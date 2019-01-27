Лица Советской эпохи. Часть 376. 1960-е. Люди на фотографиях Марка Степановича Редькина

1960. Старшеклассницы1960. Волжская (Куйбышевская) ГЭС имени Ленина. Директор Иванов1960-е. Бурятские художники1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»1960-е. Душанбе. Чайхана «Рахат»1960-е. Изучение старинных книг. Бурятия1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия1960-е. Книжная лавка на колесах. Бурятия1960-е. Кызыл. Хирург перед операцией1960-е. Летчик. Тува1960-е. На яхте1960-е. На яхте1960-е. На яхте1960-е. ОКБ Туполева. Генеральный конструктор Андрей Николаевич Туполев (в центре), Сергей Егер (справа)1960-е. Саратовский рыбопитомник. В лаборатории1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького1960-е. Советский композитор Арам Хачатурян встретился со школьниками г. Горького1962. Делегаты Всемирного конгресса по разоружению. Писатели Константин Федин и Северина Смагалевская (Польша)1962. Кубанский хлеб1962. Кубанский хлеб. Юбилейный сноп1962. Кубанский хлеб1962. Студенты факультета журналистики МГУ в научной библиотеке университета знакомятся с первыми номерами газеты «Правда»1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Птичник1962. Целина. Совхоз «Кустанайский». Телятница1965. Курсанты Качинского высшего военного авиационного училища летчиков направляются на обучение1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда1965. Петр Капица, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда1968. Сержант Петр Новиков, военнослужащий ракетных войск

Источник: humus.livejournal.com