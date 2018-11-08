«Черный октябрь» 1993-го для Беларуси

Источник: stalist.livejournal.com

Что происходило в независимой Беларуси в октябре 1993 года, когда в Москве из танков расстреливали здание российского парламента, и ельцинская Россия находилась на пороге гражданской войны.



Вспоминать те голодные и беспросветные годы, мягко говоря, не особо приятно. Тяжело вглядываться в фотоснимки тех лет: замусоренные улицы, неприглядные здания, озлобленные, растерянные или отчаявшиеся лица… И «погони», кресты и б-ч-б-шные флаги… Мрачная эпоха криминального и националистического разгула, закончившаяся лишь с приходом к власти Лукашенко. В России в тот момент шла борьба за власть и отголоски того противостояния российской верхушки до сих пор слышны в Беларуси.

Пересказывать историю противостояния Верховного совета России и Ельцина в подробностях – нет необходимости.

Понятно, что это была борьба за власть и финансовые потоки. Две недели, начиная с 21 сентября, когда был обнародован печально известный ельцинский указ №1400, согласно которому Верховный Совет РФ должен быть распущен, ошарашенный и совершенно дезориентированный народ наблюдал политическую драму с кровавой развязкой: Ельцин, сам ещё два года тому назад вместе с Хасбулатовым и Руцким укрывавшийся от ГКЧП-истов в Доме Советов, отдал преступный приказ на штурм официальной резиденции российского парламента.

Выстрелы из пушек танков Таманской дивизии, по сути, завершили эпоху советской наивности и ожиданий. Всем стало понятно, что это было кровавое прощание с прежней системой ценностей. Гайдаровско-чубайское переформатирование общественного сознания почти свершилось. Защитников Белого дома окрестили «красно-коричневой чумой» и ельцинисты повторяли это как мантру. Этот жупел стал основой ельцинской пропаганды; дезориентированный, ничего не соображающий в происходящем народ замер в оцепенении…

Помнится, в те дни актриса Лия Ахеджакова надрывно призывала «раздавить гадину». Впрочем, о безумном воззвании литераторов и общественных деятелей дать отпор «фашистам, красно-коричневым оборотням, взявшимся за оружие», ещё вернёмся, тем более что среди подписантов «Письма сорока двух» стоят фамилии двух выдающихся белорусских писателей.

О главном. Верховный Совет России оказался стеной, о которую разбивались многие западные делишки, которые проворачивались руками ельцинской команды «младореформаторов». Например, Совет отказался выполнить два десятка требований МВФ, которые превратили бы Россию в полуколониальную страну. Но летом 1992 года Ельцин побывал в Вашингтоне, после чего вдруг началось противостояние Президента и Верховного Совета.

Главной причиной означенного конфликта, по мнению некоторых историков, явилась так называемая «урановая сделка».

По соглашению, получившему название «Черномырдин-Гор», Россия в течение 20 лет обязывалась продать Штатам около 500 тонн оружейного урана. Это составляло около 90% запасов всего урана, имевшегося в России, в том числе, находящегося в боеголовках ракет и ядерных бомб. Поставка российского оружейного урана в США должна была начаться не позднее 1 октября 1993 года…

Но сделку заблокировал Верховный Совет, отказавшись ратифицировать антигосударственное деяние, по сути, преступление. Соответственно, противодействующую сторону нужно было нейтрализовать.

Была спровоцирована ситуация, в которой Совет выставлялся как конгломерат из коммунистов и националистов в фашистской окраске, который тянет страну, только-только вдохнувшую запах свободы в тоталитарную беспросветность. Конгресс США выделил деньги на «поддержку российской демократии», Ельцин издал тот самый указ, сторонники-противники сошлись на баррикадах, началась заваруха, в которой погибло, по меньшей мере, более 150 человек.

Дела белорусские

Среди подписантов «Письма сорока двух» были два белорусских писателя – Алесь Адамович и Василь Быков.

Два Мастера, Два Светила, Две Глыбы.

