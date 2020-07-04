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Лица Советской эпохи. Часть 428. 1980. Вечеринка студентов московского физтеха

14:05. 4 июля 2020 208 просмотров Один комментарий Опубликовал:
























































Источник: https://humus.livejournal.com/7296340.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 26 -2
    мавр 4 июля 2020 в 16:17

    Какие добрые лица….умные,бесшабашные, красивые….где они сейчас интересно?
    Кто-то не дам бог бомж,спился….надеюсь они сейчас все живы и здоровы!!! Хотелось бы иметь машину времени,чтоб их предупредить что да как…посмеялись быина меня наверное)

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