доставляет страдания и не обязательно связан с универсально-обобщённой дисфункцией, кроме как гетеросексуальной. «Если неспособность функционировать оптимально в половой сфере является расстройством, то целибат также следует рассматривать как расстройство» — заявил он, игнорируя тот факт, что целибат — это сознательный выбор, который можно прекратить в любое время, а гомосексуализм — нет. Спитцер направил рекомендацию в совет директоров АПА исключить гомосексуализм из списка психиатрических расстройств, и в декабре 1973 года, 13 из 15 членов совета (большинство которых были недавно назначенные ставленники «ГейПа») проголосовали «за». Д-р Сатиновер в вышеупомянутой статье приводит свидетельство бывшего гомосексуалиста, присутствовавшего на вечеринке в квартире одного из членов совета АПА, где тот отмечал победу со своим любовником.

Доказать нормальность гомосексуализма с медико-биологической точки зрения невозможно, за это можно только проголосовать. Такой «научный» метод в последний раз применялся в средние века при решении вопроса «является ли земля круглой или плоской». Д-р Сокаридес охарактеризовал решение АПА как «психиатрический обман века». Единственным подобным решением, способным шокировать мир больше, было бы если делегаты съезда Американской медицинской ассоциации, посоветовавшись с лоббистами медицинских и госпитальных страховых компаний, проголосовали за заявление, что все формы рака безвредны и поэтому не нуждаются в лечении.

Тем не менее, АПА отметила следующее: