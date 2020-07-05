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Центробанку России присылают указания из-за рубежа

17:18. 5 июля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Глазьев: Центробанку России присылают указания из-за рубежа

Российский экономист Сергей Глазьев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил, что Центробанк России должен вернуть в экономику десять триллионов рублей, которые были изъяты из-за повышения ставок, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению экономиста, Центробанк РФ должен российской экономике минимум 10 трлн. рублей, которые изъяли в течение последних пяти лет. Кроме этого, регулятор задолжал по депозитам и облигациям четыре триллиона. При этом отдать деньги необходимо в реальный сектор экономики, а не дать их спекулянтам. 

В пример он привел случай в марте нынешнего года, когда ЦБ дал банкам 3 трлн. рублей на кредиты бизнесу, однако сами банки воспользовались средствами иначе – сыграли на валютном рынке, получив прибыль в 150 млрд. рублей, а сектор реальной экономики остался без ничего.

«Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо обсуждать механизм целевого долгосрочного кредитования», - подчеркнул Сергей Глазьев.

Также он прокомментировал, почему глава ЦБ Эльвира Набиуллина просила снизить медиа активность в отношении ЦБ. По словам экономиста, если внимательно прочитать «обвинение» главы ЦБ, то оно звучит следующим образом: «ограничить коммуникативную активность».

«По-русски так не говорят, я убежден, что это прямой перевод с английского», - сказал Глазьев. 

Он предположил, что главе ЦБ пришла депеша из США, перевел ее робот, а не человек, потому что так по-русски не говорят. Также переводом МВФ он назвал Основы денежно-кредитной политики ЦБ, которые ежегодно озвучивают. При этом ЦБ, по его мнению, полностью подчиняется российской власти, но руководство регулятора считает, что рекомендации МВФ – это истина в последней инстанции.

Источник: https://deita.ru/article/478440?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr

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