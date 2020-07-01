Валовый национальный продукт – в чем его отличие от ВВП

Радостно осознавать, что мысли и идеи, аргументировано обоснованные группой экономистов Движения ПВО год, два и более тому назад, сегодня звучат с самых высоких трибун. Печально, что по древней русской традиции про мужика и жареного клюющего петуха, идеи наши стали слышны только сейчас.

Апрель 2020 года – резко повысился накал эпидемиологического и, как следствие, экономического кризиса. С самых разных трибун зазвучали всевозможные предложения по выводу нашей страны из сложнейшего положения. Вот, например, уже и Кудрин А.Л. ратует за двукратное увеличение МРОТ. Председатель Государственной Думы РФ Володин В.Н. предложил ввести прямое снабжение электроэнергией компанией «Россети» без посредников напрямую конечных потребителей – заводов и граждан.

Лидер «ПВО» и Член Изборского клуба Стариков Н.В. представил экономическую программу «Курс благополучия».

Таковы реалии современной жизни, а мы двигаемся дальше. Критиковать последние озвученные предложения стоит за игнорирование ряда важнейших отраслей народного хозяйства. Мы подробно опишем наиболее оптимальный порядок действий государства в этом направлении.

ВНП и ВВП (валовый внутренний продукт) – какой показатель важнее для государства?

Что должно в экономическом смысле быть эталоном и ориентиром при принятии государственных решений?

Как государству мобилизовать население на экономические успехи?

Какие отрасли критичны для роста ВНП?

До наступления эпохи всеобщего экономического либерализма в России основным макроэкономическим показателем на уровне государств было принято считать ВНП – валовый национальный продукт. Сейчас, в угоду транснациональным корпорациям этот показатель начисто вымыли из нашего понятийного аппарата – его нет даже в отчётах Росстата! Заменили его на ВВП – валовый внутренний продукт.

В чём разница? Она принципиальна!

ВНП – это то, что произвёл отечественный бизнес, в т.ч. и государство Россия, на своей территории и территориях по всему миру – в широком смысле это именно тот кусок пирога, которым вправе распоряжаться наш народ.

ВВП – это то, что произведено на территории нашей страны отечественным и иностранным бизнесом.

Чувствуете разницу?

В статье «Иностранные инвестиции – благо ли это для экономики?» было отмечено, что половина современных производств в России уже имеет иностранных хозяев!

Это означает, что половина нашего ВВП – по сути, не наша, и обеспечивает интересы и потребности не русского народа. При этом из другой, т.е. нашей половины ВВП, государство вынуждено изыскивать средства на оборону, здравоохранение, образование, поддержание правопорядка, латание дыр в доставшейся в наследство советской промышленной инфраструктуре. В той же статье написано, что в современных ценах в 1990-м году СССР выделил 50 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Сейчас в относительно благополучном 2017-м РФ ограничилась 16 трлн рублей. С учётом ежегодного роста среднемирового производимого продукта на 2,6% за 27 лет эта сумма должна была бы вырасти ровно вдвое:

1991 1,000 1,026 1992 1,026 1,053 1993 1,053 1,080 1994 1,080 1,108 1995 1,108 1,137 1996 1,137 1,166 1997 1,166 1,197 1998 1,197 1,228 1999 1,228 1,260 2000 1,260 1,293 2001 1,293 1,326 2002 1,326 1,361 2003 1,361 1,396 2004 1,396 1,432 2005 1,432 1,470 2006 1,470 1,508 2007 1,508 1,547 2008 1,547 1,587 2009 1,587 1,629 2010 1,629 1,671 2011 1,671 1,714 2012 1,714 1,759 2013 1,759 1,805 2014 1,805 1,852 2015 1,852 1,900 2016 1,900 1,949 2017 1,949 2,000

Таким образом, инвестиции в основной капитал в Российской Федерации должны были бы равняться 100 трлн рублей, а у нас всего 16 трлн.

100 трлн рублей было бы достаточно для инвестиций в промышленное производство – в машины, оборудование, инфраструктуру. 16 трлн хватает лишь на заплатки да самое неотложное.

Весь ВВП нашей страны в 2018-м составил 1,6 трлн долларов США – это около 100 трлн рублей.

Это меньше, чем «программа помощи», которую под предлогом преодоления последствий коронавируса ФРС США впрыскивает в экономику Штатов. (2,3$ трлн). В Европе также заговорили о необходимости «масштабной помощи» европейской экономике в размере 1, 6 трлн евро.

Для правильной оценки масштабов имеющихся у России экономических инструментов: программа помощи для ИХ экономики больше, чем доходы нашей, значительная часть их которых также утекает за рубеж! Ведь из них – из этих 100 трлн рублей – только половина является чисто нашей, остальной половиной заведуют иностранные инвесторы. Поэтому у государства и остаются лишь жалкие 16 трлн рублей на всё про всё.

Перефразируя известную фразу Наполеона – математика – это приговор. И никакие косметические полумеры тут не помогут.

Нужны последовательные шаги с чётким ориентиром на:

1) Повышение показателя ВНП всеми силами за счёт деятельности государства в пределах России, на ближних постсоветских рынках и в дальнем зарубежье.

2) Повышение показателя ВНП относительно ВВП.

