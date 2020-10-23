В этом выпуске:- В России снова антирекорд – больше 17-ти тысяч заболевших за сутки, умерли 283 пациента;- В 10-миллионной Чехии в сутки больше 14 тысяч новых случаев;- Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей, заявили в Центробанке;- Россия в лидерах по страху среди граждан потерять работу в ближайший год;- Футболист Кокорин призвал россиян не завидовать богатым;- Новый разлив нефти, на этот раз в Находке;- В Переславле-Залесском коммунальные работники угрожают оставить город без тепла и горячей воды;- Песков надеется, что договор о ядерном оружии будет продлен;- Глава центрального командования армии США Маккензи – с туром по бывшим советским республикам;- МВФ обеспокоился социальным напряжением в Латинской америке._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GT_5V3a3Bng