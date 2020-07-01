Термин «поколение ЕГЭ» придумали идиоты. Пользуются им тоже кретины

Ответ человека из этого поколения.

Когда я вижу, как какой-нибудь взрослый интернет-сноб презрительно называет 17-25-летних ребят поколением ЕГЭ, мне становится невероятно смешно.

Хочется ответить: «Слушай, придурок из поколения МММ, как у тебя с головой? Много кого грохнул, клоун из поколения лихих девяностых? Много выиграл в наперстки на рынке? Много малиновых пиджаков сносил? Много банок зарядил от Кашпировского?»

Серьезно, нет стереотипа тупее, чем миф о «поколении ЕГЭ».

Почему-то считается, что поколение ЕГЭ – поколение тупых, бездарных, одноклеточных, неразвитых, неэрудированных овощей, которые чудом выпустились из школы с аттестатом, а не со справкой.

Пора немного прояснить этот вопрос.

ЕГЭ устроен очень просто – да, там тяжело получить двойку, но еще труднее сдать экзамены так, чтобы поступить в нормальный универ на бюджет.

Чисто для информации: ради ЕГЭ по истории я вызубрил 600-700 дат (большую часть помню до сих пор; если что, это только российская история), изучил биографии целой толпы всяких деятелей (от князя Владимира и княгини Ольги до Горбачева и Гайдара), расчленил все знаковые войны на ключевые события и убил кучу вечеров в главной питерской библиотеке.

Итог – 82 балла, да и то после апелляции. До нее было 79. Чтобы сдать на сотку, нужно было либо совсем помешаться и выучить наизусть вообще всю рекомендованную литературу, либо выиграть олимпиаду какого-нибудь вуза. Те же 82 балла считались очень сильным результатом – средний балл был в районе 50.

Аналогичная ситуация – с русским, английским, обществознанием и математикой. Везде тебе без проблем дадут тройку, но ради достойных баллов нужно обладать реально комплексными знаниями и вовремя вытаскивать их из чертогов разума.

Помню, Оксимирон рассказывал, что круче всего интеллектуально развивался в 13-14 лет, когда много читал. У меня такой период был в 16-17 лет – я очень хотел поступить на бюджет, а для этого нужно было хорошо сдать ЕГЭ. Поэтому я не выходил из дома без книги, учебника или тетради с тестами, а параллельно тесты лежали у меня в телефоне и айподе.

Мозг кипел, гугл обрабатывал тысячи моих запросов, времени постоянно не хватало, а от осознания, что экзамены приближаются, дичайше потели ладошки. Но я справился и набрал 261 балл из 300 за три лучших предмета. Учитывая, что я не списывал, и у меня не было репетиторов по этим предметам, я искренне гордился исходом и со свистом ворвался на бюджет питерского юрфака ВШЭ (потом оттуда ушел, но это уже другой сюжет).

Короче, заканчиваю хвастаться, просто констатирую: половина тестовой части – совсем изи (чтобы все сдали), половина – медиум-хард, а почти вся нетестовая часть – суровая жесть, в которую лучше не лезть без подготовки.

Более-менее старательных и амбициозных школьников ЕГЭ учит аккуратности, ответственности, усидчивости и спокойствию в стрессовых ситуациях. А ленивым инфузориям уже ничего не поможет – ни государственный экзамен, ни школьный, ни институтский. Никакой.

Так что в пренебрежительном термине «поколение ЕГЭ» заложен нулевой объем данных об интеллекте человека. Это как сказать «поколение Трампа». Или «поколение 9/11». Или «поколение Xiaomi». Или «поколение биткоина». Или «поколение «Одноклассников». Термин пуст, как и черепная коробка тех, кто им оперирует.

Раньше было сложнее? Чушь полнейшая.

Давали билеты, ты их учил и сдавал. Информации нужно было запоминать в разы меньше – это факт, я слышал его много от кого, в том числе от крутых педагогов, которые преподавали в СССР (о да, знаменитое советское образование).

Еще было гораздо легче списать/заплатить/подсуетиться и так далее. И тройку, как и сейчас, получали практически все желающие.

Так что хватит позориться.

Не доверяете ЕГЭ – ну, шагайте, сдайте без подготовки, а потом удивитесь.

Можно даже в интернете – там полно тренажеров. Вот ссылка на Яндекс.ЕГЭ, например.

Пройдите тесты на 100 баллов, а уже потом раскладывайте о поколении ЕГЭ.

Хотя, есть ощущение, что это понятие внезапно выветрится у вас из головы.

Источник: https://click-or-die.ru/2018/01/termin-pokolenie-ege-pridumali-idioty-polzuyutsya-im-tozhe-kretiny/