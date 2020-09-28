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Лица Советской эпохи. Часть 431. 1960 – 1970-е. Портреты от фотографа Владимира Богданова. Часть 2

11:01. 28 сентября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 431. 1960 – 1970-е. Портреты от фотографа Владимира Богданова


1980-е. Кинорежиссер Никита Михалков и актриса Нонна Мордюкова


1981. Советская и российская поэтесса, переводчица Римма Казакова (1932 – 2008) на рынке в Нальчике


1982. Советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов (1944 – 2018) в гримёрке


1983. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт (1935)


1985. Русский писатель, литературовед и прозаик, литературный критик Бенедикт Сарнов (1927 – 2014)


1985. Советский и российский писатель, сценарист и драматург Аркадий Вайнер (1931 – 2005)




1985. На съезде Союза писателей СССР в Кремле Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик)


1985. Роберт Рождественский и журналист Литературной газеты Григорий Цитриняк


1985. Русский советский поэт и переводчик Семен Липкин (1911 – 2003) и советский, абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и сценарист Фазиль Искандер


1985. Советский поэт и переводчик Давид Самойлов (1920 – 1990)


1975. Русский советский писатель, поэт Юрий Трифонов (1925 – 1981)


1986. Фазиль Искандер


1987. Русский писатель, поэт, драматург и публицист Сергей Михалков (1913 – 2009)






1987. Советский и российский писатель, журналист Александр Проханов (1938)


1987. Русский советский писатель и журналист Александр Чаковский (1913 – 1994)


1987. Русский писатель, поэт, сценарист Андрей Битов (1937 – 2018)


1987. Советский физик-теоретик, академик АН СССР Андрей Сахаров (1921 – 1989)


1987. Булат Окуджава


1987. Русский советский писатель и публицист Валентин Распутин (1937 – 2015)




1987. Советский и российский писатель, киносценарист Даниил Гранин (1919 – 2017)


1987. Советский и российский учёный, писатель и переводчик Лев Гумилев (1912 – 1992)




1987. Русская поэтесса, писательница, переводчица Белла Ахмадулина (1937 – 2010)

Источник: https://humus.livejournal.com/7407169.html

Метки: искусство, история, Россия, фото

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