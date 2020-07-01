Валовый национальный продукт – в чем его отличие от ВВП
Радостно осознавать, что мысли и идеи, аргументировано обоснованные группой экономистов Движения ПВО год, два и более тому назад, сегодня звучат с самых высоких трибун. Печально, что по древней русской традиции про мужика и жареного клюющего петуха, идеи наши стали слышны только сейчас.
Апрель 2020 года – резко повысился накал эпидемиологического и, как следствие, экономического кризиса. С самых разных трибун зазвучали всевозможные предложения по выводу нашей страны из сложнейшего положения. Вот, например, уже и Кудрин А.Л. ратует за двукратное увеличение МРОТ. Председатель Государственной Думы РФ Володин В.Н. предложил ввести прямое снабжение электроэнергией компанией «Россети» без посредников напрямую конечных потребителей – заводов и граждан.
Лидер «ПВО» и Член Изборского клуба Стариков Н.В. представил экономическую программу «Курс благополучия».
Таковы реалии современной жизни, а мы двигаемся дальше. Критиковать последние озвученные предложения стоит за игнорирование ряда важнейших отраслей народного хозяйства. Мы подробно опишем наиболее оптимальный порядок действий государства в этом направлении.
ВНП и ВВП (валовый внутренний продукт) – какой показатель важнее для государства?
Что должно в экономическом смысле быть эталоном и ориентиром при принятии государственных решений?
Как государству мобилизовать население на экономические успехи?
Какие отрасли критичны для роста ВНП?
До наступления эпохи всеобщего экономического либерализма в России основным макроэкономическим показателем на уровне государств было принято считать ВНП – валовый национальный продукт. Сейчас, в угоду транснациональным корпорациям этот показатель начисто вымыли из нашего понятийного аппарата – его нет даже в отчётах Росстата! Заменили его на ВВП – валовый внутренний продукт.
В чём разница? Она принципиальна!
ВНП – это то, что произвёл отечественный бизнес, в т.ч. и государство Россия, на своей территории и территориях по всему миру – в широком смысле это именно тот кусок пирога, которым вправе распоряжаться наш народ.
ВВП – это то, что произведено на территории нашей страны отечественным и иностранным бизнесом.
Чувствуете разницу?
В статье «Иностранные инвестиции – благо ли это для экономики?» было отмечено, что половина современных производств в России уже имеет иностранных хозяев!
Это означает, что половина нашего ВВП – по сути, не наша, и обеспечивает интересы и потребности не русского народа. При этом из другой, т.е. нашей половины ВВП, государство вынуждено изыскивать средства на оборону, здравоохранение, образование, поддержание правопорядка, латание дыр в доставшейся в наследство советской промышленной инфраструктуре. В той же статье написано, что в современных ценах в 1990-м году СССР выделил 50 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Сейчас в относительно благополучном 2017-м РФ ограничилась 16 трлн рублей. С учётом ежегодного роста среднемирового производимого продукта на 2,6% за 27 лет эта сумма должна была бы вырасти ровно вдвое:
|1991
|1,000
|1,026
|1992
|1,026
|1,053
|1993
|1,053
|1,080
|1994
|1,080
|1,108
|1995
|1,108
|1,137
|1996
|1,137
|1,166
|1997
|1,166
|1,197
|1998
|1,197
|1,228
|1999
|1,228
|1,260
|2000
|1,260
|1,293
|2001
|1,293
|1,326
|2002
|1,326
|1,361
|2003
|1,361
|1,396
|2004
|1,396
|1,432
|2005
|1,432
|1,470
|2006
|1,470
|1,508
|2007
|1,508
|1,547
|2008
|1,547
|1,587
|2009
|1,587
|1,629
|2010
|1,629
|1,671
|2011
|1,671
|1,714
|2012
|1,714
|1,759
|2013
|1,759
|1,805
|2014
|1,805
|1,852
|2015
|1,852
|1,900
|2016
|1,900
|1,949
|2017
|1,949
|2,000
Таким образом, инвестиции в основной капитал в Российской Федерации должны были бы равняться 100 трлн рублей, а у нас всего 16 трлн.
100 трлн рублей было бы достаточно для инвестиций в промышленное производство – в машины, оборудование, инфраструктуру. 16 трлн хватает лишь на заплатки да самое неотложное.
Весь ВВП нашей страны в 2018-м составил 1,6 трлн долларов США – это около 100 трлн рублей.
Это меньше, чем «программа помощи», которую под предлогом преодоления последствий коронавируса ФРС США впрыскивает в экономику Штатов. (2,3$ трлн). В Европе также заговорили о необходимости «масштабной помощи» европейской экономике в размере 1, 6 трлн евро.
Для правильной оценки масштабов имеющихся у России экономических инструментов: программа помощи для ИХ экономики больше, чем доходы нашей, значительная часть их которых также утекает за рубеж! Ведь из них – из этих 100 трлн рублей – только половина является чисто нашей, остальной половиной заведуют иностранные инвесторы. Поэтому у государства и остаются лишь жалкие 16 трлн рублей на всё про всё.
Перефразируя известную фразу Наполеона – математика – это приговор. И никакие косметические полумеры тут не помогут.
Нужны последовательные шаги с чётким ориентиром на:
1) Повышение показателя ВНП всеми силами за счёт деятельности государства в пределах России, на ближних постсоветских рынках и в дальнем зарубежье.
2) Повышение показателя ВНП относительно ВВП.
