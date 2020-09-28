Лица Советской эпохи. Часть 431. 1960 – 1970-е. Портреты от фотографа Владимира Богданова. Часть 2
11:01. 28 сентября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 431. 1960 – 1970-е. Портреты от фотографа Владимира Богданова
1980-е. Кинорежиссер Никита Михалков и актриса Нонна Мордюкова
1981. Советская и российская поэтесса, переводчица Римма Казакова (1932 – 2008) на рынке в Нальчике
1982. Советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов (1944 – 2018) в гримёрке
1983. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт (1935)
1985. Русский писатель, литературовед и прозаик, литературный критик Бенедикт Сарнов (1927 – 2014)
1985. Советский и российский писатель, сценарист и драматург Аркадий Вайнер (1931 – 2005)
1985. На съезде Союза писателей СССР в Кремле Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик)
1985. Роберт Рождественский и журналист Литературной газеты Григорий Цитриняк
1985. Русский советский поэт и переводчик Семен Липкин (1911 – 2003) и советский, абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и сценарист Фазиль Искандер
1985. Советский поэт и переводчик Давид Самойлов (1920 – 1990)
1975. Русский советский писатель, поэт Юрий Трифонов (1925 – 1981)
1986. Фазиль Искандер
1987. Русский писатель, поэт, драматург и публицист Сергей Михалков (1913 – 2009)
1987. Советский и российский писатель, журналист Александр Проханов (1938)
1987. Русский советский писатель и журналист Александр Чаковский (1913 – 1994)
1987. Русский писатель, поэт, сценарист Андрей Битов (1937 – 2018)
1987. Советский физик-теоретик, академик АН СССР Андрей Сахаров (1921 – 1989)
1987. Булат Окуджава
1987. Русский советский писатель и публицист Валентин Распутин (1937 – 2015)
1987. Советский и российский писатель, киносценарист Даниил Гранин (1919 – 2017)
1987. Советский и российский учёный, писатель и переводчик Лев Гумилев (1912 – 1992)
1987. Русская поэтесса, писательница, переводчица Белла Ахмадулина (1937 – 2010)