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Лица Советской эпохи. Часть 467. 1965. Студенты из университета Дружбы народов

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Лица Советской эпохи. Часть 467. 1965. Студенты из университета Дружбы народов, едущие на строительство дороги Абакан-Тайшет

Фотограф Александр Георгиевич Васильев

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Студенты из университета Дружбы народов, едущие на строительство дороги Абакан-Тайшет (2).jpg

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Источник: https://humus.livejournal.com/8747329.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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