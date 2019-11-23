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Лица Советской эпохи. Часть 413. Александра Пахмутова

16:41. 23 ноября 2019 199 просмотров 4 коммент. Опубликовал:



1941. Александра Пахмутова в 12 лет




1957. Композитор Александра Пахмутова за фортепиано


1957. Композитор Александра Пахмутова за чтением книги


1957. Композитор Александра Пахмутова на кухне


1958. Композитор Александра Пахмутова и актер Юрий Пузырев в студии


1960. Композитор Александра Пахмутова. Февраль


1960-е. Поет Иосиф Кобзон


1960-е. Поэт Лев Ошанин (стоит) и композитор Александра Пахмутова (крайняя справа)


1961. Композитор Александра Пахмутова


1962. Композитор Александра Пахмутова во время встречи Никиты Хрущева с деятелями литературы и искусства


1965. Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе, 23 ноября


1965. Композитор Александра Пахмутова (за роялем) выступает с хором мурманского Дворца молодежи


1965. Композитор Александра Пахмутова среди волгоградцев


1966. Александра Пахмутова дает автографы делегатам съезда. Кремлевский Дворец съездов. XV съезд ВЛКСМ


1966. Лауреаты премии Ленинского комсомола (слева направо): директор Киевского академического театра юного зрителя на Липках Игорь Безгин, писатель Нодар Думбадзе, композитор Александра Пахмутова, писатель Владимир Чивилихин и главный режиссер театра А. Бергегян


1967. Композитор Александра Пахмутова приехала к детям из детского дома № 70. Чабережные Челны. 7 мая


1968. Александра Пахмутова и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский в олимпийской деревне в дни проведения XIX летних Олимпийских игр в Мехико


1969. Александра Пахмутова, Николай Добронравов (за ней), Иосиф Кобзон (второй справа), Фред Юсфин (слева) на стройплощадке будущей Усть-Илимской ГЭС.


1969. Жюри в гостях у участников фестиваля. Слева направо: композитор Оскар Фельцман, монгольская певица Цэцэгээ Дашцэвэгийн, поэт Николай Добронравов, певица Галина Ненашева, певец Иосиф Кобзон, председатель жюри композитор Александра Пахмутова, кубинская певица Лурдес Гиль и поэт Роберт Рождественский. III Международный фестиваль молодежной политической песни в Сочи


1969. Николай Добронравов, Александра Пахмутова и Сергей Гребенников


1971. Творческий вечер Александры Пахмутовой в Колонном Зале Дома Союзов












1973. Композитор Александра Пахмутова и группа членов советской делегации готовятся к отъезду на X Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине


1973. Композитор Александра Пахмутова.


1975. Композитор Александра Пахмутова с мужем поэтом Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком


1978. Композитор Александра Пахмутова в окружении учащихся хорового училища имени Михаила Глинки


1989. Александра Пахмутова и Николай Добронравов в Брянске




2003. Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин во время вручения государственную награды композитору Александре Пахмутовой, март


2007. Глава московской администрации Юрий Лужков и композитор Александра Пахмутова во время торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы


2009. Галина Волчек, Александра Пахмутова, Людмила Зыкина, Светлана Дружинина, Елена Образцова (слева направо в первом ряду), Валентина Матвиенко, Светлана Моргунова, Элина Быстрицкая, супруга президента России Светлана Медведева, Валентина Терешкова, Юлия Борисова и Ирина Роднина (слева направо во втором плане) на дружеской встрече по случаю 80-летнего юбилея Зыкиной в Кремле


2010. Худрук музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, композитор Александра Пахмутова и президент России Дмитрий Медведев после церемонии вручения госнаград в Кремле


2014. Владимир Путин, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов во время встречи в Кремле

Без даты


Александра Пахмутова


Александра Пахмутова на концерте


Александра Пахмутова не подозревает, что её снимают


Композитор Александра Пахмутова


Композитор Тихон Хренников, певица Майя Кристалинская, Александра Пахмутова

Источник: https://humus.livejournal.com/6952363.html

Метки: история, музыка, Россия, фото

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