Лица Советской эпохи. Часть 376. 1960-е. Люди на фотографиях Марка Степановича Редькина
08:42. 27 января 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1960. Старшеклассницы
1960. Волжская (Куйбышевская) ГЭС имени Ленина. Директор Иванов
1960-е. Бурятские художники
1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»
1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»
1960-е. Изучение старинных книг. Бурятия
1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия
1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия
1960-е. Кызыл. Хирург перед операцией
1960-е. Летчик. Тува
1960-е. На яхте
1960-е. На яхте
1960-е. На яхте
1960-е. ОКБ Туполева. Генеральный конструктор Андрей Николаевич Туполев (в центре), Сергей Егер (справа)
1960-е. Саратовский рыбопитомник. В лаборатории
1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького
1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького
1962. Делегаты Всемирного конгресса по разоружению. Писатели Константин Федин и Северина Смагалевская (Польша)
1962. Кубанский хлеб
1962. Кубанский хлеб. Юбилейный сноп
1962. Кубанский хлеб
1962. Студенты факультета журналистики МГУ в научной библиотеке университета знакомятся с первыми номерами газеты «Правда»
1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Птичник
1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Телятница
1965. Курсанты Качинского высшего военного авиационного училища летчиков направляются на обучение
1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда
1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда
1968. Сержант Петр Новиков, военнослужащий ракетных войск
Источник: humus.livejournal.com