Василь Быков – участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей СССР, Герой Социалистического Труда (1984), Народный писатель Беларуси (1980), Лауреат Ленинской премии (1986), Лауреат Государственной премии СССР (1974), Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1978).

Алесь Адамович – член Союза писателей СССР (с 1957), доктор филологических наук (1962), член Союза кинематографистов СССР (с 1977), в 1987—1994 годах – директор Всесоюзного НИИ кинематографии в Москве, Народный депутат СССР (1989), член-корреспондент Академии наук БССР, доктор филологических наук, профессор.

Оба – обласканы и вознесены советской властью. Оба – величины союзного масштаба, имеют недосягаемые для простых мирян привилегии. По их произведениям снимаются киноленты, книги издаются немыслимыми тиражами. Дачи, премии, народная любовь.

Оба, после развала Советского Союза, участвуют в создании националистической партии Белорусский Народный Фронт (БНФ), которая выступает за отмену русского языка в Беларуси и вступление нашей страны в НАТО…

Как оно чего было-то

В те смутные времена, когда большая Россия, освободившись от периферий, куда доселе вкачивала средства и ресурсы, решала внутренние противоречия и пыталась избежать гражданской войны, маленькая, но независимая Беларусь, народ которой вовсе не желал вывода республики из СССР, была, по сути, брошена на произвол судьбы. В безжалостное море капиталистической беспощадности.

В момент ослабления влияния России националисты потащили страну на Запад. Националистическое помрачение, накрывшее Беларусь, вылилось в бесконечные митинги националистов.

В ларьках появился спирт «Рояль», всевозможные химические порошки «просто добавь воды», все эти «юппи, инвайты и зуко». Народ пичкали маргарином «Рама», газировкой «Херши» и прочими невиданными досель западными низкопробными продуктами.

При этом экономические, торговые связи были разорваны, предприятия закрывались. Народ безудержно нищал. Инфляция за год превысила 1290%…

В 1993 году российские рубли перестали быть платёжным средством на территории Беларуси – остались только «зайчики», которые перманентно обесценивались.

Именно в 1993-м произошла передача католикам здания Архикафедрального костела, что для многих стало символом возвращения католичества в Беларусь. Литургия в костёлах стала вестись на белорусском языке.

Именно в 1993 году лесное урочище Куропаты было внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, как место захоронения жертв политических репрессий 1930-40-х годов.

В июле 1993 года председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич посетил США. В том же году было открыто белорусское посольство в Америке, посольство США в Минске открыли годом ранее.

Американский президент посетил Беларусь с ответным визитом в самом начале 1994 года. Естественно, не обошлось без посещения Куропат, где Клинтон установил скамейку.

Однако самым важным событием 1993 года считаю появление новых школьных учебников по истории Беларуси.

Те учебные пособия явились националистической «бомбой замедленного действия» – сколько белорусских детей училось по этим текстам искаженной истории?

Именно те учебники заложили в детских сознаниях основные националистические штампы: что государственность Беларуси начинает отсчёт от провозглашения БНР, что во времена «сталинских репрессий» начался трагический период «притеснения национальной культуры», в ходе которого жертвами преследования стали многие деятели искусства и науки и т.д.

Цитата из учебного пособия для 4-го класса, утвержденного Министерством образования РБ, «Моя родина – Беларусь», 1993 г.: «19 сентября на карте мира вместо БССР появилось новое независимое государство –Республика Беларусь. Именно с 19 сентября так называется наша Родина. С 19 сентября над нами витает древний бело-красно-белый национальный флаг. А наша «Погоня», которая порвала цепи коммунистической тирании, снова мчится в погоню за счастьем и свободой белорусского народа».

Однако в том 1993 году началось политическое восхождение Александра Лукашенко: будущий первый президент независимой Беларуси возглавлял комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией.

По иронии исторических параллелей, осенью 1996 года в Беларуси также случилось противостояние президента и Верховного совета, но с обратной полюсовкой. Однако это тема для другой статьи.

Автор: Эльвира Мирсалимова

Источник: nstarikov.ru