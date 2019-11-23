Лица Советской эпохи. Часть 413. Александра Пахмутова
16:41. 23 ноября 2019 199 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
1941. Александра Пахмутова в 12 лет
1957. Композитор Александра Пахмутова за фортепиано
1957. Композитор Александра Пахмутова за чтением книги
1957. Композитор Александра Пахмутова на кухне
1958. Композитор Александра Пахмутова и актер Юрий Пузырев в студии
1960. Композитор Александра Пахмутова. Февраль
1960-е. Поет Иосиф Кобзон
1960-е. Поэт Лев Ошанин (стоит) и композитор Александра Пахмутова (крайняя справа)
1961. Композитор Александра Пахмутова
1962. Композитор Александра Пахмутова во время встречи Никиты Хрущева с деятелями литературы и искусства
1965. Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе, 23 ноября
1965. Композитор Александра Пахмутова (за роялем) выступает с хором мурманского Дворца молодежи
1965. Композитор Александра Пахмутова среди волгоградцев
1966. Александра Пахмутова дает автографы делегатам съезда. Кремлевский Дворец съездов. XV съезд ВЛКСМ
1966. Лауреаты премии Ленинского комсомола (слева направо): директор Киевского академического театра юного зрителя на Липках Игорь Безгин, писатель Нодар Думбадзе, композитор Александра Пахмутова, писатель Владимир Чивилихин и главный режиссер театра А. Бергегян
1967. Композитор Александра Пахмутова приехала к детям из детского дома № 70. Чабережные Челны. 7 мая
1968. Александра Пахмутова и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский в олимпийской деревне в дни проведения XIX летних Олимпийских игр в Мехико
1969. Александра Пахмутова, Николай Добронравов (за ней), Иосиф Кобзон (второй справа), Фред Юсфин (слева) на стройплощадке будущей Усть-Илимской ГЭС.
1969. Жюри в гостях у участников фестиваля. Слева направо: композитор Оскар Фельцман, монгольская певица Цэцэгээ Дашцэвэгийн, поэт Николай Добронравов, певица Галина Ненашева, певец Иосиф Кобзон, председатель жюри композитор Александра Пахмутова, кубинская певица Лурдес Гиль и поэт Роберт Рождественский. III Международный фестиваль молодежной политической песни в Сочи
1969. Николай Добронравов, Александра Пахмутова и Сергей Гребенников
1971. Творческий вечер Александры Пахмутовой в Колонном Зале Дома Союзов
1973. Композитор Александра Пахмутова и группа членов советской делегации готовятся к отъезду на X Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине
1973. Композитор Александра Пахмутова.
1975. Композитор Александра Пахмутова с мужем поэтом Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком
1978. Композитор Александра Пахмутова в окружении учащихся хорового училища имени Михаила Глинки
1989. Александра Пахмутова и Николай Добронравов в Брянске
2003. Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин во время вручения государственную награды композитору Александре Пахмутовой, март
2007. Глава московской администрации Юрий Лужков и композитор Александра Пахмутова во время торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы
2009. Галина Волчек, Александра Пахмутова, Людмила Зыкина, Светлана Дружинина, Елена Образцова (слева направо в первом ряду), Валентина Матвиенко, Светлана Моргунова, Элина Быстрицкая, супруга президента России Светлана Медведева, Валентина Терешкова, Юлия Борисова и Ирина Роднина (слева направо во втором плане) на дружеской встрече по случаю 80-летнего юбилея Зыкиной в Кремле
2010. Худрук музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, композитор Александра Пахмутова и президент России Дмитрий Медведев после церемонии вручения госнаград в Кремле
2014. Владимир Путин, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов во время встречи в Кремле
Без даты
Александра Пахмутова
Александра Пахмутова на концерте
Александра Пахмутова не подозревает, что её снимают
Композитор Александра Пахмутова
Композитор Тихон Хренников, певица Майя Кристалинская, Александра Пахмутова
Александра Пахмутова училась с моим отцом в одной школе на пару классов его старше.В Сталинграде кажется в Бекетовке. Мама помнит к какой школе, при случае её спрошу, а то потом и спросить не у кого будет..старшее поколение уже уходит.
Пахмутова выводила ноты из страны в офшоры.
Это уже экономика.Не забивай свою старую морщинистую морду не доступным…..
Удивительная, просто космическая женщина!