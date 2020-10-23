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Стань Абрамовичем, Купи Карабах, Смерть от вакцины // Галопом по Европам #321

22:07. 23 октября 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России снова антирекорд – больше 17-ти тысяч заболевших за сутки, умерли 283 пациента;
- В 10-миллионной Чехии в сутки больше 14 тысяч новых случаев;
- Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей, заявили в Центробанке;
- Россия в лидерах по страху среди граждан потерять работу в ближайший год;
- Футболист Кокорин призвал россиян не завидовать богатым;
- Новый разлив нефти, на этот раз в Находке;
- В Переславле-Залесском коммунальные работники угрожают оставить город без тепла и горячей воды;
- Песков надеется, что договор о ядерном оружии будет продлен;
- Глава центрального командования армии США Маккензи – с туром по бывшим советским республикам;
- МВФ обеспокоился социальным напряжением в Латинской америке.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GT_5V3a3Bng

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12466 11020
    Руса 23 октября 2020 в 22:33

    “Россияне должны банкам более 19 триллионов рублей”,- заявили в Центробанке.

    Надо национализировать все комбанки и Центробанк, а долги
    повесить на акционеров, чтобы впредь не занимались антигосударственной практикой.

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