3) Повышение количества и качества человеческого капитала как основы роста ВНП через увеличение финансирования здравоохранения, образования и культуры
4) Повышение уровня потребительского патриотизма в обществе через рост престижа марки «Сделано в России», всемерное восхищение в СМИ всем русским, популяризацию и пропаганду отечественных технологий, а также строгий запрет госкорпорациям на приобретение иностранной техники в среднесрочной перспективе, в т.ч. самолётов, локомотивов, судов, автомобилей, тракторов, медицинского оборудования и компьютерной техники.
Основная мера – ВНП – валовый национальный продукт. Приведут те или иные действия государства или бизнеса к росту ВНП – значит поддерживаем – правильная и своевременная мера! Есть сомнения или убеждённость в сокращении и сжимании ВНП от всевозможных «новаций» или использования боингов-аэробусов нашими авиакомпаниями – решительно отвергаем такие предложения!
Относительно текущего момента следует отметить, что уже в краткосрочной и далее, в среднесрочной перспективе, без работы и без средств к существованию останутся около 20% трудоспособного населения. Это около 15 млн человек и в два раза больше с учётом иждивенцев. Краткосрочные меры поддержки отмирающих фирм в виде кредитов на зарплату и прочих подобных мер не обеспечат должного эффекта для экономики.
Предлагаю создать СТРОЙКИ БУДУЩЕГО. Идея та же, что и у Рузвельта в 30-х – обеспечить занятость людей, стремительно теряющих работу в кризисный период – и через это обеспечить стабильный рост отечественной промышленности.
Нужны идеи, пятилетние планы и проекты!
Люди есть, деньги тоже есть.
Для 15 млн человек понадобится по 30000 рублей в месяц в качестве оплаты труда.
Это 450 млрд на всех и 5,4 трлн рублей в год. Ещё столько же на обеспечение условий труда, сырьё и материалы. Плюс 1 трлн сверху на дополнительные расходы.
Итого – 12 трлн рублей на Стройки будущего. Это будут прямые инвестиции в основные фонды нашей экономики. В среднесрочной перспективе они будут приносить хорошую отдачу и увеличат наш ВНП.
Шаги по привлечению населения на эти стройки должны быть всецело поддержаны всеми средствами государственной пропаганды – весело, хорошо и дружно!
Специалисты и работники начального уровня квалификации, отдавшие Стройкам будущего 5 лет, должны получить право на приобретение жилья в любом регионе России по жилищному сертификату. Трудовой стаж на этих стройках должен идти из соотношения 1 год за два, а в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока год за три, обеспечивая, таким образом, досрочное право на получение пенсионного обеспечения.
Что возможно сделать за эти средства и какой будет эффект от вложений?
Во-первых, следует развивать транспортную и промышленную инфраструктуру. Вложения в дорожную сеть обеспечат ускорение роста российской экономики. Создание современной сети хладокомбинатов потребует около 4,5 трлн рублей в общей сложности и обеспечит более чем 3-х кратный рост потребления отечественной рыбы.
Во-вторых, следует принять меры по строительству новых заводов для производства отечественных станков и машин, воздушных судов и кораблей, цифровой техники и высокотехнологичных комплексов по переработке нефти и газа.
Отдельно хотелось бы выделить создание сети торговли (ретейла) с опорой на создаваемые хладокомбинаты по принципу функционировавших до 1991 года структур Роспотребсоюза. Организации потребкооперации обеспечивали продовольствием население, преимущественно сельских территорий России, вели закупку у населения сельхозпродукции, дикорастущих грибов, ягод, плодов, орехов. На предприятиях потребительской кооперации производились хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, мясная, молочная и другие виды продукции. Также организации потребительской кооперацией занимались розничной и оптовой торговлей, общественным питанием.
В современных условиях наши сельхозпроизводители через федеральную сеть хладокомбинатов могли бы получить прямой доступ к потребителю. В итоге, государство сможет обеспечить недорогой и качественный продукт на прилавках сетей Роспотребсоюза плюс постоянные поступления в наш бюджет.
Рост вложений в экономику и потребительский спрос (через выплату зарплат этим 15 млн. свободных работников) обеспечит рост ВВП. Вложения будут государственными, а значит, повысится доля ВНП в структуре ВВП. Рост ВНП спровоцирует увеличение капитализации российской экономики и даст дополнительный совокупный эффект. Каждый вложенный триллион рублей в перспективе 5 лет обеспечит дополнительный триллион рублей плюсом к ежегодному ВНП.
Отдельно хотелось бы отметить идеологический аспект.
Мы против уравниловки. «Апофигей», который настиг нашу державу в 1980-х, был широко разлит в обществе.
НО!
Мы выступаем за государство равных возможностей. Свобода, равенство, братство – слова актуальны и наполнены глубоким смыслом. Это означает, что должно быть всеобщее бесплатное высшее образование – это даст равные возможности каждому гражданину и обеспечит рост человеческого капитала, а значит и рост ВНП.
Должны быть достойные пенсии и развитая медицина, свободная от поборов и оптимизаций. Суть в том, что вкладываясь в эти казалось бы неэффективные затраты с точки зрения либералов, мы повышаем престиж и привлекательность России, Русской цивилизации и нашего образа жизни!
Деньги к деньгам – есть такая народная мудрость.
С определённого порога она работает и на макроуровне – государство, обладающее развитыми технологиями, промышленностью и стабильностью, притягивает к себе новые и новые средства!
Член Президиума ЦК Общественного движения «Патриоты Великого Отечества»
Петрунин Анатолий Сергеевич
Источник: https://nstarikov.ru/valovyj-nacionalnyj-produkt-v-chem-ego-otlichie-ot-vvp-116556