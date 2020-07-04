Лица Советской эпохи. Часть 428. 1980. Вечеринка студентов московского физтеха
14:05. 4 июля 2020 208 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если духовные основания подменяются химическими причинами, то следствия оказываются лишь артефактами. Прямой путь кончается тупиком.
Какие добрые лица….умные,бесшабашные, красивые….где они сейчас интересно?
Кто-то не дам бог бомж,спился….надеюсь они сейчас все живы и здоровы!!! Хотелось бы иметь машину времени,чтоб их предупредить что да как…посмеялись быина меня наверное)