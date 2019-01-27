Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 376. 1960-е. Люди на фотографиях Марка Степановича Редькина

08:42. 27 января 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:


1960. Старшеклассницы


1960. Волжская (Куйбышевская) ГЭС имени Ленина. Директор Иванов

1960-е. Бурятские художники

1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»

1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»

1960-е. Изучение старинных книг. Бурятия

1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия

1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия

1960-е. Кызыл. Хирург перед операцией

1960-е. Летчик. Тува

1960-е. На яхте

1960-е. На яхте

1960-е. На яхте

1960-е. ОКБ Туполева. Генеральный конструктор Андрей Николаевич Туполев (в центре), Сергей Егер (справа)

1960-е. Саратовский рыбопитомник. В лаборатории

1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького

1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького

1962. Делегаты Всемирного конгресса по разоружению. Писатели Константин Федин и Северина Смагалевская (Польша)

1962. Кубанский хлеб

1962. Кубанский хлеб. Юбилейный сноп

1962. Кубанский хлеб

1962. Студенты факультета журналистики МГУ в научной библиотеке университета знакомятся с первыми номерами газеты «Правда»

1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Птичник

1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Телятница

1965. Курсанты Качинского высшего военного авиационного училища летчиков направляются на обучение

1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда

1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда

1968. Сержант Петр Новиков, военнослужащий ракетных войск

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 371. 1936-1940. Люди посёлка Судострой и города Молотовска
Фотографии из "приложения к отчетам Управления ...
В.А.Чудинов - Моё отношение к лженауке
... предназначались для людей со средним образованием...которая пиарит только лиц определенного этноса)....Необязательными, но часто встречающимися признаками лженаучных...Правда, в советскую эпоху положение учёных...поверхности посредством фотографий космической съёмки...
Мое отношение к лженауке В.А.Чудинов
...Общие предназначались для людей со средним образованием...которая пиарит только лиц определенного этноса). ...до изобретения фотографии назывались снимками ...«Необязательными, но часто встречающимися признаками лженаучных...Правда, в советскую эпоху положение учёных ...
Очень красноречивая фотография
...Советской власти, достоин отдельной статьи.Чем еще примечательно в фотографии... на жизнь людей, изменять сознание... крестьянство в лице более восьмидесяти ...руководители, коммунисты сталинской эпохи от последующей –...дни. Большую часть депутатов объединяло ...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
...США. То есть большая часть людей и в северной Америке...элементов ПРО США. Официальные лица Вашингтона наперебой клянутся, ...боевых кораблей, и уникальные фотографии подводных экспедиций. Открывая ...оно в самом расцвете советской эпохи. Именно поэтому здесь так...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
... названивать председателям и другим должностным лицам теризбиркомов, давая им в ...это ничтожная часть негатива в океане великих событий, преобразований Советской эпохи… И ... Посмотрите старую кинохронику или фотографии-везде молодые люди со значком «ГТО»- ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>