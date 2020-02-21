Сделка для Лукашенко, Слежка центробанка, Конец “Мелодии” // Галопом по Европам #160
В этом выпуске:
- США вводят особый режим на своих военных базах в Южной Корее;
- Американская разведка утверждает – Россия пытается помочь Трампу победить на грядущих выборах;
- Транзит власти в Германии перерос в политический хаос;
- Лукашенко заявил, что Путин предложил ему компенсацию за налоговый маневр;
- Путин не исключил налаживания отношений с Зеленским;
- Песков заявил, что в борьбе с бедностью в России не стоит ждать сиюминутных результатов – работа предстоит долгая;
- Созданная ЦБ система быстрых платежей, которая позволяет делать переводы между банками без комиссии, теперь поможет следить за переводами граждан;
- Инженеры МиГа запатентовали систему посадки истребителя в беспилотном режиме;
- В теминале С Шереметьево рухнул потолок;
- В России накопилось рекордное количество ненужных железнодорожных составов;
- Минпромторг хочет избавить страну от старых автомобилей;
- Генпрокуратура выявила почти 600 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ;
- Фирму «Мелодия» приватизировали.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам