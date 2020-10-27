На минувших выходных состоялся первый после выборов разговор между президентом Беларуси и главой Госдепа Соединённых Штатов Майком Помпео. Беседа прошла по инициативе американской стороны в телефонном формате.

Вашингтон добивается освобождения гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, который является фигурантом уголовного дела против блогера Сергея Тихановского. Задержанный известен своим участием в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса.

Формально Минск обвиняет Шклярова, у которого в Гомеле живёт мать, в нарушении общественного порядка. Но в реальности белорусские силовики, скорее всего, подозревают его в сотрудничестве с американскими властями с целью свержения режима Лукашенко.

Такой вывод можно сделать на основе того, что об освобождении Шклярова лично ходатайствовал Помпео. Не исключено, что Минск удовлетворит требования Вашингтона в обмен на уступки, связанные с поддержкой оппозиции.

На сайте президента Беларуси о Шклярове не было ни слова. В размещённом пресс-релизе говорится о том, что собеседники «обсудили внутриполитическую обстановку» в своих странах.

Помпео сказал, что «неизменно остаётся приверженцем суверенитета и независимости» республики, а Лукашенко в свою очередь проинформировал американца «о национальном диалоге, который сейчас активно ведётся в Беларуси».

«Касаясь внешнеполитической повестки, глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», — говорится на сайте президента РБ.

Между тем беседа Лукашенко и Помпео может оказаться дурным для России сигналом. Нельзя исключать вариант того, что Вашингтон прощупывает почву для заключения неформальных договорённостей, связанных с трансформацией политического режима и безопасного отстранения Лукашенко от власти.

Если у белорусского лидера сохранился остаток разума, то он не может не понимать неизбежность скорого окончания своей каденции. По существу вопрос заключается в форме передачи власти: будет ли она насильственной, конституционной, сопровождаться бегством в Россию или Лукашенко позволят провести остаток дней на родине, руководя, как в молодости, колхозом.

В текущей ситуации главное для белорусского лидера — это гарантии сохранения жизни и уголовной неприкосновенности. При этом свержение и наказание Лукашенко не являются самоцелью для коллективного Запада. Интересы США и ЕС сводятся к тому, чтобы оторвать Беларусь от России. И потому выбор способа отказа от президентских полномочий носит опциональный характер.

В начале 2020 года администрация Белого дома и вовсе пошла по пути задабривания Лукашенко. 1 февраля в Минске состоялась встреча белорусского лидера с госсекретарём США. Политики мило улыбались, и в конечном итоге смогли договорённости, которые противоречили интересам РФ.

«Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, Вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много её — мало и так далее», — отметил Лукашенко, обращаясь к заокеанскому гостю.

Более того, белорусский президент рассказал о том, что спецслужбы республики поддерживают контакты с ЦРУ, которое ранее возглавлял Помпео, и провели «ряд мероприятий» вместе с американскими коллегами. Правда, как пояснил Лукашенко, совместная работа касалась борьбы с терроризмом, торговли людьми, контрабанды ядерных элементов в Европу.

О перезагрузке американо-белорусских отношений свидетельствовало решение об обмене послами после 12-летнего перерыва. По словам Помпео, новый посол будет обеспечивать проникновение на белорусский рынок американских предприятий и создание новых рабочих мест.

При этом Госдеп не отказался от традиционной правозащитной риторики, намекнув Минску на то, что желает в будущем видеть Беларусь как минимум более демократическим государством.

Главной антироссийской смычкой Лукашенко и Помпео стала энергетическая сделка. Под предлогом диверсификации поставок и необходимости ликвидации дефицита топлива Минск объявил о готовности закупать дорогие американские углеводороды.

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси», — посетовал Лукашенко 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса РБ.

Единственные каналы получения Беларусью американских энергоресурсов — транзиты из Прибалтики и Украины. В планы Лукашенко входило увеличение доли импортной нефти из портов стран Балтии и Украины до 30%. На этом пути Минску должен был помочь Вашингтон. В частности, американцы пообещали предоставить РБ дешёвые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики.

«Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один», — сказал Лукашенко.

Бурные события, начавшиеся в ночь на 10 августа, круто изменили характер американо-белорусских отношений. Помпео объявил, что не признаёт победу Лукашенко и выразил солидарность с протестующими. Весьма жёстко на фальсификации и подавление митингов отреагировали в Литве и на Украине, что президент РБ воспринял как предательство.

Грандиозные планы Лукашенко по диверсификации нефтяных поставок накрылись медным тазом. «Батька» был вынужден вновь переобуваться. Россия опять превратилась в главного союзника, основного кредитора и вернула утраченный ненадолго статус монопольного поставщика нефти.

Однако, как неоднократно отмечали американские аналитические центры (в частности, RAND), поддержка Вашингтоном белорусской оппозиции не должна влиять на экономическую экспансию. Если предпринимать соответствующие усилия, то США смогут оторвать РБ от России.

«Белоруссия — единственный настоящий союзник России. Успешное содействие смене режима и переориентация страны в сторону Запада стали бы для Москвы настоящим ударом», — говорится в докладе RAND «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/626473-dvoe-v-lodke-zachem-pompeo-pozvonil-lukashenko.html