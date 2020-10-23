Стань Абрамовичем, Купи Карабах, Смерть от вакцины // Галопом по Европам #321
22:07. 23 октября 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России снова антирекорд – больше 17-ти тысяч заболевших за сутки, умерли 283 пациента;
- В 10-миллионной Чехии в сутки больше 14 тысяч новых случаев;
- Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей, заявили в Центробанке;
- Россия в лидерах по страху среди граждан потерять работу в ближайший год;
- Футболист Кокорин призвал россиян не завидовать богатым;
- Новый разлив нефти, на этот раз в Находке;
- В Переславле-Залесском коммунальные работники угрожают оставить город без тепла и горячей воды;
- Песков надеется, что договор о ядерном оружии будет продлен;
- Глава центрального командования армии США Маккензи – с туром по бывшим советским республикам;
- МВФ обеспокоился социальным напряжением в Латинской америке.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России снова антирекорд – больше 17-ти тысяч заболевших за сутки, умерли 283 пациента;
- В 10-миллионной Чехии в сутки больше 14 тысяч новых случаев;
- Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей, заявили в Центробанке;
- Россия в лидерах по страху среди граждан потерять работу в ближайший год;
- Футболист Кокорин призвал россиян не завидовать богатым;
- Новый разлив нефти, на этот раз в Находке;
- В Переславле-Залесском коммунальные работники угрожают оставить город без тепла и горячей воды;
- Песков надеется, что договор о ядерном оружии будет продлен;
- Глава центрального командования армии США Маккензи – с туром по бывшим советским республикам;
- МВФ обеспокоился социальным напряжением в Латинской америке.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
“Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей”,- заявили в Центробанке.
Надо национализировать все комбанки и Центробанк, а долги
повесить на акционеров, чтобы впредь не занимались антигосударственной практикой.