3) Повышение количества и качества человеческого капитала как основы роста ВНП через увеличение финансирования здравоохранения, образования и культуры

4) Повышение уровня потребительского патриотизма в обществе через рост престижа марки «Сделано в России», всемерное восхищение в СМИ всем русским, популяризацию и пропаганду отечественных технологий, а также строгий запрет госкорпорациям на приобретение иностранной техники в среднесрочной перспективе, в т.ч. самолётов, локомотивов, судов, автомобилей, тракторов, медицинского оборудования и компьютерной техники.

Основная мера – ВНП – валовый национальный продукт. Приведут те или иные действия государства или бизнеса к росту ВНП – значит поддерживаем – правильная и своевременная мера! Есть сомнения или убеждённость в сокращении и сжимании ВНП от всевозможных «новаций» или использования боингов-аэробусов нашими авиакомпаниями – решительно отвергаем такие предложения!

Относительно текущего момента следует отметить, что уже в краткосрочной и далее, в среднесрочной перспективе, без работы и без средств к существованию останутся около 20% трудоспособного населения. Это около 15 млн человек и в два раза больше с учётом иждивенцев. Краткосрочные меры поддержки отмирающих фирм в виде кредитов на зарплату и прочих подобных мер не обеспечат должного эффекта для экономики.

Предлагаю создать СТРОЙКИ БУДУЩЕГО. Идея та же, что и у Рузвельта в 30-х – обеспечить занятость людей, стремительно теряющих работу в кризисный период – и через это обеспечить стабильный рост отечественной промышленности.

Нужны идеи, пятилетние планы и проекты!

Люди есть, деньги тоже есть.

Для 15 млн человек понадобится по 30000 рублей в месяц в качестве оплаты труда.

Это 450 млрд на всех и 5,4 трлн рублей в год. Ещё столько же на обеспечение условий труда, сырьё и материалы. Плюс 1 трлн сверху на дополнительные расходы.

Итого – 12 трлн рублей на Стройки будущего. Это будут прямые инвестиции в основные фонды нашей экономики. В среднесрочной перспективе они будут приносить хорошую отдачу и увеличат наш ВНП.

Шаги по привлечению населения на эти стройки должны быть всецело поддержаны всеми средствами государственной пропаганды – весело, хорошо и дружно!

Специалисты и работники начального уровня квалификации, отдавшие Стройкам будущего 5 лет, должны получить право на приобретение жилья в любом регионе России по жилищному сертификату. Трудовой стаж на этих стройках должен идти из соотношения 1 год за два, а в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока год за три, обеспечивая, таким образом, досрочное право на получение пенсионного обеспечения.

Что возможно сделать за эти средства и какой будет эффект от вложений?

Во-первых, следует развивать транспортную и промышленную инфраструктуру. Вложения в дорожную сеть обеспечат ускорение роста российской экономики. Создание современной сети хладокомбинатов потребует около 4,5 трлн рублей в общей сложности и обеспечит более чем 3-х кратный рост потребления отечественной рыбы.

Во-вторых, следует принять меры по строительству новых заводов для производства отечественных станков и машин, воздушных судов и кораблей, цифровой техники и высокотехнологичных комплексов по переработке нефти и газа.

Отдельно хотелось бы выделить создание сети торговли (ретейла) с опорой на создаваемые хладокомбинаты по принципу функционировавших до 1991 года структур Роспотребсоюза. Организации потребкооперации обеспечивали продовольствием население, преимущественно сельских территорий России, вели закупку у населения сельхозпродукции, дикорастущих грибов, ягод, плодов, орехов. На предприятиях потребительской кооперации производились хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, мясная, молочная и другие виды продукции. Также организации потребительской кооперацией занимались розничной и оптовой торговлей, общественным питанием.

В современных условиях наши сельхозпроизводители через федеральную сеть хладокомбинатов могли бы получить прямой доступ к потребителю. В итоге, государство сможет обеспечить недорогой и качественный продукт на прилавках сетей Роспотребсоюза плюс постоянные поступления в наш бюджет.

Рост вложений в экономику и потребительский спрос (через выплату зарплат этим 15 млн. свободных работников) обеспечит рост ВВП. Вложения будут государственными, а значит, повысится доля ВНП в структуре ВВП. Рост ВНП спровоцирует увеличение капитализации российской экономики и даст дополнительный совокупный эффект. Каждый вложенный триллион рублей в перспективе 5 лет обеспечит дополнительный триллион рублей плюсом к ежегодному ВНП.

Отдельно хотелось бы отметить идеологический аспект.

Мы против уравниловки. «Апофигей», который настиг нашу державу в 1980-х, был широко разлит в обществе.

НО!

Мы выступаем за государство равных возможностей. Свобода, равенство, братство – слова актуальны и наполнены глубоким смыслом. Это означает, что должно быть всеобщее бесплатное высшее образование – это даст равные возможности каждому гражданину и обеспечит рост человеческого капитала, а значит и рост ВНП.

Должны быть достойные пенсии и развитая медицина, свободная от поборов и оптимизаций. Суть в том, что вкладываясь в эти казалось бы неэффективные затраты с точки зрения либералов, мы повышаем престиж и привлекательность России, Русской цивилизации и нашего образа жизни!

Деньги к деньгам – есть такая народная мудрость.

С определённого порога она работает и на макроуровне – государство, обладающее развитыми технологиями, промышленностью и стабильностью, притягивает к себе новые и новые средства!

Член Президиума ЦК Общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Петрунин Анатолий Сергеевич

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/valovyj-nacionalnyj-produkt-v-chem-ego-otlichie-ot-vvp-116556